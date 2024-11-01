El matrimonio alemán que regresa a su país tras vivir un año en España: "No encontrábamos una casa asequible"

Son muchos los extranjeros que eligen España para iniciar una nueva vida con buenas temperaturas y costes de vida bajos, pero las historias no son siempre como sus protagonistas esperan. Es el caso del matrimonio alemán formado por Jennifer Itinga Fontan y Lukas Reinike, de 39 y 40 años, que decidieron instalarse en Denia (Alicante) con sus hijos Elián (4 años) y Noel (6). Tal y como cuentan al diario Remscheider General-Anzeiger, la pareja se mudó a casa de los padres de Jennifer, que ya vivían en la localidad alicantina.