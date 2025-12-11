edición general
María Jesús Montero, sobre el expresidente de la SEPI detenido al que ella nombró: "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor"

Un nombre está ligado a la vicepresidenta María Jesús Montero. Es el de Vicente Fernández, a quien nombró presidente de la SEPI "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", respondió hoy Montero a los periodistas, señalando que no ha tenido "ningún contacto con este señor". "Fue en junio cuando yo conocí que que estaba colaborando, trabajando con Servinabar, pero yo no he tenido ningún contacto ni WhatsApp, ni llamadas,ni reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos"

Comentarios destacados:        
plutanasio #3 plutanasio
Madre mía. Y lo mejor de todo es que con la que está cayendo en portada no hay ni una noticia. Llega a ser otro partido el que va a detención por día y la portada tendría otro color. xD xD
14 K 190
Escafurciao #5 Escafurciao
#3 ¿como podemos o cual es del que usted me habla?
0 K 8
valandildeandunie #7 valandildeandunie
#3 No te confundas, lo mejor de todo es verte llorar de esta forma xD xD
6 K -24
#10 machismocriminal
#7 Viendo los votos del meneo se denota que lo que haces es proyectar lo de los lloros. Que penita de ser.
4 K 58
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Ya llegó el comando censura para votar negativo.

Lo que no se ve, no existe
2 K 32
#22 Quaid *
#3 son así de imparciales.
Yo la portada hace tiempo que no la miro
0 K 20
Pertinax #2 Pertinax *
Este señor del que usted me habla. Un clásico español.
7 K 105
Garbns #6 Garbns
No lo conoce de nada, pero lo nombró presidente de la SEPI ? xD xD xD
3 K 49
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
María Jesús Montero lo nombró interventor general de la Junta de Andalucía, y en 2019 cuando ya estaba en el Gobierno de España, director general de la SEPI.

Fue una persona de su confianza hasta que fue imputado por el caso de la nueva adjudicación de Aznalcóllar
3 K 44
Supercinexin #11 Supercinexin
La noticia no puede ser más retorcida en su redacción.

Cuando escuchas a la Ministra, ves que lo que dice es honesto y tiene sentido. Nada más lejos de "ese señor yo no lo conozco de nada" ni todas las chorradas típicas que ya están soltando los derechistas del Menéame.

Se ganan los sacos de cacahuetes a base de bien. Qué pena, hace 18 años ésta web no era basura para subnormales y habían unos mínimos de sentido crítico y se comprensión lectora. También la prensa era diferente, la degeneración general es totalmente palpable.

Voto sensacionalista porque da a entender cosas que la Ministra no da a entender.
1 K 37
pedrario #17 pedrario *
#11 Titular:

>"No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor"

Declaraciones:

>Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en la SEPI, hace más de seis años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despachan y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor.

¿Qué parte dices que retuerce o manipula? El artículo incluye una transcripción entera y literal de las declaraciones…   » ver todo el comentario
4 K 62
Garbns #18 Garbns
#17 Déjalo, es siempre el mismo modus operandi

1) no conozco de nada a ese señor
2) sí bueno, se sacó una foto una vez conmigo pero nada más
3) vale, lo conozco pero no tenemos relación
4) ...
5) pero la ultraderecha!!
3 K 45
#9 poxemita
La manca de Moncloa tampoco conocía a este hombre a nivel personal.
1 K 27
Pacman #4 Pacman
No es adorable?
:hug:
1 K 22
Torrezzno #13 Torrezzno
Nunca saben nada

Es recurso de rica oratoria ,
el saber cuando sacar a colación
la oportuna falta de memoria
ante cualquier molesta acusación.

Sin duda alguna, la herramienta
la más útil y práctica del cajón,
ensalza y encumbra al sofista
o al esquivo y siniestro trincón.

De hecho, no recuerdo si anoche
cené unas lentejas o salpicón,
ni de aquellos sobres que faltaban
que ocultos guardo bajo el colchón.

Aristóteles, con tino predicó:
la desmemoria, harto necesaria
en democracia, para cualquier actor,
ensalza al truhán y al histrión.
0 K 20
#8 Pepepistolas
Y esta gentuza PPSOE saqueando las arcas publicas y forrandose a sus anchas durante 50 años y vendiendo motos 24 hrs/7 a la semana.Y el personal a tragar.
1 K 18
rogerius #14 rogerius *
El entorno, ahora te pueden mandar a la cárcel por el entorno… ojito, señores. Hay jurisprudencia del supreme.
0 K 17
BlackDog #15 BlackDog
#14 No tienes ni idea de lo que hablas no?
1 K 18
rogerius #21 rogerius
#15 No se puede saber de todo. :-D
0 K 17
g3_g3 #20 g3_g3
Nadie lo conocía. xD :take: :ferrari: 8-D
0 K 14
Andreham #23 Andreham
Me mola ver a gente celebrando corrupción simplemente porque no son los suyos.

Dice mucho de este país.

Por mi parte, me espero a dentro de una semana cuando resulte que esta señora cenaba y se iba de fiesta con este tipo una vez al mes mínimo.

Y, por supuesto, ansioso de que presente su dimisión o la dimitan... Antes o después de que la imputen, preferiblemente antes.
1 K 14
elsnons #19 elsnons
Ya solo le queda Pedro Sánchez para poner la mano en el fuego. Se quemara también, o será ella la siguiente .
0 K 12
BobbyTables #24 BobbyTables
Joder, que en las sedes del PSOE hagan pruebas de Alzheimer a todos los miembros, veo una tendencia a "olvidar ciertas personas, situaciones y recuerdos" en muchos de ellos :roll:
0 K 9

