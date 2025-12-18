edición general
Lukashenko anuncia despliegue de misil ruso Oreshnik

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este jueves (18.12.2025) que el sistema de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik enviado por Moscú ya ha sido desplegado en territorio bielorruso. "Lo tenemos desde ayer (miércoles) y ya se encuentra en servicio de combate", dijo el mandatario en un mensaje el pueblo y el Parlamento, transmitido por medios bielorrusos.

Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Bueno, pues Putin ya ha puesto sus armas nucleares estratégicas en Bielorrusia, apuntando a la UE.

¿Que hay que hacer ahora?
#2 yarkyark
#1 Por lo que dicen por aquí retirar las armas nucleares de Europa.
#8 omega7767
#2 nunca he leido "retirar armas nucleares de Europa " por aquí. Mas bien lo contrario
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike *
#3 ¿como cual?

#8 lee a #3
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#9 es decir, dejar a UK y a Francia sin su arsenal nuclear, que son los únicos que disponen de armas nucleares estratégicas para que qsu solo las tenga Rusia, dentro y fuera de su país.

Una respuesta meditada y razonable, sin duda.
Aokromes #30 Aokromes
#13 eres daltonico?  media
ur_quan_master #20 ur_quan_master *
#2 yo estaría a favor de que las armas nucleares en suelo europeo tuvieran control exclusivamente europeo y fueran propiedad europea.
Fedorito #3 Fedorito
#1 Igual dejar de apuntar a Rusia con las armas nucleares estratégicas puestas en la UE.
TooBased #17 TooBased *
#3 En primer lugar.. y no apoyar revueltas en terceros países... y luego hacernos los sorprendidos con las consecuencias
Pertinax #4 Pertinax
#1 Son tan solo maniobras dentro de sus fronteras.
#7 poxemita
#4 ya están volviendo a casa, como hace casi 4 años.
Pertinax #11 Pertinax
#7 Querrás decir dos semanas.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Decirle que sí a lo que disponga porque nos puede matar a todos!!!!!
#12 Feliberto
#1 Dejar de comerle la polla a USA, solo con eso la de dinero y muertes que europa se estaría ahorrando.
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
#12 es curioso, no es a USA a quien apuntan esos nukes, pero si el problema.
nospotfer #29 nospotfer
#1 te hago una lista:
- diplomacia
- desescalar
- normalizar
- debatir
- comerciar
- reconstruir puentes
- reconstruir foros de debate
- reducir burocracia
- promover libre circulación de personas y bienes
- promover foros comunes
- reconstruir confianza
- promover valores comunes

Requisitos mínimo:
- Desterrar a Von der Leyen y a Kallas y votar a políticos con conocimientos básicos de historia
Fedorito #16 Fedorito
Es que no entiendo por que te quejas de que Rusia nos apunta con sus armas nucleares cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo.
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
#15 Suponiendo que fuese cierta esa premisa, que lo dudo porque el objetivo es que el enemigo no pueda responder o defenderse de otros ataques y una ciudad nunca sera un objetivo primario,...

...¿Que diferencia un impacto directo sobre una ciudad de un misil nuclear de un impacto en una base americana situada a 5kms de una ciudad?
Orange_Noticias #22 Orange_Noticias
#18 No sé como estas de geografia :roll:

Echa un vistazo donde están las bases norteamericanas. Luego donde los principales núcleos industriales y nudos de comunicación.

:roll:
TooBased #26 TooBased *
#25 Go to: inteligencia

Vamos, que no tienes la más puta idea de a dónde apuntan y te lo había inventado.

Gracias por demostrarlo.
Atusateelpelo #27 Atusateelpelo
#22
¿La radioactividad, la onda de choque y demas se circunscribe a 5kms a la redonda? Que tranquilidad oiga... (ironic mode off)

Repito: una ciudad nunca sera objetivo primario de un ataque.

Y los objetivos que tenian antes del despliegue en Bielorrusia son los mismos ahora.

Vuelvo a preguntar: ¿cual es la diferencia entre antes y ahora?
TooBased #19 TooBased
#15 Fuente:  media
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Las armas rusas ya apuntaban a Europa antes de este despliegue.

¿Cual es el problema?
Orange_Noticias #15 Orange_Noticias
#10 Antes apuntaban a las bases norteamericanas.

Ahora apuntan a las ciudades. :-/
HeilHynkel #21 HeilHynkel
Estará contento EEUU.

Cada arma que apunta a Europa no apunta a EEUU, ha conseguido la distracción que querían y encima una legión de NATOntados aplauden por hacer de escudo humano de unos yankis que les desprecian.
Enésimo_strike #23 Enésimo_strike
a ti te preocupa un montón que se pongan misiles nucleares en Ucrania, cosa que no va a pasar a menos que los desarrollen ellos mismos, pero no los que pone Rusia que te apuntan a ti.
Pertinax #24 Pertinax
Que ahora las tenemos más cerca.
Shuriken #28 Shuriken *
Ya había armas nucleares apuntado a Europa en Kaliningrado
www.theguardian.com/world/2018/jun/18/kaliningrad-nuclear-bunker-russi
