Líder europeo habló de conmoción por el estado mental de Trump después de la reunión de Mar-a-Lago [ENG]

El primer ministro de Eslovaquia dijo a los líderes de la UE en una cumbre la semana pasada que una reunión con Donald Trump lo dejó impactado por el estado de ánimo del presidente estadounidense. Robert Fico, uno de los pocos líderes de la UE que apoyó con frecuencia la postura de Trump sobre las debilidades de Europa, estaba preocupado por el "estado psicológico" del presidente estadounidense, según dos diplomáticos. Fico usó la palabra "peligroso" para describir la imagen del presidente estadounidense durante su encuentro presencial,