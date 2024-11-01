edición general
2 meneos
17 clics

Manual para votar a la izquierda en Aragón: ¿Qué candidaturas se presentan?

Independientemente de cuál sea tu opción, es importante, por lo menos, tener claro qué partidos se presentan a las elecciones del 8 de febrero y como están conformadas las distintas coaliciones. Chunta Aragonesista: encabezada por Jorge Pueyo . Izquierda Unida-Movimiento Sumar, encabezada por Marta Abengoechea, Podemos-Alianza Verde: encabezada por María Goikoetxea

| etiquetas: elecciones aragon , partidos de izquierda
2 0 2 K 12 actualidad
13 comentarios
2 0 2 K 12 actualidad
ummon #6 ummon
Las izquierdas no se van a bajar nunca de la burra de ir separadas, de verdad a veces pienso que están sobornadas por la derecha o es que simplemente no aspiran a nada.
3 K 36
#8 vGeeSiz
#6 o que ese es su verdadero ser.

No les importa el proyecto político, importa tener el sillón y ya
0 K 10
kkmonokk #12 kkmonokk *
#6 Y si piensas en cómo se reparten los escaños, eso es casi (o sin casi) un sabotaje a los votantes de izquierdas, que siempre ven sus aspiraciones infrarrepresentadas en las votaciones.

Ante un desastre así, muchos optan por el voto útil, votando al partido que más opciones tiene de concentrar voto y, por lo tanto, aumentar las posibilidades de que su voto se convierta en escaños. Pero para eso es necesario votar mirando las estimaciones de las encuestas. Para esta convocatoria son estas: en.wikipedia.org/wiki/2026_Aragonese_regional_election#Opinion_polls :roll:
0 K 9
Harkon #3 Harkon
Es facilito, quien está en contra del Zanaorio, hacer algo por intervenir el mercado de la vivienda y el de los productos básicos de la compra para garantizar unos precios asequibles? Pues eso
0 K 14
#10 encurtido
#3 La vivienda puede ser el punto del programa que decida el voto de los jóvenes.

Pero intervenir los productos básicos creo que haría saltar las alarmas porque suena a estanterías vacías, colas de gente para comprar arroz y desabastecimiento generalizado. Para poder ir con algo así en el programa habría que traer un caso de éxito en un país desarrollado (que no lo hay) o sólo eso puede suponer el descarte automático de voto.
0 K 7
Jaime131 #2 Jaime131
Hay pocos partidos de izquierdas ahí, ¿no?
1 K 13
#9 surco *
#2 Ninguno. Solo yo soy la verdadera izquierda. Solo yo soy la pureza infinita. Solo yo soy la luz que guía el camino y si una parte de mi no está de acuerdo, me excindo. Sigamos a la calabaza del profeta!
1 K 21
#4 tierramar *
También se presentan PACMA y Escaños en Blanco. Si ningun opción les convence sepan que votar nulo, abstenerse o votar en blanco sin más es como votar a los ganadores, que las encuestas apunta a PPy VOX. Escaños en blanco dejan vacios los escaños logrados con lo cuál restan poder a los grandes partidos, y se ahorra en políticos. www.meneame.net/m/actualidad/elecciones-cortes-aragon-2026-2023-ignoro Elecciones cortes de Aragon 2026. En 2023 se ignoró la opinión de 318000 aragoneses. Vas a permitir que ocurra de nuevo?
0 K 12
Milmariposas #7 Milmariposas
#4 Yo ya he votado desde Italia {0x1f60e}
0 K 20
#1 Tensk
¿A qué grillo hay que votar en la jaula?
0 K 10
josde #13 josde
#1 Son muchos grillos y cada uno quiere su trozo de lechuga, al final muchos ni haran gri, gri
0 K 12
Graffin #5 Graffin
Publicidad encubierta una vez más de la estafa que es Escaños en blanco.
Admins, esto es directamente campaña electoral. A ver si hacemos algo con estos usuarios.
0 K 9
#11 kkculopis *
Pues así de claro les van a dar por culo. Parece que no aprenden, ya paso en las últimas elecciones que si hubieran ido juntos hubieran sacado en 5-7 escaños y no sacaron ni uno. Así que por primera vez en mí vida voy a votar pensando en que no gobierne el Parido Podrido con los vagos de VOX así que les jodan a los 20.000 partidos que no saben ponerse de acuerdo sabiendo lo que paso la última vez
0 K 7

menéame