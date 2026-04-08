Un juzgado de San Sebastián recibe una denuncia contra la rapera Tokischa por sus fotos sexuales en una iglesia

Nueva acción judicial contra el mundo de la cultura. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián contra la rapera dominicana Tokischa Altagracia Peralta por un presunto delito de profanación tras la publicación en sus redes sociales, el pasado Viernes Santo, de unas imágenes de alto contenido sexual tomadas en el interior de la Basílica de Santa María del Coro.