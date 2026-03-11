España se desmarca de la misión francesa en el estrecho de Ormuz y descarta el envío de cazaminas

Según la ministra, España 'respeta' las misiones que Francia pueda destinar en la zona, pero ha recordado que el cometido de la fraga Cristóbal Colón desplegada en Chipre es una misión se se ...
La mierda que montaron EEUU e Israel la van tener que limpiar ellos solitos, cada vez son más los países Occidentales que se desmarcan de cualquier intervención en la guerra de Irán, o como muchos la llaman ya, la guerra de la Coalición Epstein, por cierto, en el Pentagono y la Casa Blanca están preocupados porque entre los soldados de EEUU se está poniendo de moda usar la… » ver todo el comentario
¡Ni de coña!
Allí se maten entre ellos, España no pinta nada en este circo de hijos de puta.
Parece la guerra de Gila.
seguro que tambien son acerrimos de friker jimenez y demas banda de "hinteletuales"
No sé si se puede hacer mejor, no tengo una bola de cristal, pero estoy convencido de que se puede hacer peor. Por ejemplo haciendo lo que tú dices.
La culpa de esto la tiene EEUU, Israel y todos los comepollas que les ríen las gracias, así que si te queda algo de vergüenza y dignidad deberías estar más preocupado por la gente inocente que está muriendo en vez de por el estrecho de hormuz, que por otra parte es prácticamente… » ver todo el comentario
El resto de socios de la Unión ya tuvo que envainársela y Merz salir a decir que igual era un poco bestia y Von der Leyen recular así que.. "garantizar el paso por el estrecho" sólo… » ver todo el comentario
lo absurdo es que haya que desmentir continuamente estupideces, si iban a proteger la base de Akrotiri porque Chipre sí que es un país miembro ¿qué carajo se les perdió cantando la marsellesa y haciendo macronadas?
Corre, vete a pedírselo.
Que el petróleo suba no es culpa del gobierno ni puede hacer mucho para evitarlo, ya que no se produce aquí ni tenernos capacidad de impedir que Israel y EEUU generen este problema que están generando.
Los misiles iraníes se quedan cortos para llegar a España, y de mucho. Y la legalidad internacional no impide que desactives minas ilegales de una ruta marina, de hecho todo lo contrario. Por lo menos poned excusas que sean realistas.
Como el fracking se acaba y no es rentable, decidió eliminar la competencia (Rusia)
Como tampoco fue suficiente, tomó el control del petróleo de Venezuela.
Como parece que ni así, ha decidido ayudar a Israel a destruir Irán como ya hizo con Afganistán, Irak, etc...
Dime tú, qué tal va la estrategia? Baja el precio del diesel en las gasolineras?
El problema de fondo es que ya no hay recursos suficientes para sostener todas las economías al mismo ritmo
Seguro que en tu cabeza sonaba espectacular.