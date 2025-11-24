López Madrid será juzgado en enero por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto

La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 12 de enero al excomisario José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid, por un presunto delito de cohecho en relación a la presunta contratación del expolicía por parte del exconsejero de OHL para acosar y hostigar a la doctora Elisa Pinto. Fuentes jurídicas informan de que la vista oral por esta pieza separada del caso Tándem —que gira sobre las actividades presuntamente delictivas de Villarejo— se desarrollará en seis sesiones, del 12 al 15 de enero, así como el 19 y 20.