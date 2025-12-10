El expresidente de la SEPI detenido por la Guardia Civil disparó su patrimonio hasta los 5 millones tras su paso por el Gobierno

Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a Leire Díez, la conocida como la fontanera de PSOE, en el marco de una investigación por desviar comisiones ilegales de contratos públicos. Entre las pesquisas que están llevando a cabo los agentes se encuentra el rastreo de su patrimonio inmobiliario y han descubierto que, tras su paso por el Gobierno, Fernández Guerrero ha logrado amasar inversiones que suman más de 5 millones de euros.