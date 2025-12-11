edición general
Detenido el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la operación por la supuesta trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

La investigación de la UCO apunta a que la red comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE al Gobierno en 2018

| etiquetas: antxon , alonso , cerdán , psoe , detenido , sepi
Torrezzno #2 Torrezzno
Otro dia mas, otra corruptela mas en Españistan. A la espera estoy de algun partido que no quiera ser muleta del PSOE sino mandarlo al averno de la democracia. Que le hagan un UCD
pedrario #1 pedrario
Socio de ese del que usted me habla.
#3 Borgiano
¿Este no era íntimo de Otegi?
