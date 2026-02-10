edición general
17 meneos
54 clics
Masacre en Canadá: hombre armado irrumpe en escuela; hay al menos 10 muertos

Masacre en Canadá: hombre armado irrumpe en escuela; hay al menos 10 muertos

Tras el tiroteo escolar, la persona que inició el ataque se habría suicidado, dejando un saldo de 10 personas muertas en Canadá

| etiquetas: masacre , canadá , tiroteo , escuela , muertos
15 2 0 K 218 actualidad
1 comentarios
15 2 0 K 218 actualidad
Narmer #1 Narmer
Thoughts and prayers. Mientras tanto, en Norteamérica se ve normal que más de la mitad de la población esté armada.

En fin, doy gracias al Cosmos por haber nacido en Europa.
2 K 32

menéame