La lucha de los padres de Kira López que permitió que el suicidio de Sandra Peña no quedase en silencio: “Al conocer la noticia lloré porque vi a mi hija en ella”

La lucha de los padres de Kira López que permitió que el suicidio de Sandra Peña no quedase en silencio: “Al conocer la noticia lloré porque vi a mi hija en ella”

El teléfono de José Manuel López Viñuela suena prácticamente cada semana con una historia nueva. Al otro lado, casi siempre, hay un padre o una madre que acaba de perder a su hijo por culpa del acoso escolar. Desde la muerte de su hija Kira, en mayo de 2021, se ha convertido en una referencia para quienes viven ese infierno. Pero cuando la semana pasada recibió la noticia de que una adolescente sevillana, Sandra Peña, había decidido quitarse la vida tras sufrir bullying en el colegio, algo se rompió de nuevo. “Lo primero que hice fue llorar.

| etiquetas: kira lópez , suicidio
Oestrimnio #5 Oestrimnio
Debería evitar meter opiniones políticas de mierda con un tema así; si no es por decencia, empatía, educación o respeto al menos por vergüenza... si es que la tiene.
alcama #1 alcama
Está semana también se ha suicidado un chico en Cataluña por bullying, pero como el colegio no es religioso supongo que a la izquierda le dará igual
alfon_sico #2 alfon_sico
#1 siento lo que dices pero ¿has preguntado ya a la izquierda si les da igual o simplemente venías a meter la cuña?
#3 Leon_Bocanegra
#2 está semana no se ha suicidado ningún niño en Cataluña por bullying. Están investigando el suicidio de un niño en junio por si hubiera acoso de por medio.

La derecha y sus bulos para enmierdar contra la izquierda.
#4 Aitr
#2 Viene a meter su cuña, lo cual no invalida que sea cierto que no se le da ni la mitad de cobertura.

Es algo que sucede a menudo, con las desapariciones también.
