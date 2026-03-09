Macron anuncia que el portaaviones al que acompaña la fragata española formará parte de una "operación sin precedentes" para proteger el Estrecho de Ormuz

Macron aprovechó el escenario para anunciar el despliegue de una operación militar marítima "sin precedentes" entre el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo, con el objetivo de garantizar la "libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. "Esta movilización contará con ocho fragatas, dos portahelicópteros y nuestro portaaviones y se llevará a cabo en conjunción con la movilización de nuestras fuerzas aéreas y terrestres de la región", recalcó Macron.
Y para los que aún no loo habéis pillado eso es participar en una guerra igual que hizo Aznar en el 2003 en Irak, que también salía poniendo la excusita de que no participoaría en labores de ataque y que solo iba en labores humanitarias.
El propio derecho internacional y la cruz roja definen claramente lo que es participar en una guerra y las labores defensivas… » ver todo el comentario
Elmundo lleva desde el inicio de todo esto intentando meter mierda como sea contra el gobierno.
Esta mañana tenían en portada una noticia diciendo que Sanchez rompía el consenso y generaba discordia en la EU, en cuanto la Von Der Leyen se ha retractado de sus palabras han cambiado el titular a que Von Der Leyen intenta bajar la crispación y se acerca a nuestro Gobierno.
Joder con el "no a la guerra" lo que ha durao
Lanzar misiles contra ciudades => Muere gente
Evitar que misiles lleguen a bases militares => Se evita que muere gente
No solo no es lo mismo, es que es justo lo contrario. ¿Entiendes?
hasta el derecho internacional deja clarinete lo que es participar en una guerra y eso incluye estas operaciones y hastas interceptar misiles
Sí. La base jurídica está en las **Convenios de Ginebra de 1949**, concretamente en su **Artículo común 2**, que define cuándo existe un conflicto armado internacional.
Puedes consultar el texto explicado aquí:
Puedes consultar el texto explicado aquí:
Y ahora qué?
No es exactamente lo mismo que hizo Aznar en Irak (por el apoyo político al gobierno USA, que en el caso actual no existe), pero ya que sacas el tema, yo siempre he defendido que Aznar no participó en la guerra de Irak:
Aquí dije que Aznar no envió tropas a combatir en Irak y que el ejército español siempre se limitó a seguir el mandato de la ONU
www.meneame.net/story/bono-aznar-como-ex-ministro-defensa-doy-fe-mient
Aquí digo…
Irán tiene todo el derecho a defenderse, pero no a atacar indiscriminadamente.
Aquí la Podemia defendiendo que se pueden atacar barcos civiles en aguas internacionales... Coño, ¿Que dice la convención de Ginebra sobre eso?
Dicho esto, la descoordinacion europea es de traca barraca. Hace falta un liderazgo continental como el comer. La culpa no es solo de Sánchez, aquí no tiene una visión europeista ni dios
Cuando se sepa, por noticias, saldrán diciendo que no.
Y la fragata se dará la vuelta en el mar rojo.
España y Francia no han participado ni apoyan la guerra contra Irán.
Irán tiene derecho a defenderse, cortar el estrecho de Ormuz no entra dentro de ese derecho.
Que no enano, fuera, ostia.
www.meneame.net/story/espana-desmarca-mision-francesa-estrecho-ormuz-d
Siempre blanqueando el matonismo de esos países, pero después las consecuencias las sufrimos los países blanqueadores. Estaría bien ir cambiando de estragia y decir las cosas a la cara a esos dos países y no transigir ni lo más mínimo a sus exigencias, eh, Starmer, Merz, Macron y von der Leyen, que después viene Meloni, supuesta amiga de Trump, y os deja a la altura del betún.
¿Contra que estado ha usado fuerza Armada España?
Es decir, con Ucrania defendéis que no se debe defender de los ataques rusos, pues lo mismo con Chipre, claro.
Defiende tu postura desde la verdad, no desde la de tomarnos al resto por idiotas, di que "no quieres esta guerra pero no te queda otra que participar de forma defensiva" si tienes bemoles, que es lo que no hace el PSOE
Así que, para no meterme en una pelea, debemos dejar que sigan pegando a un aliado.
Una duda, ¿retiramos también las defensas antimisiles de Turquía?
El Gobierno aprueba 1.300 millones para Defensa por «necesidades ineludibles» sin explicar cuáles son
www.msn.com/es-es/dinero/noticias/el-gobierno-aprueba-1-300-millones-p
Nuestra fragata no va a ninguna guerra, va a apoyar un país aliado en su defensa. Por cierto, UK afirma que no fue Irán quien atacó Chipre, así que aún con más… » ver todo el comentario