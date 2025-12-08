Llega la copaternidad: desconocidos que se hacen amigos para tener un hijo

Diego tiene 39 años y está soltero. Siempre quiso ser padre, pero nunca encontró a la persona indicada. Sus relaciones no cuajaban y él se dignaba a esperar. Un día, viendo un vídeo en internet, le saltó una publicidad con un nuevo concepto, la copaternidad. Para ser padre ya no necesitaba una "media naranja", solo una buena amistad. En realidad siempre fue posible tener hijos con amigos, pero ahora no hace falta traerlos de serie. Hay agencias que ponen en contacto a dos personas que potencialmente se caerían bien para que tengan una criatura