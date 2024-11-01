El mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable tras acaparar millones de euros de fondos públicos

Vendido durante años como “el carbón del futuro” de España, el hidrógeno ha recibido 3.000 millones de euros en subvenciones. Sin embargo, el sector energético está desechando las inversiones por no considerar esta tecnología competitiva.
Al menos esto era escalable
Lo siguiente será el invento del uranio en Salamanca.
Están esperando a un aumento del n°de tontos que defiendan tal dislate para montar otra estafa que en su día no cuajó, para arremeter otra vez.
pero si esta en modo BRRR en eolica, solar y similares
La prioridad es sustituir el hidrógeno procedente del gas natural para que si ocurre un conflicto que nos corte el acceso tengamos una fuente alternativa para producir cosas como fertilizantes o explosivos o para refinar petróleo.
También tener un "energy sink" para poder volcar ahí los excedentes de electricidad renovable.
Si hicieran caso a los expertos en vez de a los cantos de sirena de los empresaurios...