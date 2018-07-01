Mercadona ha crecido tanto en España que para EEUU ya no es solo una cadena de supermercados: es un "fenómeno cultural"

El Gobierno de EEUU se ha fijado en un creciente "fenómeno cultural" en España, uno especialmente interesante para sus empresas exportadoras y que llega acompañado de cifras de facturación millonarias. ¿Qué fenómeno es ese? Mercadona. Literalmente. En su informe Retail Foods Annual, el Departamento de Agricultura de EEUU dedica una atención especial a la empresa de Juan Roig y desliza que su peso en el retail ya trasciende los límites del sector minorista. Incluso teoriza sobre la fórmula de su éxito.