La Junta se enfrenta a un aluvión de denuncias por los errores en el cribado de cáncer de mama

Los errores en los cribados de cáncer de mama de la Junta de Andalucía no se van a quedar en una anécdota. El Gobierno andaluz se enfrenta a numerosas denuncias, tanto de afectadas directamente como de organizaciones políticas de la oposición. Este martes, tanto Adelante Andalucía como Izquierda Unida han acudido a la Fiscalía para registrar el tema. El Ministerio Público, además, abrió el lunes diligencias para ver si investigaba el tema tras una denuncia del Defensor del Paciente.
La Junta mantiene con Asisa un concierto de nueve millones de euros para la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía
Poca gente muere para los que les votan.