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María Guardiola ofrece a Vox las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria para formar gobierno en Extremadura
Los detalles Según ha podido saber laSexta en exclusiva, la 'popular' lanza esta propuesta con el objetivo de formar gobierno antes de Semana Santa.
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#3
calde
*
Agricultura: Pues mira que les gusta firmar convenios de comercio libres de aranceles. Y quitar medidas de prevención y sanidad, contraincendios,...
Presidencia: Hala, ahora cara al sol todos en los actos públicos
Industria: A trincar! Lo de las ayudas de la Dana va a ser una anécdota! Sobres! Sobres! Sobres!
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#1
banksy
Pobres agricultores, no saben la que se les viene encima
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#4
MiguelDeUnamano
#1
Sarna con gusto no pica. El problema es que son tan subnormales que sí se quejarán, pero culpando al gobierno central. Sólo hay que ver la cantidad de imbéciles que votan al PP y se quejan del estado de la sanidad en CCAA donde llevan años gobernando, en algunas muchas legislaturas seguidas.
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#5
vicus.
*
#1
Ponen a VOX en agricultura, los partidarios de los aranceles del Trompeta, si es que...jajaanaj
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#6
Noeschachi
#1
Acuerdo de libre comercio con Botswana para importar bellota a 1/8 del precio
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#7
Suleiman
#1
Al revés, si que lo saben, y les gusta lo que viene... A los trabajadores no les gustará tanto....
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#8
Dene
#1
pues que apechuguen, es un sector muy de votar a vox
Las vacunas se hacen con el mismo germen
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#2
vicus.
Alcontarillado Guardiola, un sistema de alcantarillado con una capacidad inmensa de tragar todo lo que le echen, haciado imposible las inundaciones por muy cuantiosas que sean, no importa la cantidad de metros cúbicos de lo que sea, Guardiola se los traga.
1
K
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#9
XtrMnIO
Alguien me puede decir algo que haya hecho bueno la derecha radical en estos años de gobierno?
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#10
Raúl_Rattlehead
#9
si eres un votante de derechas enamorado de la corrupción porque piensas que algo te va a caer, y te encanta la sanidad privada, todo.
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7
#11
ixo
*
Para los que hayan votado por los "loles", susvais a hinchar shurmanos, vais a tener una jartá.
A disfrutar con el desfile de leopardos pirómanos.
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K
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Presidencia: Hala, ahora cara al sol todos en los actos públicos
Industria: A trincar! Lo de las ayudas de la Dana va a ser una anécdota! Sobres! Sobres! Sobres!
Las vacunas se hacen con el mismo germen
A disfrutar con el desfile de leopardos pirómanos.