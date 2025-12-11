María Jesús Montero, sobre el expresidente de la SEPI detenido al que ella nombró: "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor"

Un nombre está ligado a la vicepresidenta María Jesús Montero. Es el de Vicente Fernández, a quien nombró presidente de la SEPI "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", respondió hoy Montero a los periodistas, señalando que no ha tenido "ningún contacto con este señor". "Fue en junio cuando yo conocí que que estaba colaborando, trabajando con Servinabar, pero yo no he tenido ningún contacto ni WhatsApp, ni llamadas,ni reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos"
Lo que no se ve, no existe
Yo la portada hace tiempo que no la miro
Fue una persona de su confianza hasta que fue imputado por el caso de la nueva adjudicación de Aznalcóllar
Cuando escuchas a la Ministra, ves que lo que dice es honesto y tiene sentido. Nada más lejos de "ese señor yo no lo conozco de nada" ni todas las chorradas típicas que ya están soltando los derechistas del Menéame.
Se ganan los sacos de cacahuetes a base de bien. Qué pena, hace 18 años ésta web no era basura para subnormales y habían unos mínimos de sentido crítico y se comprensión lectora. También la prensa era diferente, la degeneración general es totalmente palpable.
Voto sensacionalista porque da a entender cosas que la Ministra no da a entender.
>"No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor"
Declaraciones:
>Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en la SEPI, hace más de seis años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despachan y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor.
¿Qué parte dices que retuerce o manipula? El artículo incluye una transcripción entera y literal de las declaraciones… » ver todo el comentario
1) no conozco de nada a ese señor
2) sí bueno, se sacó una foto una vez conmigo pero nada más
3) vale, lo conozco pero no tenemos relación
4) ...
5) pero la ultraderecha!!
Es recurso de rica oratoria ,
el saber cuando sacar a colación
la oportuna falta de memoria
ante cualquier molesta acusación.
Sin duda alguna, la herramienta
la más útil y práctica del cajón,
ensalza y encumbra al sofista
o al esquivo y siniestro trincón.
De hecho, no recuerdo si anoche
cené unas lentejas o salpicón,
ni de aquellos sobres que faltaban
que ocultos guardo bajo el colchón.
Aristóteles, con tino predicó:
la desmemoria, harto necesaria
en democracia, para cualquier actor,
ensalza al truhán y al histrión.
Dice mucho de este país.
Por mi parte, me espero a dentro de una semana cuando resulte que esta señora cenaba y se iba de fiesta con este tipo una vez al mes mínimo.
Y, por supuesto, ansioso de que presente su dimisión o la dimitan... Antes o después de que la imputen, preferiblemente antes.