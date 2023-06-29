edición general
Marjorie Taylor Greene, congresista estrella del movimiento MAGA, anuncia que dejará su cargo días después de enfrentarse públicamente a Trump

Marjorie Taylor Greene, congresista del estado de Georgia, anunció este viernes que renunciará a su cargo en enero, una decisión inesperada para la destacada republicana y que se conoce días después de que mantuviera una disputa pública con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

themarquesito #1 themarquesito
No quiero saber la cantidad de amenazas que habrá recibido de fanáticos trumpistas
25 K 274
ccguy #2 ccguy
#1 yo creo que aspira a ser la próxima candidata y está jugando sus cartas.
16 K 154
#4 unocualquierax
#2
Las amenazas las ha recibido seguro.
Las aspiraciones no sé si las ha tenido. Si las tiene, desde el Congreso estaría mejor colocada para iniciar la carrera.
Creo más que las amenazas habrán sido brutales, y al mismo tiempo, más de un ricachón, de los que la ayudaron a llegar arriba, la habrá echado un buen rapapolvo por meterse con "dios".
1 K 17
#32 eldios13
#4 amenazas? Más bien chantaje de algún tipo...
0 K 10
karakol #5 karakol
#1 Los mismos que anteayer la seguían y votaban incondicionalmente.

La idolatría y fanatismo de los votantes trumpistas es digna de un estudio científico.

#2 Efectivamente.

Esta, no olvidemos, ultraderechista en cualquier estándar europeo, no es tan idiota como sus maleables votantes. Ha visto los derroteros que está tomando la delirante presidencia de Trump y ha saltado del barco con vistas a tres años, o menos, y presentarse como la "opción sensata", que ya manda narices que esta zumbada sea la "opción sensata".
6 K 71
ccguy #7 ccguy
#5 También hay que decir que se deja su cargo 2 días después de tener derecho a una pensión. Que no da punzada sin hilo.
19 K 175
#13 Grahml *
#1 #2 MTG tiene pinta de convertirse en la Macarena Olona versión americana.

www.cuatro.com/todoesmentira/20230629/macarena-olona-recibe-amenazas-m
4 K 53
ccguy #38 ccguy
#13 No tiene ni de lejos el morbazo que tenía Olona, que yo siempre he pensado que le daba bastantes votos entre cierta población.
0 K 20
Ainur #36 Ainur
#2 fijo que tiene un armario lleno de mierda y le han dicho que abren un cajón como no se pire
0 K 9
#3 UNX
#1 Cero pena, ella ha sido parte del problema.
2 K 32
joffer #23 joffer
#3 y lo seguiría siendo
1 K 14
#15 meta
#1 No va a subor a ningun edificio alto em una temporada por si acaso
0 K 12
Cantro #24 Cantro
#1 caso claro de "cría cuervos"
0 K 10
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso
#1 pues viendo sus tejemanejes con las acciones de farmacéuticas… cualquier cosa
1 K 40
#29 Eukherio
#1 Siendo una tía ultra que termina enfrentándose con el líder ultra me imagino que irían desde "te vamos a violar" hasta "sabemos dónde estudian tus hijos". Ya es una historia vieja a esta altura eso.
0 K 8
themarquesito #30 themarquesito
#29 Además del habitual, en EE.UU, mandarle pizzas a su casa como forma de transmitirle el mensaje "sabemos donde vives"
1 K 23
#31 juanitoborromea
#1
Ahora ya no es facha?
0 K 5
rafran #37 rafran
#1 Quizas tiene que ver con esto  media
1 K 26
ur_quan_master #12 ur_quan_master
La han hecho un Casado. :troll:
2 K 41
#16 Alqui
¿Trump resulta demasiado woke?
2 K 41
Verdaderofalso #26 Verdaderofalso
#16 al revés, Trump dijo que se había vuelto una extremista de izquierdas
0 K 20
#34 vituwaf
#26 Es tan fácil ser extremista de izquierdas en MAGAlandia como ser "facha y de Vox" en menéame.
0 K 7
capitan__nemo #6 capitan__nemo
La habran amenazado con sacar abundantes trapos sucios.
2 K 36
sat #8 sat
Se ve que al naranjito no hay quien lo aguante.
1 K 26
#14 Hynkel
#8 Los ultras no se aguantan entre ellos. Sólo les une el odio al sistema "que no nos dejan hacer lo que queremos". Pero luego vienen las noches de los cuchillos largos.
5 K 44
Expat_Guinea_Ecuatorial #21 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#14 Los famosos pioletazos y las famosas purgas comunistas
1 K 2
#35 vituwaf
#8 Hay que echarle mucho valor, pero es posible aplaudir todo lo que dice Trump si consigues dejar de pensar. No todo el mundo puede, porque Trump dice salvajadas aleatorias y alguna vez te van a tocar donde te duele.
0 K 7
#18 slender_1
Si el rubio platino pepero es desagradable, el de las mujeres MAGA se lleva la palma.
1 K 24
Metabarón #9 Metabarón
Me recuerda a Macarena Olona
2 K 22
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#9 ya quisiera Macarena xD
3 K 54
#17 bibubibu
Algún millonetii que la puso donde estaba, le ha hecho una oferta que no ha podido rechazar. O salida ó zapatos de cemento.
1 K 21
jm22381 #28 jm22381
¿Será para presentarse a gobernadora, senadora... o futura presidenta en 2028? :troll:
0 K 16
Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
Es una pena, esto prometía una tangana entre tarados que podía acabar en escisión interna y crisis.
0 K 14
Expat_Guinea_Ecuatorial #20 Expat_Guinea_Ecuatorial
Esa fue la que se alegro de la muerte del Papa Francisco diciendo que Dios habia elminado a un ser maligno. Una pirada
0 K 10
earthboy #22 earthboy
Esto.  media
0 K 10
elgranpilaf #27 elgranpilaf
A ver si se matan todos entre ellos
0 K 10
Fraktal #10 Fraktal
Pobrecita, ¿ya se ha cansado de lamer el escroto anaranjado?
0 K 7
#33 vituwaf
Esta tia es tan tonta que no comprendió la norma esencial del republicano actual, que es que Trump tiene la razón y debe ser alabado.

No importa lo que diga Trump, se aplica la norma. Sin embargo es posible rezar en privado.
0 K 7

