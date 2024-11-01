edición general
Juicio a Pilar Baselga por el bulo de Begoño (Julian Macías)  

Analizamos el juicio a Pilar Baselga por difundir el bulo de que Begoña Gómez era “Begoño”, una mentira transfóbica importada de campañas internacionales contra Michelle Obama y Brigitte Macron y amplificada por la ultraderecha mediática y digital en España. Desmontamos cómo esta falsedad formó parte de una estrategia de desinformación organizada, con acusaciones graves como narcotráfico y espionaje, y señalamos la responsabilidad de los medios y plataformas que le dieron altavoz, muchos de ellos financiados con dinero público.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
A esa agitadora todo lo que le caiga esta bien por manipuladora y difundir bulos, que cojan el ejemplo de lo que ha pasado en Francia con un caso muy parecido
Estronciobarioyradio #2 Estronciobarioyradio
Mentiras y películas de terror perfectas para fanáticos y/o mermaos. Una cosa es que no te guste Sánchez y otra que des pábulo a estas payasadas.

Y todo esto, financiado con dinero público. Cojonudo.
