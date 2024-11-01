La Junta se enfrenta a un aluvión de denuncias por los errores en el cribado de cáncer de mama

Los errores en los cribados de cáncer de mama de la Junta de Andalucía no se van a quedar en una anécdota. El Gobierno andaluz se enfrenta a numerosas denuncias, tanto de afectadas directamente como de organizaciones políticas de la oposición. Este martes, tanto Adelante Andalucía como Izquierda Unida han acudido a la Fiscalía para registrar el tema. El Ministerio Público, además, abrió el lunes diligencias para ver si investigaba el tema tras una denuncia del Defensor del Paciente.