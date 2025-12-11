María Jesús Montero, sobre el expresidente de la SEPI detenido al que ella nombró: "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor"

Un nombre está ligado a la vicepresidenta María Jesús Montero. Es el de Vicente Fernández, a quien nombró presidente de la SEPI "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", respondió hoy Montero a los periodistas, señalando que no ha tenido "ningún contacto con este señor". "Fue en junio cuando yo conocí que que estaba colaborando, trabajando con Servinabar, pero yo no he tenido ningún contacto ni WhatsApp, ni llamadas,ni reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos"