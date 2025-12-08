edición general
Llega la copaternidad: desconocidos que se hacen amigos para tener un hijo

Diego tiene 39 años y está soltero. Siempre quiso ser padre, pero nunca encontró a la persona indicada. Sus relaciones no cuajaban y él se dignaba a esperar. Un día, viendo un vídeo en internet, le saltó una publicidad con un nuevo concepto, la copaternidad. Para ser padre ya no necesitaba una "media naranja", solo una buena amistad. En realidad siempre fue posible tener hijos con amigos, pero ahora no hace falta traerlos de serie. Hay agencias que ponen en contacto a dos personas que potencialmente se caerían bien para que tengan una criatura

alcama #1 alcama
Egoísmo.
Piensan más en ellos que en el niño/a
7 K 55
Feindesland #2 Feindesland
#1 Seguro que el niño, si le preguntas en 215 años, hubiese preferido no haber nacido.

Sobre todo en la pobreza, la precariedad, la monarquía y la halitosis.
6 K 98
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#1 por como has salido, creo que podemos decir lo mismo de tus progenitores :roll:
3 K 30
Autarca #23 Autarca *
#1 De tanto pensar en el niño, lo acabas matando antes de que nazca

Por no decir que lo egoísta es no tener niños para ahorrarse complicaciones
0 K 11
#12 joseac
Y tienen que pagar 490 a la agencia y 490 a la clínica de fecundación...., si echasen un polvo les salía gratis {0x1f44d} {0x1f606} {0x1f606} ....
3 K 55
Elbaronrojo #17 Elbaronrojo
#12 Gracias por ahorrarme el click.

Bueno, si les da cosa eso de follar con un desconocido con el que quieres tener un hijo, siempre pueden recurrir a esto. :shit:

www.reproduccionasistida.org/kit-de-inseminacion-artificial-casera/#ki
0 K 11
nemeame #28 nemeame
#17 Para estas cosas se recurre a la clásica bolsa de papel en la cabeza para follar  media
0 K 7
mikeoptiko #24 mikeoptiko
#12 ejem... Si supieras el precio de lo que hay que pagar en clínicas de fecundación... Ni muchísimo menos es esa cantidad tan ridícula, hablamos de tres cifras y en muchas ocasiones se va a cuatro.
0 K 9
#6 Kuruñes3.0 *
Lo que me pregunto es que piensan todos los cretinos que se echan las manos a la cabeza de las mujeres que deciden tenerlo solas.
Pues si una persona sola esta en su derecho, mejor aún será entre dos personas y consensuado, no?
Estará más protegido y cuidado, suponiendo sean buenas y honestas, (cosa que podría no ser así en cualquier pareja).
En fin.
Cuanto meapilas.

PD: Igual que en ese país sea tan difícil adoptar, también ayuda.
2 K 37
Lupus #13 Lupus
#6 lo que dices es sensato, pero tiene un punto ciego; si te embarcas en tener un crio a medias con un desconocido, es por necesidad. Igual me equivoco pero esto es como compartir piso con 30+ años con desconocidos, alguno lo hará por gusto pero la mayoría por necesidad.

Ahora, has decidido que solo no te puedes permitir criar un niño por que no se dan las condiciones mínimas y te la juegas a la carta de "voy a juntarme con un random a ver si no me sale rana". Como compartir piso, a…   » ver todo el comentario
1 K 18
ostiayajoder #21 ostiayajoder
#6 Ami me suena mas a tener hojos para darlos en adopcion q a tener hijos esto....

Y lo q me moldsta es q los crios vayan a pasarlo mal pq sean criados sin q nadie los quiera...

Si es alternativa a la inseminacion artificial de las mujeres me parece bien.
0 K 8
#10 burgerconqueso
Esto me suena a producto para cuarentonas/es en crisis... si al final el bebé esta cuidado y todo se mantiene estable estaria bien. Pero si ya de por sí la crianza es un reto en pareja, pues entre desconocidos... es una loteria.
2 K 32
angelitoMagno #11 angelitoMagno
En mujeres es algo cada vez más frecuente. Mujeres que quieren ser madre, no han encontrado a ningún hombre que les cuadre como padre y al final tienen el hijo por fecundación médica.

Pero claro, un hombre no puede hacer esto.
1 K 30
Supercinexin #15 Supercinexin
#11 Podría adoptar. Como se suele decir: no compres, adopta.

Curioso la empatía que existe con los perros y la nula empatía que hay con los humanos.
2 K 45
mikeoptiko #22 mikeoptiko
#15 si supieras lo difícil que es en España adoptar no harías comparativas con perros.

Hay que hacer un curso obligatorio donde vienen a decirte que eres un egoísta si no adoptas a niños con minusvalías, bueno que porras te dicen que no adoptes, que acojas... Luego una entrevista de idoneidad donde a saber que criterios tienen más peso que otros, y esperar y esperar, a veces años y años.

En España no hay abandonos en las puertas de las iglesias o bomberos, lo que hay son programas de acogida…   » ver todo el comentario
0 K 9
Atusateelpelo #27 Atusateelpelo
#15 Dudo mucho que a alguien soltero pase el filtro para adoptar.
0 K 18
Ratef #18 Ratef
#11 Sí, pero sólo con tanques axlotl.
1 K 21
Tertuliano_equidistante #25 Tertuliano_equidistante
#11 Es un win win para la pareja del mundo moderno, ella se ahorra el tratamiento y tiene una figura paterna, después de llegar a los 40 sin encontrar al hombre perfecto que buscaba sin encontrarlo (spoiler —no existe). Él tiene un vástago sin tener que comprometerse con nadie… creo que la sociedad está muy jodida.
0 K 10
Ratef #16 Ratef
Es como tener padres ya divorciados desde el nacimiento pero no peleados a muerte tras el proceso de divorcio. No lo veo tan mal.
1 K 21
Uda #3 Uda
Todo es negocio y egoísmo.
Que ganas de jubilarme ( lo que me queda...ains) e irme a vivir al monte.
1 K 18
#19 encurtido
Pues parecido a los que se emparejan a los 30tantos cuando se dan cuenta que les queda poco para "pasarse el arroz". La diferencia es que al menos intentan ser una pareja, durante un tiempo.
1 K 18
Atusateelpelo #29 Atusateelpelo
#19 Vete a saber si los que empiezan como padres no terminan siendo pareja...
0 K 18
Escafurciao #8 Escafurciao
Si tengo a alguien en gris, que preferiría ni verlo en gris, no tiene porqué salirme su comentario, cuando por error en Matrix, es el más votado.
1 K 16
ChatGPT #4 ChatGPT
estas cosas no pueden ser verdad....
0 K 11
Esfingo #14 Esfingo
Experimentos con gaseosa
0 K 10
#7 lordban
Esto es como lo de las hipotecas a 50 años, una muestra de lo mucho que se está desintegrando nuestra sociedad.
0 K 7
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#7 antiguamente se tenía hijos para labrar en el campo

Ahora para pagarte la hipoteca cuando te mueras :-D
0 K 8
Elbaronrojo #20 Elbaronrojo
#9 Es la segunda vez que leo hoy un comentario que se merece una disertación larga y tendida sobre traer hijos a este mundo. Me pregunto si la señal no se verá porque está nublado. ¬¬
0 K 11
Lyovin81 #30 Lyovin81
#20 En las nubes se debería reflejar bastante bien la Felix-señal, de hecho mejor que si estuviese el día despejado.
Estará malo el muchacho, hay mucha gripe.
1 K 16
Nihil_1337 #26 Nihil_1337
Esto es un publirreportaje, señores, que hay que pagar las nóminas del periódico. De tal longitud que creo que ronda entre 2500 y 4000 lereles lo que les han cobrado.
0 K 6

