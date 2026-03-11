edición general
162 meneos
586 clics
España se desmarca de la misión francesa en el estrecho de Ormuz y descarta el envío de cazaminas

España se desmarca de la misión francesa en el estrecho de Ormuz y descarta el envío de cazaminas

Según la ministra, España 'respeta' las misiones que Francia pueda destinar en la zona, pero ha recordado que el cometido de la fraga Cristóbal Colón desplegada en Chipre es una misión se se ...

| etiquetas: españa , desmarca , misión , francesa , estrecho , ormuz
80 82 0 K 449 politica
36 comentarios
80 82 0 K 449 politica
Comentarios destacados:          
#3 concentrado
Por si a los periódicos del mundo libre (que sugerían que la fragata española iba camino del estrecho con el portaaviones francés) no le ha quedado claro.
24 K 259
freeclimb #10 freeclimb
#3 Seguirán mintiendo y la gente se lo seguirá creyendo..
0 K 20
Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
Me parece perfecto. Que se gasten el dinero en garantizar el suministro de petróleo los países que iniciaron o apoyaron el ataque.
10 K 103
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
No sabía que el estrecho de Hormutz fuese un país miembro de la OTAN o de la UE que nos obligase a su defensa

La mierda que montaron EEUU e Israel la van tener que limpiar ellos solitos, cada vez son más los países Occidentales que se desmarcan de cualquier intervención en la guerra de Irán, o como muchos la llaman ya, la guerra de la Coalición Epstein, por cierto, en el Pentagono y la Casa Blanca están preocupados porque entre los soldados de EEUU se está poniendo de moda usar la…   » ver todo el comentario
9 K 90
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Es decir EE.UU e Israel nos meten en esto ¿Y nos toca a nosotros poner la pasta y hacer el trabajo sucio?

¡Ni de coña!
9 K 90
Raziel_2 #21 Raziel_2
#4 Va Francia en cabeza a "limpiar" las minas para que pueda entrar la armada estadounidense...

Allí se maten entre ellos, España no pinta nada en este circo de hijos de puta.
1 K 22
#27 amusgada
#21 minas que de momento sólo existen en la mente de los corresponsales de CNN que dijeron que lo mismo las ponían, del histérico de Hegseth que por si acaso voló 10 o 12 lanchas que podrían ponerlas (mientras la IRGC saca vídeos explicando que no necesitan ir en barquito a minar ná) y de.... iba a decir los 4 buques antiminas que tenía por la zona USA, pero fueron tan tan tan listos que justo mientras sacaba CNN la "exclusiva" (igualita que la de "ya están los kurdos iraníes levantándose, te lo juro"), llegaban esos buques a Filadelfia decomisados

Parece la guerra de Gila.
0 K 9
makinavaja #35 makinavaja
#21 Por si acaso de momento la armada estadounidense ni se acerca al estrecho...
0 K 12
#8 marcotolo
lo mas graciosos es ver a gilipollas tragandose la propaganda del inmundo soltando chorradas,
seguro que tambien son acerrimos de friker jimenez y demas banda de "hinteletuales"

xD xD xD xD xD
3 K 34
satchafunkilus #23 satchafunkilus *
#19 Yo no he puesto excusas, te he contestado a lo que has preguntado. Excusas estás poniendo tú, haciendo conjeturas y pretendiendo mandar a soldados españoles a morir a la guerra por qué a ti se te pone en la punta de la picha.

No sé si se puede hacer mejor, no tengo una bola de cristal, pero estoy convencido de que se puede hacer peor. Por ejemplo haciendo lo que tú dices.
2 K 23
#26 lordban
#23 ¿Conjeturas? El alcance de los misiles iraníes es conocido, no llegan a España, así que no estabas contestando a nada, era una excusa basada en información errónea. Lo mismo con "respetar la legalidad internacional", la legalidad internacional prohíbe llenar las rutas comerciales de minas, sacarlas con un cazaminas es completamente legal. Así que otra excusa inventada. Lo único válido que has dicho es lo de "mandar soldados españoles a morir", efectivamente podría ser un riesgo que hay que evaluar, aunque luego vuelves a tu mundo de fantasía erotica asumiendo que se me pone en punta la picha o no se que tontería. Si vais a ser mamporreros del gobierno sin un ápice de critica o razonamiento por lo menos hacedlo bien.
0 K 7
satchafunkilus #34 satchafunkilus *
#26 también e ilegal y muchísimo más grave atacar países y asesinar civiles y lo están haciendo y no veo que te importe, así que si quieres ir a la guerra ve tú, pero deja a los demás que no somos gentuza en paz.

La culpa de esto la tiene EEUU, Israel y todos los comepollas que les ríen las gracias, así que si te queda algo de vergüenza y dignidad deberías estar más preocupado por la gente inocente que está muriendo en vez de por el estrecho de hormuz, que por otra parte es prácticamente…   » ver todo el comentario
0 K 7
#25 amusgada
#19 acaba de declarar USA que, "de acuerdo a las leyes internacionales" (que se llevan zumbando casi 12 días), los puertos iraníes son objetivo legítimo y que vayan desalojando los currelas que paece que van 3 buques a los que les caen pepinazos en Ormuz después de que los avisaran de que por ahí mejor no iban. Macrón va a hacer macronadas, no escoltas a buques por el Estrecho. Ninguna legalidad internacional obliga a España a "defender" el estrecho de Ormuz ni hay declarada guerra alguna, acorde a derecho.
1 K 19
#29 lordban
#25 ¿Quién ha dicho que la legalidad obligue España a nada? ¿De qué hablas? El tema es si es del interés de España y del resto de socios de la unión cómo Francia el mantener el estrecho operativo para que no se nos coman los precios.
0 K 7
#31 amusgada
#29 ¿cuanto GNL dices que importamos dallá?¿gas y eso? Porque igual nos la trae floja para nuestra "seguridad energética" y nos conviene más que dejen de volar refinerías en guerras gilipollas y ajenas al derecho internacional. Y lo mismo Repsol algo hacía por Venezuela y ahora... pos... mmm

El resto de socios de la Unión ya tuvo que envainársela y Merz salir a decir que igual era un poco bestia y Von der Leyen recular así que.. "garantizar el paso por el estrecho" sólo…   » ver todo el comentario
0 K 9
#32 lordban
#31 Los mercados son globales, por mucho que asegures un pedido la subida de precio te la comes igual si el suministro general se estrangula. Muy bien por China, están asegurándose sus intereses, volvemos a España ¿Qué intereses estamos asegurando?
0 K 7
#33 amusgada
#32 respóndete tú sólo: ¿cuanto GNL traemos de Qatar? ¿cómo andamos de reservas de gas?¿llega bien por el gasoducto desde Argelia? ¿no lo sabes? pos ala, investiga.
0 K 9
#11 amusgada
y por si había dudas llama a consultas a la embajadora, cosa que ya hizo la contraparte hace más de 2 años www.rtve.es/noticias/20260311/gobierno-cesa-embajadora-israel/16975504

lo absurdo es que haya que desmentir continuamente estupideces, si iban a proteger la base de Akrotiri porque Chipre sí que es un país miembro ¿qué carajo se les perdió cantando la marsellesa y haciendo macronadas?
1 K 18
#9 Suleiman
Gracias, ahora ya queda claro si quedaba alguna duda. Entre tanta mierda de periodismo se agradece un poco de claridad.
0 K 13
#16 capitan.meneito
#15 que no, que tienes que reclamarlo en usa, yo ya lo he reclamado allí.
0 K 11
plutanasio #1 plutanasio
Tienen tiempo para cambiar de opinión, la especialidad de este gobierno.
0 K 10
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Duro golpe para fachas y podemitas, bofetada para ambos en un solo movimiento de mano de Sánchez, otra especialidad de éste Gobierno, jajaj
7 K 88
ur_quan_master #24 ur_quan_master
#5 y solamente usando sentido común. Eso habla muy mal de los receptores de la bofetada.
0 K 11
#30 lordban
#28 Ampliar pozos y construir refinerías se tardan años, tu punto de Venezuela no tiene ningún sentido. E Israel quiere acabar con Irán por sus ambiciones nacionales, no por el petróleo.
0 K 7
#36 lordban
¿Qué país dices que España ha atacado? ¿Y desde cuando desactivar minas es asesinar civiles? ¿De qué hablas exactamente? Estas desvariando.
0 K 7
Lamantua #7 Lamantua
España dice o España hace..?
0 K 7
#12 lordban
Vale ¿Pero entonces el gobierno me va a abonar lo que ha subido el combustible? ¿O tampoco?
1 K -3
#13 capitan.meneito
#12 te lo abona el gobierno de Trump.
Corre, vete a pedírselo.
3 K 35
#15 lordban *
#13 #14 Trump/Bibi no es el presidente de España, no le debe nada a un español como yo. El gobierno español sí tiene el deber de hace lo posible por los intereses de sus ciudadanos, así que se lo pido a mi gobierno con Pedro a la cabeza, obviamente ¿Está haciendo lo posible por minorizarnos el impacto de esta situación?
0 K 7
satchafunkilus #17 satchafunkilus *
#15 Está haciendo lo posible por respetar la legalidad internacional, y ya de paso, por evitar que te caiga un misil iraní en la cabeza.

Que el petróleo suba no es culpa del gobierno ni puede hacer mucho para evitarlo, ya que no se produce aquí ni tenernos capacidad de impedir que Israel y EEUU generen este problema que están generando.
0 K 7
#19 lordban
#17 ¿No puede hacer mucho? El gobierno francés cree que sí puede hacer algo ¿Se equivocan? Porque en esta misma noticia dice que el gobierno de España "respeta" la misión de Francia, entonces en qué quedamos ¿Cree el gobierno que puede funcionar o no?

Los misiles iraníes se quedan cortos para llegar a España, y de mucho. Y la legalidad internacional no impide que desactives minas ilegales de una ruta marina, de hecho todo lo contrario. Por lo menos poned excusas que sean realistas.
0 K 7
Fariseo #18 Fariseo
#15 Ese tren ya pasó cuándo US y sus lameculos en Europa destruyeron el nordstream y hundieron la industria europea pensando que era mejjor una larga guerra con Rusia que buscar soluciones diplomáticas gritando "mundo basado en reglas". Las consecuencia de lamer ojeres USraelies ya no son "minorizables" , toca tragar...Si te crees que USrael respetaría europa en función de nuestras decisiones es que vives en los mundos de Narnia. Nos la van a clavar una y otra vez y se van a reir en nuestra cara
0 K 7
#20 lordban
#18 No hablamos de que USA nos respete o cualquier otro movimiento de ajedrez en 5D de los que hablas, hablamos de si quitar las minas del estrecho de Ormuz va a ayudar a reducir el precio del petróleo o no, es un objetivo inmediato y tangible.
0 K 7
Fariseo #28 Fariseo
#20 US se propuso reducir el precio del petróleo con el fracking, lo consiguió durante unos años.
Como el fracking se acaba y no es rentable, decidió eliminar la competencia (Rusia)
Como tampoco fue suficiente, tomó el control del petróleo de Venezuela.
Como parece que ni así, ha decidido ayudar a Israel a destruir Irán como ya hizo con Afganistán, Irak, etc...
Dime tú, qué tal va la estrategia? Baja el precio del diesel en las gasolineras?
El problema de fondo es que ya no hay recursos suficientes para sostener todas las economías al mismo ritmo
0 K 7
#22 fingulod
#12 #15 Di que sí, el Perro es el responsable que Trump y Netanyahu ataquen Iran y suban los precios del petroleo, y por eso te tiene que pagar la gasolina del coche

Seguro que en tu cabeza sonaba espectacular.
1 K 17
#14 chocoleches
#12 Reclama a Netanyahu, que es el que está detrás de esto.
0 K 7

menéame