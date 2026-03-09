edición general
Macron anuncia que el portaaviones al que acompaña la fragata española formará parte de una "operación sin precedentes" para proteger el Estrecho de Ormuz

Macron aprovechó el escenario para anunciar el despliegue de una operación militar marítima "sin precedentes" entre el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo, con el objetivo de garantizar la "libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. "Esta movilización contará con ocho fragatas, dos portahelicópteros y nuestro portaaviones y se llevará a cabo en conjunción con la movilización de nuestras fuerzas aéreas y terrestres de la región", recalcó Macron.

eltxoa
el mundo dando a entender que la fragata española forma parte de esa ofensiva militar de macaron.
DotorMaster
#3 hay que ser poco de fiar para menear estas cosas de el mundo
nemesisreptante
#3 #6 y con el sello de autenticidad de la berdadera izquierda :wall:
Harkon
#26 Hola buenos días, es mentira que nuestra fragata acompañe al Charles DE Gaulle al estrecho de Ormuz? ah, ya me parecía que NO

Y para los que aún no loo habéis pillado eso es participar en una guerra igual que hizo Aznar en el 2003 en Irak, que también salía poniendo la excusita de que no participoaría en labores de ataque y que solo iba en labores humanitarias.

El propio derecho internacional y la cruz roja definen claramente lo que es participar en una guerra y las labores defensivas…   » ver todo el comentario
sotillo
#3 El mundo miente igual que hace 22 años cuando persiga a un policía por desmentir sus bulos, este medio debería estar cerrado y procesado
ahoraquelodices
#3 y varios comentarios en esta noticia ya hacen campaña en esa dirección.
Elmundo lleva desde el inicio de todo esto intentando meter mierda como sea contra el gobierno.
Esta mañana tenían en portada una noticia diciendo que Sanchez rompía el consenso y generaba discordia en la EU, en cuanto la Von Der Leyen se ha retractado de sus palabras han cambiado el titular a que Von Der Leyen intenta bajar la crispación y se acerca a nuestro Gobierno.
Harkon
Hola buenos días, si nuestra fragata acompaña al poortaaviones Charles de Gaulle y este va a una operación de guerra a una zona de guerra entonces estamos metidos en la misma guerra, o tengo que hacer un croquis para alguno que insiste en que no?

Joder con el "no a la guerra" lo que ha durao
angelitoMagno
#4 Hola, buenos días, te hago un croquis:

Lanzar misiles contra ciudades => Muere gente
Evitar que misiles lleguen a bases militares => Se evita que muere gente

No solo no es lo mismo, es que es justo lo contrario. ¿Entiendes?
Harkon
#8 Spoiler, Aznar tambie´n fue a Irak en mision humanitaria a poner hospitales para atender heridos.

hasta el derecho internacional deja clarinete lo que es participar en una guerra y eso incluye estas operaciones y hastas interceptar misiles

Sí. La base jurídica está en las **Convenios de Ginebra de 1949**, concretamente en su **Artículo común 2**, que define cuándo existe un conflicto armado internacional.

Puedes consultar el texto explicado aquí:

* […   » ver todo el comentario
angelitoMagno
#14 Yo al menos pienso por mi mismo en vez de preguntar a chatGPT para que lo haga por mi xD xD
Harkon
#17 Ya pienso por mi mismo y a mí me queda claro, al derecho internacional también, que no lo pillas
Natxelas_V
#8 Vaya, vaya. Algo así decía Aznar en la guerra del golfo. Juraba y perjuraba que solo envío buques hospital y cosas así. Y hemos tenido que aguantar décadas de turra diciendo que fuimos a la guerra de Irak.
Y ahora qué?
angelitoMagno
#16 Te copio un comentario mio de hace unos días:

No es exactamente lo mismo que hizo Aznar en Irak (por el apoyo político al gobierno USA, que en el caso actual no existe), pero ya que sacas el tema, yo siempre he defendido que Aznar no participó en la guerra de Irak:

Aquí dije que Aznar no envió tropas a combatir en Irak y que el ejército español siempre se limitó a seguir el mandato de la ONU
www.meneame.net/story/bono-aznar-como-ex-ministro-defensa-doy-fe-mient

Aquí digo…   » ver todo el comentario
Natxelas_V
#21 Tal cual
Alakrán_
#8 Es que ni eso, si van es a garantizar el tránsito seguro de buques en unas aguas que no son soberanía de Irán.
Irán tiene todo el derecho a defenderse, pero no a atacar indiscriminadamente.
Aquí la Podemia defendiendo que se pueden atacar barcos civiles en aguas internacionales... Coño, ¿Que dice la convención de Ginebra sobre eso?
#22 Suleiman
A ver si me aclaro, los franceses van hasta el estrecho de Ormuz (con lo que tiene mucho números que van a recibir pepinazos) y los españoles nos quedamos en Chipre defendiéndola de posibles ataques. Es así?
Harkon
#22 No, los españoles también van a Ormuz
#2 surco
Pues nosotros no. O si, o espera...o según el que más grite.
Dicho esto, la descoordinacion europea es de traca barraca. Hace falta un liderazgo continental como el comer. La culpa no es solo de Sánchez, aquí no tiene una visión europeista ni dios
#10 tropezon
#2 Los nuestros habrán dicho que si.

Cuando se sepa, por noticias, saldrán diciendo que no.

Y la fragata se dará la vuelta en el mar rojo.
Alakrán_
#2 Pues ya se verá cuánto nos jugamos con el corte del estrecho de Ormuz.
España y Francia no han participado ni apoyan la guerra contra Irán.
Irán tiene derecho a defenderse, cortar el estrecho de Ormuz no entra dentro de ese derecho.
ur_quan_master
#2 Creo que lo suyo es que Portugal y España lleguen a un entente federal y vuelvan a repartirse el mundo como en el S.XVI. quizá podamos invitar a otros países civilizados como Italia o Grecia. Si esperamos algo de más allá de los Pirineos vamos dados.
#1 capitan.meneito
El puto enano ha cambiado de opinión otra vez?

Que no enano, fuera, ostia.
DORO.C
#28 Pero eso no puede ser, si la ha enviado Harkon :troll:
Malinke
De presionar a EEUU e Israel para que paren el bombardeo, ni hablamos, ¿no?
Siempre blanqueando el matonismo de esos países, pero después las consecuencias las sufrimos los países blanqueadores. Estaría bien ir cambiando de estragia y decir las cosas a la cara a esos dos países y no transigir ni lo más mínimo a sus exigencias, eh, Starmer, Merz, Macron y von der Leyen, que después viene Meloni, supuesta amiga de Trump, y os deja a la altura del betún.
Harkon
#33 Meloni ha hecho lo mismo que Sánchez, decir "no a la guerra" mientras por detrás sigue dando apoyo a Trump
NATOstrófico
#0 vas de Diario.red a El Mundo. Tienes un problema grave. Solo buscas noticias que confirmen tus paranoias, y te vas a los extremos y a los BULOS
angelitoMagno
#15 Venga, te respondo: uso de fuerza armada entre dos o más Estados

¿Contra que estado ha usado fuerza Armada España?
Harkon
#23 Te lo repito que no lo pillas, participar en labores de defensa es participar en una guerra y no lo digo yo, lo dice el derecho internacional
angelitoMagno
Hay que reconocer que los que estáis criticando la posición del gobierno en este asunto también sois coherentes.

Es decir, con Ucrania defendéis que no se debe defender de los ataques rusos, pues lo mismo con Chipre, claro.
Harkon
#13 Criticamos que se diga no a la guerra mientras participas en ella, eso se llama ser un hipócrita.

Defiende tu postura desde la verdad, no desde la de tomarnos al resto por idiotas, di que "no quieres esta guerra pero no te queda otra que participar de forma defensiva" si tienes bemoles, que es lo que no hace el PSOE
#7 tierramar
Lo de "no a la guerra" de Sanchez , pero envío una fragata de guerra a la zona de guerra, no es meternos en la guerra; un oximoron tan absurdo como si dijeramos que en un partido de futbol el portero y los defensas no juegan el partido! Nos toman por tontos, y/o son tontos
angelitoMagno
#7 Ah, bueno. Entonces, si yo voy por la calle con un compañero, y viene un tipo y le intente agredir, yo no debería hacer nada, ni siquiera intentar separarles, porque claro, si intento evitar que peguen a mi compañero, pues ya me estoy metiendo en una pelea, ¿no?

Así que, para no meterme en una pelea, debemos dejar que sigan pegando a un aliado.

Una duda, ¿retiramos también las defensas antimisiles de Turquía?
Harkon
#12 Si vas con un amigo por la calle que ha pegado a otro tio y le viene ese mismo tio para pegarle y tú te metes estás participando en la pelea y defendiendo al que atacó primero, que no lo pillas, igual que aznar fue a Irak en labores humanitarias yd e logística y PARTTICIÓ EN DICHA GUERRA y no lo digo yo, lo dijo el PSOE cuando se manifestó contra Aznar.
Harkon
#7 Bonus track:

El Gobierno aprueba 1.300 millones para Defensa por «necesidades ineludibles» sin explicar cuáles son

www.msn.com/es-es/dinero/noticias/el-gobierno-aprueba-1-300-millones-p
Expat_Guinea_Ecuatorial
Eso es una fuerza naval bastante considerable, el tio va con todo
DocendoDiscimus
Para #_4 que me tiene en el ignore: "Quiero felicitar a quienes han seguido a nuestro portaaviones Charles de Gaulle desde el Atlántico hasta el Mediterráneo", dijo, en una referencia velada a la aportación de España con la fragata Cristóbal Colón a la protección de Chipre, junto a la fragata francesa Languedoc.

Nuestra fragata no va a ninguna guerra, va a apoyar un país aliado en su defensa. Por cierto, UK afirma que no fue Irán quien atacó Chipre, así que aún con más…   » ver todo el comentario
0 K 11

