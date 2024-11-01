Los médicos advierten que Israel está atacando el sistema de salud del Líbano, como lo hizo con Gaza [Eng]

Hace dos años, el Dr. Mohammed Ziara observó cómo Israel devastaba el sistema de salud de Gaza, bombardeaba hospitales, atacaba ambulancias y obligaba a los pacientes a evacuar. Ahora Ziara, junto con muchos otros trabajadores médicos, grupos de derechos humanos y civiles, advierte que el mismo escenario se está desarrollando en el Líbano.
| etiquetas: sistema sanitario , genocidio , israel , gaza , líbano , advertencia
Qué puta vergüenza todo
Son el elemento desestabilizador y generador de odio de oriente medio.
En España tienen la ayuda del PPSOE para destruir la sanidad publica y convertir la sanidad en un negocio, que es el sistema americano
España fabrica armas y las exporta incluido a Israel, alimentando las guerras. En lugar de construir camas de hopital, instrumental sanitario,... que también se puede exportar y salvan vidas
masjidalaqsa.com/boycott/lidl-israel-bds
masjidalaqsa.com/boycott/netflix-israel-bds