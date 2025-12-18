Lukashenko anuncia despliegue de misil ruso Oreshnik

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este jueves (18.12.2025) que el sistema de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik enviado por Moscú ya ha sido desplegado en territorio bielorruso. "Lo tenemos desde ayer (miércoles) y ya se encuentra en servicio de combate", dijo el mandatario en un mensaje el pueblo y el Parlamento, transmitido por medios bielorrusos.