Marjorie Taylor Greene, congresista estrella del movimiento MAGA, anuncia que dejará su cargo días después de enfrentarse públicamente a Trump

Marjorie Taylor Greene, congresista del estado de Georgia, anunció este viernes que renunciará a su cargo en enero, una decisión inesperada para la destacada republicana y que se conoce días después de que mantuviera una disputa pública con el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Las amenazas las ha recibido seguro.
Las aspiraciones no sé si las ha tenido. Si las tiene, desde el Congreso estaría mejor colocada para iniciar la carrera.
Creo más que las amenazas habrán sido brutales, y al mismo tiempo, más de un ricachón, de los que la ayudaron a llegar arriba, la habrá echado un buen rapapolvo por meterse con "dios".
La idolatría y fanatismo de los votantes trumpistas es digna de un estudio científico.
#2 Efectivamente.
Esta, no olvidemos, ultraderechista en cualquier estándar europeo, no es tan idiota como sus maleables votantes. Ha visto los derroteros que está tomando la delirante presidencia de Trump y ha saltado del barco con vistas a tres años, o menos, y presentarse como la "opción sensata", que ya manda narices que esta zumbada sea la "opción sensata".
Ahora ya no es facha?
No importa lo que diga Trump, se aplica la norma. Sin embargo es posible rezar en privado.