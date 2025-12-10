edición general
El expresidente de la SEPI detenido por la Guardia Civil disparó su patrimonio hasta los 5 millones tras su paso por el Gobierno

Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a Leire Díez, la conocida como la fontanera de PSOE, en el marco de una investigación por desviar comisiones ilegales de contratos públicos. Entre las pesquisas que están llevando a cabo los agentes se encuentra el rastreo de su patrimonio inmobiliario y han descubierto que, tras su paso por el Gobierno, Fernández Guerrero ha logrado amasar inversiones que suman más de 5 millones de euros.

pedrario #1 pedrario
Un saludo a los técnicos de Hacienda que me pillaron un ingreso de 400€ sin declarar en un solo ejercicio, pero a estos tras casi una década de corruptelas no los acaban de pillar, por lo que sea.
21 K 201
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#1

Tú lo que eres es un faxa genosida que no quiere pagar impuestos!!!1

<modo menéame off>
1 K 26
elGude #6 elGude
#1 porque eres un robagallinas
3 K 39
#7 mam23
#1 9 de cada 10 tecnicos de Hacienda recomiendan defraudar una cantidad importante de dinero para no ser tenidos en cuenta por el organismo. Hacienda recuerda "robar poco es de pardillos ".
4 K 35
sotillo #2 sotillo
Viendo lo del Supremo y el fiscal yo ya no me creo nada mientras no lo confirme Estrasburgo
1 K 23
Autarca #9 Autarca
#2 Yo con la corrupción de los políticos españoles aplico el principio del iceberg

Es decir, que toda la corrupción que ha salido hasta ahora es solo la punta del iceberg
1 K 14
Torrezzno #11 Torrezzno
#9 #2 Cuando te enteras que Estrasburgo es parte del iceberg :roll:  media
2 K 34
#3 Marisadoro *
Vicente Fernández Guerrero Masterman Whitaker
0 K 17
#8 perica_we
hasta en la presidencia de la SEPI te colocan a uno de "éstos" o_o :wall: :take:
0 K 7
Febrero2034 #10 Febrero2034
Ya es casualidad. Y donde trabajo después de salir de la Sepi?
0 K 6

