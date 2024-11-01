Marjorie Taylor Greene: Fox News está “lavando el cerebro a los boomers” y vendiendo “noticias falsas” sobre Irán (ING)

MTG criticó a Fox News, acusándoles de “lavar el cerebro a los boomers para apoyar lo que votamos en contra” y difundir “noticias falsas” sobre la guerra de Trump en Irán. Greene cuestionó el envío de tropas y lo calificó de contrario al “America First”: “Es una cruel ironía que las tropas de EEUU que pronto serán enviadas a Irán serán la Generación Z y los millennials (de nuevo), por el mismo presidente y administrador que prometió no más guerra extranjeras, hacer la vida asequible y una economía estadounidense fuerte" dijo la excongresista.
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El que que MTG haya tardado décadas en darse cuenta no es ningún mérito. Más bien lo contrario.
Pero todo aquello que esté en contra de Trump, yo lo apoyo al 100 %, incluso aunque sea la mismísima MTG.
Lo han hecho públicamente.
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