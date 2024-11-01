edición general
La mafia del taxi extorsionaba a la encargada de un bar del aeropuerto de Sevilla

Así consta en el sumario de la causa del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que mantiene investigados a más de una treintena de taxistas como presuntos autores de los delitos de amenazas, coacciones, daños y pertenencia a organización criminal. Todos ellos pertenecen a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que durante más de dos décadas detentó el monopolio de la parada de taxis en el aeropuerto de San Pablo. Entre los investigados está toda la cúpula de esa entidad, con su presidente y sus más estrechos colaboradores.

javibaz #1 javibaz
Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.
El mismo concepto de solidaridad que la mafia calabresa.
#5 JandePorer *
Para quien tenga pereza de leer el artículo completo: El resumen es que la asociación de taxistas lideradas por el tal Antonio Velarde actuó contra esta señora y contra otros taxistas ajenos a la asociación como una mafia. Extorsiones por negarse a pagar cantidades abusivas en concepto de alquiler de sillas y mesas en el bar que ella regenta y dónde suelen almorzar estos mafiosos. Llegaron a rajarle las ruedas del coche y a ocasionar otros daños a vehículos de la competencia.

Robus #2 Robus
Supongo que, de entrada, les habrán retirado la licencia de taxistas a todos los miembros de esa "asociación" ¿no?

Luego ya les juzgarán por las amenazas y coacciones, pero de entrada deberían preocuparse de que no puedan volver a coger un taxi.
nopolar #3 nopolar
#2 Deberían perderse con cualquier delito, incluso con la acumulación de infracciones de tráfico leves.
miliki28 #6 miliki28
#2 Pues no tiene pinta, porque en la noticia dice que el principal imputado ha seguido trabajando de taxista en el aeropuerto, incluso con una orden de alejamiento.
#4 Sigo_intentandolo
Me puede sonar que estos llevan ya varios casos raros... algo sobre una mafia que controlaba los servicios al aeropuerto
