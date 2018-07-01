Mercadona ha crecido tanto en España que para EEUU ya no es solo una cadena de supermercados: es un "fenómeno cultural"

El Gobierno de EEUU se ha fijado en un creciente "fenómeno cultural" en España, uno especialmente interesante para sus empresas exportadoras y que llega acompañado de cifras de facturación millonarias. ¿Qué fenómeno es ese? Mercadona. Literalmente. En su informe Retail Foods Annual, el Departamento de Agricultura de EEUU dedica una atención especial a la empresa de Juan Roig y desliza que su peso en el retail ya trasciende los límites del sector minorista. Incluso teoriza sobre la fórmula de su éxito.
Pd: También hay mucha gente que odia mercadona irracionalmente o por motivos políticos.
No lo digo de todos. Digo que tiene algunos que son así, lo mismo que los de Lidl y otras muchas marcas. Nadie tiene la patente de los mejores o peores productos en todo.
¿ Que tiene fallos? claro.
Pero en general, como cadena de supermercados me parece un modelo a seguir.
La vida no es blanca o negra, es gris, hay que intentar ver "qué porcentaje" de negro y de blanco tiene cada tema que analices.
chantajeando a los proveedores
Eso lo hacen absolutamente todos. Algunos incluso con mucha mala folla.
Tengo una amiga que trabaja en la central de compras de una cadena de supermercados (no de Mercadona) y andan mirando las cuentas de resultados de sus proveedores para ver si les pueden apretar mas.
Además a a final de año empiezan a llamar a todos los proveedores y les aprietan diciendo que como este año les habían comprado no se cuanto les tenían que dar un % de rappel no pactado sobre la facturación
Igual algunos no recuerdan eso de "Siempre precios bajos"... Desapareció y nadie sabe como.
Yo compro ha 4 cosas que me gustan y ya no más