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Menéame no se cae (pero ya te gustaría)

Cloudflare, últimos 30 días, dice que tenemos 14 millones de usuarios únicos. Y en un periodo de vacaciones de Semana Santa. No saco las cifras de otros momentos, porque voy sobrado incluso con esas cifras más bajas. Cloudflare en inmune a todas vuestras trampas para que no parezca que estáis incrustados en menéame todo el día. Os conozco (lo repito). Y aquí viene la parte incómoda para quien quiere un titular simple: Cloudflare y OJD no miden lo mismo.

| etiquetas: menéame , benjami , trafico
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4 comentarios
8 0 1 K 146 tecnología
javierchiclana #2 javierchiclana
Puede que tenga razón, o que no, dejé de leer por las formas barra de bar. ¿Es necesario faltar cada 4 frases si tienes la razón y datos para demostrarlo?
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 ¿Es necesario faltar cada 4 frases si tienes la razón y datos para demostrarlo?

Y cada frase aunque no la tengas. Que es lo mas habitual.
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Ferran #1 Ferran
El error es justificar un mal rendimiento propio comparándose con que “otros están peor”, en lugar de analizar causas reales y corregirlas.

Ese consuelo es engañoso: normaliza el fallo y evita mejorar, porque desplaza el foco de responsabilidad hacia fuera.
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Feindesland #4 Feindesland
#1 Eres un buen ingeniero agrónomo si tu hectárea produce más que el resto de su entorno, en un año de sequía.

Sí, lo que produzcan los demás importa para conocer la situación, creo yo.
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