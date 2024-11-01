edición general
Líder europeo habló de conmoción por el estado mental de Trump después de la reunión de Mar-a-Lago [ENG]

El primer ministro de Eslovaquia dijo a los líderes de la UE en una cumbre la semana pasada que una reunión con Donald Trump lo dejó impactado por el estado de ánimo del presidente estadounidense. Robert Fico, uno de los pocos líderes de la UE que apoyó con frecuencia la postura de Trump sobre las debilidades de Europa, estaba preocupado por el "estado psicológico" del presidente estadounidense, según dos diplomáticos. Fico usó la palabra "peligroso" para describir la imagen del presidente estadounidense durante su encuentro presencial,

8 comentarios
suppiluliuma
Titular alternativo: Fico descubre que acostarse con perros es conducente a levantarse con pulgas.
6
wata
No hace falta reunirse con él para ver qué está hecho un choto mental.
4
pepel
Lo que tiene que hacer es morirse, como nuestros muertos de pandemia.
2
#8 Grahml
Pues viendo esta imagen yo le veo muy cuerdo.  media
0
Un_señor_de_Cuenca
Noticias frescas
1
#6 Barriales
#1 para mi que estan preparando su defensa para cuando le pidan responsabilidades penales.
Esta loco, no piensa lo que dice.
1
SeñorPresunciones
Vaya, nadie se había dado cuenta antes de que el risketo está como las maracas de Machín.
1
angeloso
Sólo con ver los mensajes que le envía Macron o Rutte ya se nota que lo tratan como a un niño tonto con vocabulario reducido.
0

