Lukashenko anuncia despliegue de misil ruso Oreshnik

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este jueves (18.12.2025) que el sistema de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik enviado por Moscú ya ha sido desplegado en territorio bielorruso. "Lo tenemos desde ayer (miércoles) y ya se encuentra en servicio de combate", dijo el mandatario en un mensaje el pueblo y el Parlamento, transmitido por medios bielorrusos.
¿Que hay que hacer ahora?
#8 lee a #3
Una respuesta meditada y razonable, sin duda.
- diplomacia
- desescalar
- normalizar
- debatir
- comerciar
- reconstruir puentes
- reconstruir foros de debate
- reducir burocracia
- promover libre circulación de personas y bienes
- promover foros comunes
- reconstruir confianza
- promover valores comunes
Requisitos mínimo:
- Desterrar a Von der Leyen y a Kallas y votar a políticos con conocimientos básicos de historia
...¿Que diferencia un impacto directo sobre una ciudad de un misil nuclear de un impacto en una base americana situada a 5kms de una ciudad?
Echa un vistazo donde están las bases norteamericanas. Luego donde los principales núcleos industriales y nudos de comunicación.
Vamos, que no tienes la más puta idea de a dónde apuntan y te lo había inventado.
Gracias por demostrarlo.
¿La radioactividad, la onda de choque y demas se circunscribe a 5kms a la redonda? Que tranquilidad oiga... (ironic mode off)
Repito: una ciudad nunca sera objetivo primario de un ataque.
Y los objetivos que tenian antes del despliegue en Bielorrusia son los mismos ahora.
Vuelvo a preguntar: ¿cual es la diferencia entre antes y ahora?
¿Cual es el problema?
Ahora apuntan a las ciudades.
Cada arma que apunta a Europa no apunta a EEUU, ha conseguido la distracción que querían y encima una legión de NATOntados aplauden por hacer de escudo humano de unos yankis que les desprecian.
