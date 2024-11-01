edición general
Mazón insistió en que no le correspondía a él presidir la Generalitat Valenciana

Durante su comparación en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Mazón insistió ayer lunes en que no le correspondía a él presidir la Generalitat Valenciana durante la dana de octubre de 2024 de Valencia. “Nadie era consciente de que yo era el presidente de la comunidad”, se defendió. “Ha habido un apagón informativo sobre ese puesto de responsabilidad desde las elecciones”.

#4 laruladelnorte
Pues mira por una vez ha acertado,semejante inútil no está capacitado ni para presidir su comunidad de vecinos. >:-(
Antipalancas21
A el solo le corresponde cobrar y ir al ventorro a ver si cae algo mas que la comida, por eso lleva muda limpia cuando va allí.
Supercinexin
Jajajajaja
pitercio
Para qué les íbamos a avisar de que no se desplazaran y se subieran a un alto, si un día se iban a morir igual. A ventorrear, que son dos días.
alcama
Yo creo que este señor debería haber dimitido hace 1 año. Por responsabilidad.
Tiene razón en que si hubiese estado en el CECOPI no hubiese ocurrido nada distinto. La gente de emergencias tiene unos protocolos bien definidos y no se paralizan si el presidente no está.

El problema en Valencia viene de años,.de falta de obras e infraestructuras, y de educar a la población. El día de la DANA la suerte estaba echada
#1 sliana
Pero el responsable es el perro.
Como no puede estar en 17 comunidades a la vez, el perro debería delegar la responsabilidad en una persona y llamarle, no se, presidente de la comunidad.
