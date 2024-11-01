La Junta de Andalucía mantiene con Asisa un concierto de nueve millones de euros para la detección precoz del cáncer de mama

La aseguradora sanitaria privada Asisa, presidida por Francisco Ivorra, mantiene en la actualidad desde enero de 2022 un contrato con la Junta de Andalucía por valor total de más de nueve millones de euros para el “servicio de asistencia sanitaria a ciudadanas andaluzas para la detección precoz del cáncer de mama mediante mamografía en unidades móviles de diagnóstico homologadas”.
| etiquetas: junta de andalucía , salud pública , sanidad privada
Si la detección de cáncer se hace DENTRO del SAS, una vez se tienen los resultados, estos tardan menos de 24 horas en poder ser consultados con cualquier ordenador de la red Diraya en que trabaja el SAS.
Luego, el médico en menos de 24 horas ve los resultados y llama al paciente...
Nueva persona en las listas de espera...
Si está hecha por una empresa externa, tarda lo que quiera la empresa externa...
Luego es la empresa externa la que decide si crece la lista de espera.
Es algo que puede imaginar cualquiera que haya visto de verdad cómo funcionan de mal las empresas por dentro, pero ellos no, ya que no han trabajo en su vida o son la mediocridad personalizada.
Es que se quiere que funcione así.
Para ellos este sistema ha funcionado perfectamente, el problema es que nos hemos enterado...
Ellos tenían menores lista de espera con la privada que con la pública...
Es lo que el PP quería conseguir.
Y lo ha conseguido.
Pueden vender que "han reducido las listas de espera" o "no han aumentado las listas de espera"
Es un poco como lo de "hemos reducido el déficit", no es una buena noticia en si, para nada...
Darle el voto al PSOE o Podemos o Sumar o los que sean puede llevarte a la desilusión o incluso frustración, pero es que aún nadie me ha dicho nunca una sola puta medida decente que haya implementado nunca el PP.
Cainismo
9 millones desviados que no van a mejorar el sistema público
No lo veo caro