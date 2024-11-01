edición general
El matrimonio alemán que regresa a su país tras vivir un año en España: "No encontrábamos una casa asequible"

Son muchos los extranjeros que eligen España para iniciar una nueva vida con buenas temperaturas y costes de vida bajos, pero las historias no son siempre como sus protagonistas esperan. Es el caso del matrimonio alemán formado por Jennifer Itinga Fontan y Lukas Reinike, de 39 y 40 años, que decidieron instalarse en Denia (Alicante) con sus hijos Elián (4 años) y Noel (6). Tal y como cuentan al diario Remscheider General-Anzeiger, la pareja se mudó a casa de los padres de Jennifer, que ya vivían en la localidad alicantina.

Eso les pasa por no ser un matrimonio alemán rico, que es lo que buscan los promotores inmobiliarios.
bajos costes de vida hace 20 años, hoy en día las diferencias son muy pequeñas.

Sin embargo las diferencias en los sueldos se mantienen.
"Pero había otros inconvenientes: el calor constante, "
Denia, playa, calor, precios altos en la inmobiliaria y alemanes. Combinación imposible.

Pues ala, viento!
Las cosas están mal en todos lados. La vivienda está subiendo en cada rincón de la tierra. Es increíble los sitios que nunca dirías que la vivienda está también imposible
Auf Wiedersehen!
El mundo today, ah no...
Es un efecto dominó. Suben algo básico y con ello viene subiendo todo los demás productos, bienes y servicios.
pero el gobierno encantado, porque recauda su porcentaje de cada cosas
Si hubieran venido en patera...
