El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: "Hemos encontrado hasta un microondas"

"Estáis pasando a un sitio único en el mundo". David advierte a los visitantes antes de cruzar el umbral de la puerta del Centro de Reciclaje Solidario, que ciertamente resulta un lugar especial, una suerte de museo antropológico donde se pueden encontrar desde gorras del Ejército ruso a figuras africanas, desde una camiseta del Real Madrid firmada por todos los jugadores a una bandera de la US Navy, unas zapatillas Louis Vuitton a estrenar o un sónar.