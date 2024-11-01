La Junta de Andalucía mantiene con Asisa un concierto de nueve millones de euros para la detección precoz del cáncer de mama

La aseguradora sanitaria privada Asisa, presidida por Francisco Ivorra, mantiene en la actualidad desde enero de 2022 un contrato con la Junta de Andalucía por valor total de más de nueve millones de euros para el “servicio de asistencia sanitaria a ciudadanas andaluzas para la detección precoz del cáncer de mama mediante mamografía en unidades móviles de diagnóstico homologadas”.