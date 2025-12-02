edición general
Más de 2,3 millones de descendientes de exiliados solicitan la nacionalidad española

La Ley de Memoria Democrática otorgó un plazo de dos años, prorrogado finalmente a tres, para pedir la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos hubieran sido originariamente españoles y perdieran su nacionalidad por exilio político, ideológico, de creencias o por orientación e identidad sexual. Cerca del 40% de las solicitudes, en torno a un millón, incluyendo las aún sin expediente formal por falta de cita, proceden de Argentina. La red consular se enfrenta a un colapso.

11 comentarios
Verdaderofalso
Todos quieren venir a la dictadura woke
15
sotillo
#1 Lo dudo, aman a Milei y no cuentas con el éxito económico de su política, no solo no vendrá ninguno sino que los millones de argentinos que hay en España estarán deseando volver cuanto antes
2
Dramaba
#10 De esos millones de argentinos, hay que restar a dos parejas que conozco. Son completamente pro Milei y casi se mueren de la risa cuando les pregunto que cuando van a regrear a su tierra... xD
0
Anfiarao
#4 acuéstate criatura
1
#7 crissis *
Para #.6 Más que nunca. Debemos acoger a esos refugiados del fascismo de Milei.
1
CharlesBrowson
pues no hay sitio, que se traigan la tienda de campaña
0
#2 crissis
Propongo que vengan todos a la vez sin ningún filtro. Así demostraremos nuestra tolerancia. Ninguna persona es ilegal. Freepalestine.
1
Anfiarao
#2 la chorrada que pretende ser sarcástica y afilada, pero que se queda en gilopollez derechil
8
#4 crissis
#3 Para nada. Esas personas no tienen la culpa de haber nacido en el lado equivocado del mundo. Debemos acogerlos.
1
frg
#3 Sobre todo cuando la noticia habla de Argentinos ... :troll:
1
Verdaderofalso
#2 habla de exiliados, que habrá pasado para que tuvieran que exiliarse?

A si, un golpe de estado militar fascista y una dictadura
1

