Mercadona ha crecido tanto en España que para EEUU ya no es solo una cadena de supermercados: es un "fenómeno cultural"

Mercadona ha crecido tanto en España que para EEUU ya no es solo una cadena de supermercados: es un "fenómeno cultural"

El Gobierno de EEUU se ha fijado en un creciente "fenómeno cultural" en España, uno especialmente interesante para sus empresas exportadoras y que llega acompañado de cifras de facturación millonarias. ¿Qué fenómeno es ese? Mercadona. Literalmente. En su informe Retail Foods Annual, el Departamento de Agricultura de EEUU dedica una atención especial a la empresa de Juan Roig y desliza que su peso en el retail ya trasciende los límites del sector minorista. Incluso teoriza sobre la fórmula de su éxito.

#9 yarkyark *
#4 Mercadona tiene productos de baja, de media y buena calidad. Igual que Lidl y que muchas cadenas de supermercados.

Pd: También hay mucha gente que odia mercadona irracionalmente o por motivos políticos.
dark_soul #16 dark_soul
#9 Que sean marcas conocidas tampoco quiere decir que sean productos de calidad. Si me dices que un producto como ColaCao (por decir una marca conocida) que tiene mas de 40g de azucar por cada 100g es algo de calidad... apaga y vamonos.
#18 yarkyark *
#16 Estoy diciendo que mismo producto marca Mercadona vs marca comercial es mejor el de Mercadona.

No lo digo de todos. Digo que tiene algunos que son así, lo mismo que los de Lidl y otras muchas marcas. Nadie tiene la patente de los mejores o peores productos en todo.
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#16 El de Mercadona tiene bastante menos azucar y ademas su precio es la mitad
#23 Aaaa3
#9 por la forma de tratar a sus interproveedores, los productos de buena calidad, mañana seran mediocres, los de media serán de baja.
Priorat #31 Priorat
#9 El problema de los productos de alta calidad de Mercadona es que no duran. Y no sabes lo que estás comprando porque hoy es un producto bueno de marca Hacendado y mañana es el mismo producto de marca Hacendado y calidad mala.
Olepoint #32 Olepoint
#9 Soy progresista, de verdad, no de boquilla, sé que Roig dió dinero al PP, pero no odio a Mercadona, de hecho compro en el mismo. Conozco personalmente a mucha gente que trabaja en el mismo y están contentos, me gusta su política de crear trabajo local, y consumir productos de temporada de la zona, reparte "dividendos" entre los trabajadores sin obligación contractual (¿hay alguna empresa en España que haya hecho eso?), etc...

¿ Que tiene fallos? claro.

Pero en general, como cadena de supermercados me parece un modelo a seguir.

La vida no es blanca o negra, es gris, hay que intentar ver "qué porcentaje" de negro y de blanco tiene cada tema que analices.
Barney_77 #37 Barney_77
#32 Sabes perfectamente que muchas veces la ideologia y el mensaje politico produce ceguera.
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
Es tal el fenómeno cultural de Mercadona que ha sido capaz de crear la anticultura de Mercadona en Meneame :troll:
#14 gorgos
#11 es porque odian a juan roig
Barney_77 #39 Barney_77
#14 Es mas envidia que odio... Aunque toda envidia,potenciada de manera adecuada, se transforma en odio.
Tribuno #13 Tribuno
#10 Y eso que no me conoces. :-D
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#13 no no, desde aquí ya impresionas.
Arzak_ #21 Arzak_
Cuidado con El Rey Zanahorio que se le puede ocurrir que Mercadona es un cartel de droja y hay que democratizalo y llamarlo MercaDonald. 8-D
1 K 23
#1 gorgos *
secreto del éxito: máxima calidad al menor precio posible, o BBB.



chantajeando a los proveedores
#3 yarkyark *
#1 "chantajeando a los proveedores"

Eso lo hacen absolutamente todos. Algunos incluso con mucha mala folla.

Tengo una amiga que trabaja en la central de compras de una cadena de supermercados (no de Mercadona) y andan mirando las cuentas de resultados de sus proveedores para ver si les pueden apretar mas.

Además a a final de año empiezan a llamar a todos los proveedores y les aprietan diciendo que como este año les habían comprado no se cuanto les tenían que dar un % de rappel no pactado sobre la facturación
ostiayajoder #20 ostiayajoder
#7 No se pq nombras a #1 y no a #3....
Macnulti_reencarnado #28 Macnulti_reencarnado
#20 a tu ritmo.
obmultimedia #34 obmultimedia
#3 Todas las marcas blancas tienen algo en comun, comparten fabricantes, te puedes encontrar que los yogures los hace Andros La serna o Lactalis, el pan de molde de Pimad (grupo Bimbo) , la diferencia con Mercadona es que estas tienen que hacer el producto como ellos quieren por lo que no pueden llevar la misma formula e ingredientes que el resto de marcas blancas, eso les hace invertir mas y tener una cadena de fabricacion exclusiva solo para Mercadona, llegan a tal punto que solo pueden fabricar para ellos, les exprimen con la bajada de precios y tienen que bajar calidades y es ahi cuando al Señor Roig le sienta mal y rescinde los contratos con estas empresas, dejandolas con el culo al aire.
dark_soul #4 dark_soul
#1 La gente tiene muy idealizado mercadona pero los productos que venden son de baja calidad y no son tan baratos.
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#4 la gente es tonta.
Barney_77 #36 Barney_77
#8 Menos mal que viene usted aqui a confirmarlo.
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#4 #1 el chocolate esta a 21 euros el kilo termino de ver en redes
Barney_77 #35 Barney_77
#4 Yo hago las compras en tres supermercados y en tiendas de barrio (carnicaria, pescaderia y fruteria), me parece de subnormales vetar cadena especifica porque patatas. Mercadona tiene productos que estan muy bien a precios razonables y tiene otros que son una mierda que no compro ni obligado. Cada uno que se busque lo que quiera dando las vueltas que tenga que hacer. Nadie te obliga a comprar en una determinada cadena.
Suigetsu #6 Suigetsu
#1 Ya con el precio ni eso. Hace tiempo que otros supers como Aldi o Lidl ofrecen mejores precios con sus marcas blancas.
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#6 Pero peor calidad, ademas muchas de las ofertas que ponen ni llegan a algunas tiendas sobre todo Lidl
#33 Varelse
#24 Como dicen por arriba, depende productos. Mi experiencia personal es que en general suelo hacer mi primera compra (pan, verduras, etc) en LIDL que son productos que veo allí más barato y no veo que sean peor calidad que en Mercadona. Y luego hay unos pocos productos que LIDL no tiene o que nos gustan más del Mercadora (humus, pistachos sin sal, pescados).
Barney_77 #38 Barney_77
#6 Pues compra en esas cadenas....
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#1 chantajeando a los proveedores. Algunos vivís en un mundo paralelos.
#17 tpm1
#7 Algo que hacen todas, o casi todas, las grandes empresas.
Macnulti_reencarnado #26 Macnulti_reencarnado
#17 no. Las empresas negocian. Los chantajes los realizan delincuentes.
Macnulti_reencarnado #27 Macnulti_reencarnado
#19 ya me imagino.
wata #25 wata
#1 Menuda falacia.
Igual algunos no recuerdan eso de "Siempre precios bajos"... Desapareció y nadie sabe como.
Josecoj #29 Josecoj *
Yo no odio a Mercadona pero no me parece un supermercado barato. Nunca hace ofertas y descuentos y tienen muy muy poca variedad, solo lo suyo y alguna que otra referencia más y ya. Y la calidad, al no tener variedad, pues hay alguna cosa que bien pero otras son una pvta mierda, pero como es barato te conformas. Y los frescos también deja bastante que desear.
Yo compro ha 4 cosas que me gustan y ya no más
Barney_77 #40 Barney_77
#29 Es lo que deberia hacer todo el mundo. Comprar los productos especificos en donde te dan lo que buscas al precio que estas dispuesto a pagar.
#2 Mesopotámico
Ahora el gobierno de estados unidos querrá comprar mercadona y que lo pague Mexico o democratizará la Comunidad Valenciana
Tribuno #5 Tribuno
#2 Que lo hagan... yo nunca he comprado en metadona ni pienso hacerlo.
Pulgencio #30 Pulgencio
La la carne y sobretodo la fruta/verdura que vende mercadona es una mierda. Nada que ver con el coviran que tengo cerca o el mercadillo.
Barney_77 #41 Barney_77
#30 Pues para eso tienes otras opciones. Es lo bueno de que existan opciones.
