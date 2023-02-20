edición general
Madrid prepara la construcción de 155.000 paneles solares y el impacto puede ser devastador

La Comunidad de Madrid avanza en la tramitación de un macroproyecto fotovoltaico que ha despertado expectación y preocupación a partes iguales. Según recoge el medio Híbridos y Eléctricos, la iniciativa contempla la instalación de más de 155.000 paneles solares entre los municipios de Torres de Alameda y Villalbilla. El total de la superficie daría para cubrir 400 campos de fútbol. La propuesta se vende con el objetivo de impulsar la transición energética y reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, los vecinos se están oponiendo

16 comentarios
Torrezzno #4 Torrezzno
Esta parte es oro puro

Y eso exactamente es lo que está sucediendo en esta zona, tradicionalmente dedicada al cultivo y parte esencial de un corredor ecológico ubicado entre varios núcleos urbanos. Nuestro planeta necesita de estos pulmones verdes, y arrasar con ellos no parece ser la solución.

No solo en esa zona. Hay sitios en la provincia de Granada que producen desasosiégo. Cientos de molinos de viento, campos de placas solares. Dan ganas de sacarse los ojos si vives alli
platypu #2 platypu
Meneame ahora mismo  media
Cantro #5 Cantro
#2 dependerá de dónde los pongan, como los pongan y como paguen a los propietarios
#6 jukito
Cerca de casa: No queremos molinos. No queremos placas solares. Por supuesto no queremos nucleares. No queremos térmicas.

Pero queremos estar calentitos por la noche a buen precio y que la lavadora no cueste un riñon.

¡Pues de algún sitio hay que sacar la energía! Eso si, esa zona la tienen bien explotada, el vertedero de Loeches y al lado van a poner esto...


Como dato curioso, en esa zona se planteó instalar un megaproyecto rollo Eurovegas -> www.idealista.com/news/inmobiliario/construccion/2023/02/20/804396-mad

Desconozco si son exactamente los mismos terrenos o no.
FueraSionistasdeMeneame #10 FueraSionistasdeMeneame
#6 Solo hay suelo rústico con alto valor ecológico en Madrid parece ser, por algo es la única comunidad con CERO producción eólica y a la cola de la solar (solo por encima de las del cantábrico por razones obvias).
Paracelso #8 Paracelso
No conozco a nadie que esté a favor de poner placas en su zona salvo a los propietarios de los terrenos, por su buen pago.Los vecinos se quejan de que afean el paisaje (a veces tierra yerma sin apenas cultivar). Cuando llegue la III Guerra pues todo serán ventajas, o bien se utilizan las placas que queden para dar energía o bien se aprovecha el suelo que llevará en barbecho recuperándose bastante tiempo.
#7 concentrado
Va siendo hora de que empiece a generar parte de la ingente cantidad de energía que consume.
pedrobotero #9 pedrobotero
Así van viendo lo que sentimos en las provincias cuando nos llenan todos los montes de parques eólicos
#3 drstrangelove
400 campos de fútbol no es para tanto...hay más plazas de toros y nadie se rasga las vestiduras.
#14 giputxilandes
Pues ya va siendo hora que Madrid genere algo de la energía que gasta, no?? Porque es un pozo negro energético.
pradhesa #1 pradhesa
Es una monstruosidad.
#11 sisi
#1 Lo que es una mostruosidad es Madrid, 3.527.924 personas viviendo todas en el mismo sitio, esperando que la energia, comida, agua, ropa y demas sumnistros llegue de otras partes y que no les afee el paisaje
Eibi6 #12 Eibi6
#1 por eso mismo está bien que por una vez se la coma Madrid, así los madrileños podrán empezar a sentir algo de empatía con las provincias que como bien apunta #11 han surtido de energía a la capital a cambio de monstruosear sus territorios
unodemadrid #15 unodemadrid
#12 Pero esa energía de la que hablas nos la dan gratis? si no la consume Madrid, quien la consume?
meroespectador #16 meroespectador
No entiendo la oposición a este proyecto, viendo en google maps la ubicación veo tierras de cultivo marrones y feas cómo ellas solas. El suelo no se degrada, es más se recupera ya que se le deja descansar de la agricultura intensiva, la fauna correrá por debajo de los paneles y se refugiará del sol y lluvia, los pájaros podrán volar alrededor sin problemas. No entiendo nada la oposición de los vecinos que creo que lo que quieren es pillar pasta.

google.es/maps?q=40.412888+-3.369124
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
Es que no se hace nada por las renovables!!
Eh, espera! Es malo hacer algo por las renovables!!
