edición general
Más de una veintena de organizaciones firman una carta abierta contra el anteproyecto de ley de violencia vicaria machista

“Retroceso” o “retoques superficiales” son dos de las formas en las que se alude al anteproyecto de ley de violencia vicaria machista que maneja el Gobierno en la carta abierta que la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional quiere hacer llegar a los ministerios de Igualdad, Infancia y Justicia, los tres directamente implicados tanto en esa norma como en la reforma de la Lopivi, la ley de protección a la infancia, que también incluyen en la misiva.

| etiquetas: politica , legislacion , violencia machista , sociedad
10 comentarios
Comentarios destacados:    
Gry #2 Gry
¿En serio denuncian que la ley propuesta sea neutral y castigue de igual forma a hombres y mujeres que maltraten o asesinen a sus hijos para hacer daño a su pareja? :palm:
g3_g3 #4 g3_g3
#2 Se ve que la igualdad igualitaria no gusta a esta gentuza.
#6 mancebador
#2 ¿Esperabas otra cosa de las asociaciones firmantes? Yo no.
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
Explican que lo que crea el anteproyecto es una nueva figura delictiva, pero lo hace como “un delito neutro de violencia vicaria”, es decir, que si lo que se pretende es regular la violencia vicaria machista, la que los hombres ejercen contra los hijos u otras personas para hacer daño a las mujeres, este texto no lo hace, sino que pone sobre la mesa un delito ya sea ejercido por hombres o por mujeres, algo que según la carta va “en clara contradicción no solo con el concepto mismo de

Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#3 luego dirán que el que esté en contra es fascista, y vendrá algún chaval desnortado que piense; si lo que me parece bien lo que es fascista es que soy fascista, viva el fascismo.
IkkiFenix #1 IkkiFenix
Explican que lo que crea el anteproyecto es una nueva figura delictiva, pero lo hace como “un delito neutro de violencia vicaria”, es decir, que si lo que se pretende es regular la violencia vicaria machista, la que los hombres ejercen contra los hijos u otras personas para hacer daño a las mujeres, este texto no lo hace, sino que pone sobre la mesa un delito ya sea ejercido por hombres o por mujeres, algo que según la carta va “en clara contradicción no solo con el concepto mismo de

kastanedowski #9 kastanedowski
#8 tienes toda la boca llena de razon

les pagamos pero no somos sus jefes y no les damos esas ordenes desafortundamente
kastanedowski #5 kastanedowski
Ahi tienen su igualdad ... cuanto y quienes les pagan para esto?
#8 mancebador
#5
cuanto y quienes les pagan para esto?

Mucho y todos los contribuyentes.
Democrito #7 Democrito
Después de leerme las 3 páginas (que podrían resumirse en un párrafo) he entendido que no quieren que el "presunto agresor" tenga contacto con sus hijos. Supongo que para eso ya existen jueces y psicólogos que evalúan cada caso.
Si lo que quieren es evitar siempre que un padre denunciado vea a sus hijos, me parece fastidiar a más gente de la que protegen.
