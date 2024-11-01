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Marjorie Taylor Greene: Fox News está “lavando el cerebro a los boomers” y vendiendo “noticias falsas” sobre Irán (ING)

Marjorie Taylor Greene: Fox News está “lavando el cerebro a los boomers” y vendiendo “noticias falsas” sobre Irán (ING)

MTG criticó a Fox News, acusándoles de “lavar el cerebro a los boomers para apoyar lo que votamos en contra” y difundir “noticias falsas” sobre la guerra de Trump en Irán. Greene cuestionó el envío de tropas y lo calificó de contrario al “America First”: “Es una cruel ironía que las tropas de EEUU que pronto serán enviadas a Irán serán la Generación Z y los millennials (de nuevo), por el mismo presidente y administrador que prometió no más guerra extranjeras, hacer la vida asequible y una economía estadounidense fuerte" dijo la excongresista.

| etiquetas: marjorie taylor greene , fox news , boomer , fake news , guerra , irán
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #3 themarquesito
Nunca pensé que acabaría compartiendo opinión con Marjorie Taylor Greene
6 K 104
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
#3 Fox News siempre siempre ha estado lavando el cerebro de los boomers con noticias falsas. Se inventó, precisamente, para eso.

El que que MTG haya tardado décadas en darse cuenta no es ningún mérito. Más bien lo contrario.
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#2 DenisseJoel
Esto sí que es reinventarse, y no lo que hacen otros.
1 K 33
#4 Grahml
De esta pájara no hay que fiarse un pelo.

Pero todo aquello que esté en contra de Trump, yo lo apoyo al 100 %, incluso aunque sea la mismísima MTG.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
A los boomers (y a la generación Z que es la siguiente) nos llevan lavando el cerebro con mensajes adulterados más de 60 años.
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ContinuumST #8 ContinuumST
Ve-le-ta.
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jm22381 #9 jm22381
#8 Si ella no quiere guerras, le vota porque se lo promete y luego les mete en una guerra... me da que aquí la veleta ha sido Trump.
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ContinuumST #10 ContinuumST
#9 ¿Que ella no quiere guerras? ¿Ella precisamente? Pues no sé...
1 K 29
#1 Saville
The unexpected quinta columnista!
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#5 Lupinillo
El régimen iráni ha matado mujeres pro ni ir tap tapas y ahorcado homosexuales.
Lo han hecho públicamente.

Change my mind
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menéame