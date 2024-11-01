edición general
La Junta se enfrenta a un aluvión de denuncias por los errores en el cribado de cáncer de mama

La Junta se enfrenta a un aluvión de denuncias por los errores en el cribado de cáncer de mama

Los errores en los cribados de cáncer de mama de la Junta de Andalucía no se van a quedar en una anécdota. El Gobierno andaluz se enfrenta a numerosas denuncias, tanto de afectadas directamente como de organizaciones políticas de la oposición. Este martes, tanto Adelante Andalucía como Izquierda Unida han acudido a la Fiscalía para registrar el tema. El Ministerio Público, además, abrió el lunes diligencias para ver si investigaba el tema tras una denuncia del Defensor del Paciente.

TonyStark #2 TonyStark
la pena es que las denuncias no vayan directamente a nombre del Consejero de sanidad y al de bonilla
#3 chochis
#2 eso es lo que tenía que pasar, que respondan también con patrimonio y su tiempo (de cárcel si es muy grave)
nopolar #4 nopolar
#2 Al final las indemnizaciones las pagaremos todos y los responsables se irán de rositas.
TonyStark #5 TonyStark
#4 eso es lo que más me jode, que con el dinero de todos estos hdlgp siempre se salen de rositas. Debería haber responsabilidad patrimonial por su parte
nopolar #6 nopolar
#5 y penal.
#7 tierramar
Mientras los políticos en España, se salgan de rositas de sus crímenes seguirán cometiéndolos
#8 Marisadoro
Relacionada?
La Junta mantiene con Asisa un concierto de nueve millones de euros para la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía
www.meneame.net/story/junta-mantiene-asisa-concierto-nueve-millones-eu
#1 jaramero
Mientras la derechusma siga teniendo mayorías en las elecciones seguirán limpiándose el culo con estas denuncias.

Poca gente muere para los que les votan.
