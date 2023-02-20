Madrid prepara la construcción de 155.000 paneles solares y el impacto puede ser devastador

La Comunidad de Madrid avanza en la tramitación de un macroproyecto fotovoltaico que ha despertado expectación y preocupación a partes iguales. Según recoge el medio Híbridos y Eléctricos, la iniciativa contempla la instalación de más de 155.000 paneles solares entre los municipios de Torres de Alameda y Villalbilla. El total de la superficie daría para cubrir 400 campos de fútbol. La propuesta se vende con el objetivo de impulsar la transición energética y reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, los vecinos se están oponiendo
| etiquetas: paneles solares , madrid , granja solar , medio ambiente
Y eso exactamente es lo que está sucediendo en esta zona, tradicionalmente dedicada al cultivo y parte esencial de un corredor ecológico ubicado entre varios núcleos urbanos. Nuestro planeta necesita de estos pulmones verdes, y arrasar con ellos no parece ser la solución.
No solo en esa zona. Hay sitios en la provincia de Granada que producen desasosiégo. Cientos de molinos de viento, campos de placas solares. Dan ganas de sacarse los ojos si vives alli
Pero queremos estar calentitos por la noche a buen precio y que la lavadora no cueste un riñon.
¡Pues de algún sitio hay que sacar la energía! Eso si, esa zona la tienen bien explotada, el vertedero de Loeches y al lado van a poner esto...
Como dato curioso, en esa zona se planteó instalar un megaproyecto rollo Eurovegas -> www.idealista.com/news/inmobiliario/construccion/2023/02/20/804396-mad
Desconozco si son exactamente los mismos terrenos o no.
google.es/maps?q=40.412888+-3.369124
Eh, espera! Es malo hacer algo por las renovables!!