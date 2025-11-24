edición general
29 meneos
32 clics
López Madrid será juzgado en enero por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto

López Madrid será juzgado en enero por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto

La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 12 de enero al excomisario José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid, por un presunto delito de cohecho en relación a la presunta contratación del expolicía por parte del exconsejero de OHL para acosar y hostigar a la doctora Elisa Pinto. Fuentes jurídicas informan de que la vista oral por esta pieza separada del caso Tándem —que gira sobre las actividades presuntamente delictivas de Villarejo— se desarrollará en seis sesiones, del 12 al 15 de enero, así como el 19 y 20.

| etiquetas: lópez madrid , villarejo , elisa pinto
24 5 0 K 293 actualidad
9 comentarios
24 5 0 K 293 actualidad
#1 perej
Solo han tardado 20 años. Se puede calcular que en otros 20 se dictará sentencia definitiva. Cuando esté muerto.
15 K 151
#3 Eukherio
#1 Así, si por lo que fuese se determinase su culpabilidad, siempre pueden rebajarle la condena por retrasos judiciales.
4 K 33
#4 concentrado
#1 Es lo que tiene tener amigos de verdad, de esos que te dicen que la justicia es igual para todos.
4 K 57
Txikitos13 #9 Txikitos13
#4 juraria que alguien en algun juicio ya dijo que eso era un eslogan
0 K 7
EldelaPepi #2 EldelaPepi
Con el compiyogui este la justicia va de tranqui, por lo que sea. :roll:
6 K 46
smilo #8 smilo
#2 malpensado :troll:
0 K 11
Malinke #6 Malinke
Joer, si ya va viejo.
0 K 11
toshiro #5 toshiro
Todavía no han juzgado a estos dos por lo de la Dra Pinto? Me cago en la justicia española
0 K 10
#7 Empakus *
Jo-der.... Con lo turbio que ha sido todo esto...
Manda huevos .
0 K 10

menéame