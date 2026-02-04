Más de una veintena de organizaciones firman una carta abierta contra el anteproyecto de ley de violencia vicaria machista

“Retroceso” o “retoques superficiales” son dos de las formas en las que se alude al anteproyecto de ley de violencia vicaria machista que maneja el Gobierno en la carta abierta que la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional quiere hacer llegar a los ministerios de Igualdad, Infancia y Justicia, los tres directamente implicados tanto en esa norma como en la reforma de la Lopivi, la ley de protección a la infancia, que también incluyen en la misiva.
| etiquetas: politica , legislacion , violencia machista , sociedad
… » ver todo el comentario
… » ver todo el comentario
les pagamos pero no somos sus jefes y no les damos esas ordenes desafortundamente
cuanto y quienes les pagan para esto?
Mucho y todos los contribuyentes.
Si lo que quieren es evitar siempre que un padre denunciado vea a sus hijos, me parece fastidiar a más gente de la que protegen.