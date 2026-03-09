Macron anuncia que el portaaviones al que acompaña la fragata española formará parte de una "operación sin precedentes" para proteger el Estrecho de Ormuz

Macron aprovechó el escenario para anunciar el despliegue de una operación militar marítima "sin precedentes" entre el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo, con el objetivo de garantizar la "libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. "Esta movilización contará con ocho fragatas, dos portahelicópteros y nuestro portaaviones y se llevará a cabo en conjunción con la movilización de nuestras fuerzas aéreas y terrestres de la región", recalcó Macron.