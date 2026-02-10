·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14449
clics
Peter acabó con Podemos
9988
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
5582
clics
El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores
6056
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
5031
clics
¿Sabes que un grupo de meneantes que seguimos aquí...
más votadas
583
El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
594
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
589
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
439
El presidente de la Confederación del Júcar afirma que quien dirigía el Cecopi el día de la dana "no tenía ni idea de lo que tenía que hacer"
345
El PP bloquea de nuevo en la Asamblea de Madrid la comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso avalada por el Constitucional
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
54
clics
Masacre en Canadá: hombre armado irrumpe en escuela; hay al menos 10 muertos
Tras el tiroteo escolar, la persona que inició el ataque se habría suicidado, dejando un saldo de 10 personas muertas en Canadá
|
etiquetas
:
masacre
,
canadá
,
tiroteo
,
escuela
,
muertos
15
2
0
K
218
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
2
0
K
218
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Narmer
Thoughts and prayers. Mientras tanto, en Norteamérica se ve normal que más de la mitad de la población esté armada.
En fin, doy gracias al Cosmos por haber nacido en Europa.
2
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En fin, doy gracias al Cosmos por haber nacido en Europa.