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Los médicos advierten que Israel está atacando el sistema de salud del Líbano, como lo hizo con Gaza [Eng]

Los médicos advierten que Israel está atacando el sistema de salud del Líbano, como lo hizo con Gaza [Eng]

Hace dos años, el Dr. Mohammed Ziara observó cómo Israel devastaba el sistema de salud de Gaza, bombardeaba hospitales, atacaba ambulancias y obligaba a los pacientes a evacuar. Ahora Ziara, junto con muchos otros trabajadores médicos, grupos de derechos humanos y civiles, advierte que el mismo escenario se está desarrollando en el Líbano.

| etiquetas: sistema sanitario , genocidio , israel , gaza , líbano , advertencia
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7 comentarios
21 5 0 K 266 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Mientras Europa mirando hacia otro lado, para no variar.

Qué puta vergüenza todo {0x1f525}
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XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Día tras día, la colonia sionista demuestra que nunca debió existir tal proyecto.

Son el elemento desestabilizador y generador de odio de oriente medio.
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#4 j-light
#2 ...del mundo
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#5 tierramar
Es como si EEUU estuviera empeñado en destruir todo sistema sanitario que deja en entredicho, el sistema sanitario estadounidense. Las yanquis también éstán impidiendo la ayuda humanitaria que los médicos cubanos ejercen habitualmente donde haga falta www.lacasademitia.es/articulo/politica/medicos-cubanos-injerencia-huma
En España tienen la ayuda del PPSOE para destruir la sanidad publica y convertir la sanidad en un negocio, que es el sistema americano
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#6 tierramar
Mientras unos envían bombas, misiles, marines y portaviones a otros países, Cuba envía profesionales médicos que, en lugar de matar, salvan vidas. Una diferencia muy importante para quien quiera ver, y que molesta al Tío Sam
España fabrica armas y las exporta incluido a Israel, alimentando las guerras. En lugar de construir camas de hopital, instrumental sanitario,... que también se puede exportar y salvan vidas
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vviccio #7 vviccio *
El infanticida sigue mandando sobre el pederasta mientras el resto de países están acojonados.
masjidalaqsa.com/boycott/lidl-israel-bds
masjidalaqsa.com/boycott/netflix-israel-bds
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menéame