La lucha de los padres de Kira López que permitió que el suicidio de Sandra Peña no quedase en silencio: “Al conocer la noticia lloré porque vi a mi hija en ella”

El teléfono de José Manuel López Viñuela suena prácticamente cada semana con una historia nueva. Al otro lado, casi siempre, hay un padre o una madre que acaba de perder a su hijo por culpa del acoso escolar. Desde la muerte de su hija Kira, en mayo de 2021, se ha convertido en una referencia para quienes viven ese infierno. Pero cuando la semana pasada recibió la noticia de que una adolescente sevillana, Sandra Peña, había decidido quitarse la vida tras sufrir bullying en el colegio, algo se rompió de nuevo. “Lo primero que hice fue llorar.