La mafia del taxi extorsionaba a la encargada de un bar del aeropuerto de Sevilla

Así consta en el sumario de la causa del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que mantiene investigados a más de una treintena de taxistas como presuntos autores de los delitos de amenazas, coacciones, daños y pertenencia a organización criminal. Todos ellos pertenecen a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que durante más de dos décadas detentó el monopolio de la parada de taxis en el aeropuerto de San Pablo. Entre los investigados está toda la cúpula de esa entidad, con su presidente y sus más estrechos colaboradores.
El mismo concepto de solidaridad que la mafia calabresa.
Luego ya les juzgarán por las amenazas y coacciones, pero de entrada deberían preocuparse de que no puedan volver a coger un taxi.