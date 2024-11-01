Marjorie Taylor Greene: Fox News está “lavando el cerebro a los boomers” y vendiendo “noticias falsas” sobre Irán (ING)

MTG criticó a Fox News, acusándoles de “lavar el cerebro a los boomers para apoyar lo que votamos en contra” y difundir “noticias falsas” sobre la guerra de Trump en Irán. Greene cuestionó el envío de tropas y lo calificó de contrario al “America First”: “Es una cruel ironía que las tropas de EEUU que pronto serán enviadas a Irán serán la Generación Z y los millennials (de nuevo), por el mismo presidente y administrador que prometió no más guerra extranjeras, hacer la vida asequible y una economía estadounidense fuerte" dijo la excongresista.