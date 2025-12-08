Llega la copaternidad: desconocidos que se hacen amigos para tener un hijo

Diego tiene 39 años y está soltero. Siempre quiso ser padre, pero nunca encontró a la persona indicada. Sus relaciones no cuajaban y él se dignaba a esperar. Un día, viendo un vídeo en internet, le saltó una publicidad con un nuevo concepto, la copaternidad. Para ser padre ya no necesitaba una "media naranja", solo una buena amistad. En realidad siempre fue posible tener hijos con amigos, pero ahora no hace falta traerlos de serie. Hay agencias que ponen en contacto a dos personas que potencialmente se caerían bien para que tengan una criatura
Piensan más en ellos que en el niño/a
Sobre todo en la pobreza, la precariedad, la monarquía y la halitosis.
Por no decir que lo egoísta es no tener niños para ahorrarse complicaciones
Bueno, si les da cosa eso de follar con un desconocido con el que quieres tener un hijo, siempre pueden recurrir a esto.
Pues si una persona sola esta en su derecho, mejor aún será entre dos personas y consensuado, no?
Estará más protegido y cuidado, suponiendo sean buenas y honestas, (cosa que podría no ser así en cualquier pareja).
PD: Igual que en ese país sea tan difícil adoptar, también ayuda.
Ahora, has decidido que solo no te puedes permitir criar un niño por que no se dan las condiciones mínimas y te la juegas a la carta de "voy a juntarme con un random a ver si no me sale rana". Como compartir piso, a… » ver todo el comentario
Y lo q me moldsta es q los crios vayan a pasarlo mal pq sean criados sin q nadie los quiera...
Si es alternativa a la inseminacion artificial de las mujeres me parece bien.
Pero claro, un hombre no puede hacer esto.
Curioso la empatía que existe con los perros y la nula empatía que hay con los humanos.
Hay que hacer un curso obligatorio donde vienen a decirte que eres un egoísta si no adoptas a niños con minusvalías, bueno que porras te dicen que no adoptes, que acojas... Luego una entrevista de idoneidad donde a saber que criterios tienen más peso que otros, y esperar y esperar, a veces años y años.
En España no hay abandonos en las puertas de las iglesias o bomberos, lo que hay son programas de acogida… » ver todo el comentario
