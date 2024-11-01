edición general
El mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable tras acaparar millones de euros de fondos públicos

Vendido durante años como “el carbón del futuro” de España, el hidrógeno ha recibido 3.000 millones de euros en subvenciones. Sin embargo, el sector energético está desechando las inversiones por no considerar esta tecnología competitiva.

mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
No se podía saber...
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#2 La nuclear también es un pufo económicamente y ahí está

Al menos esto era escalable
mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#6 Los recursos necesarios para escalar el hidrógeno como vector, mejor aprovecharlos en la fusión.
taSanás #8 taSanás
#2 nadie avisó
#5 Pitchford
Si no se van poniendo cuotas de descarbonización a sectores como el transporte marítimo, la aviación o la producción de fertilizantes, el hidrógeno verde no tendrá mercado.
ACEC #9 ACEC
Deberían devolver las subvenciones, habrían estado mejor empledas en fomentar el autoconsumo solar o la compra de coches eléctricos. La millonada que se han llevado de nuestros impuestos es obscena.
cocolisto #7 cocolisto
Se trataba de eso, de negocio. Y de eso ha habido un montón.
Lo siguiente será el invento del uranio en Salamanca.
Están esperando a un aumento del n°de tontos que defiendan tal dislate para montar otra estafa que en su día no cuajó, para arremeter otra vez.
azathothruna #1 azathothruna
Por algo china no pone mucho en eso.
pero si esta en modo BRRR en eolica, solar y similares
Gry #11 Gry *
Y dale con los putos coches de hidrógeno. Para los coches siempre fue inviable, los planes de la UE para el hidrógeno verde prácticamente ni mencionan su uso para vehículos privados.

La prioridad es sustituir el hidrógeno procedente del gas natural para que si ocurre un conflicto que nos corte el acceso tengamos una fuente alternativa para producir cosas como fertilizantes o explosivos o para refinar petróleo.

También tener un "energy sink" para poder volcar ahí los excedentes de electricidad renovable.
g3_g3 #12 g3_g3
Y lo bien que lo pasaba Sánchez regando de miles de millones el sector?
vviccio #4 vviccio
Otro monorrail descarrila.
Si hicieran caso a los expertos en vez de a los cantos de sirena de los empresaurios...
ChingPangZe #3 ChingPangZe
Veremos si dentro de 10 años China no se saca una patente y se nos come la innovación otra vez.
