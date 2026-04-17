Menéame no se cae (pero ya te gustaría)

Cloudflare, últimos 30 días, dice que tenemos 14 millones de usuarios únicos. Y en un periodo de vacaciones de Semana Santa. No saco las cifras de otros momentos, porque voy sobrado incluso con esas cifras más bajas. Cloudflare en inmune a todas vuestras trampas para que no parezca que estáis incrustados en menéame todo el día. Os conozco (lo repito). Y aquí viene la parte incómoda para quien quiere un titular simple: Cloudflare y OJD no miden lo mismo.