Madrid prepara la construcción de 155.000 paneles solares y el impacto puede ser devastador

La Comunidad de Madrid avanza en la tramitación de un macroproyecto fotovoltaico que ha despertado expectación y preocupación a partes iguales. Según recoge el medio Híbridos y Eléctricos, la iniciativa contempla la instalación de más de 155.000 paneles solares entre los municipios de Torres de Alameda y Villalbilla. El total de la superficie daría para cubrir 400 campos de fútbol. La propuesta se vende con el objetivo de impulsar la transición energética y reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, los vecinos se están oponiendo