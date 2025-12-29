edición general
131 meneos
172 clics
La jueza de la dana pide a Feijóo sus mensajes con Mazón y le permite declarar por videoconferencia

La jueza de la dana pide a Feijóo sus mensajes con Mazón y le permite declarar por videoconferencia

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accede a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos y le exige también los mensajes que inercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre.

| etiquetas: feijóo , dana , valencia , mazón , jueza
74 57 0 K 391 actualidad
21 comentarios
74 57 0 K 391 actualidad
Comentarios destacados:        
smilo #1 smilo
Desafortunadamente el móvil de feijoo ha sufrido 500 martillazos, no va a ser posible dar esa información :troll:
8 K 92
Thalin #3 Thalin
#1 Ya esta diciendo que hace unos días cambió el terminal.
7 K 86
#20 fpove
#3 Segun el baremo actual, motivo mas que suficiente para condenarlo.
1 K 13
plutanasio #4 plutanasio
#1 se marcó un fiscal general del estado xD xD
1 K 35
#12 Daniel2000
#1 ¿ Como el del fiscal general ?
1 K 2
fjcm_xx #17 fjcm_xx
#12 Pero sin serlo.
0 K 9
#19 Peter086
#12 Igual..... el móvil del FGE mostraría que sabía que Glez Amador propuso un pacto con la fiscalía, reconociendo 2 delitos, y él mandó desmentir el tweet de MAR sobre que fuese idea de la fiscalía.

El de Feijóo es posible que muestre que Mazón sabía la que se liaba, que iba a mentir sobre qué ayuda recibida, sobre dónde estuvo hasta las 8 pm y que Feijóo sabía esto cuando al día siguiente salió en la TV pidiendo responsabilidades a gobierno central.

¿Todo correcto?
0 K 7
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Le pide lo que el jeta del Feijoó no le mando la tarde de nochebuena, a ver si así colaba.
4 K 51
karaskos #10 karaskos
Y que esta gentuza siga siendo legal en forma de partido político y tant@ subnormal gente les vote... :palm:
2 K 34
agorostidi #5 agorostidi
Yo no entiendo que pidan los mensajes que mando, y no el movil. ¿ Como sabemos que no estan haciendo un filtro de que mensajes se enviaron entre ellos ? El notario lo unico que justifica es que los mensajes que le enseñan, son correctos, y que los ve en un terminal, pero no da fe de que no haya otros mensajes que no le hayan enseñado, o mensajes que hayan sido borrados. Lo que tiene que hacer es reclamarle el movil, una peticion para la UCO de mensajes enviados ese par de dias entre ellos, y que la UCO se encarge de darles los datos, certificar que no hay mas, etc...
4 K 29
oceanon3d #8 oceanon3d *
#5 A la unidad de Balas no por favor que no lo tiene antes del 2037

A la Policia Nacional mejor ... grupo al que tocaba el caso FG y Hurtado maniobró para saltarlo
3 K 42
Glidingdemon #6 Glidingdemon
En dos días está jueza está fuera, que se lo explique garzón, espidio silva y demas que se atrevieron a meter la nariz en esa pocilga que es el PP. O algún amigo de esos que tienen de Miami mandará algún trabajador a explicarle a la jueza porque tiene que dejarlo estar.
4 K 26
Lenari #14 Lenari
Supongo que no pasará nada si los borró, "por seguridad", como el Fiscal General, ¿no? :troll:
1 K 22
#15 Scutarius
#14 ¿estamos seguros de que queremos que se les juzgue con la misma vara?
1 K 13
#16 Zamarro
#14 Supongo que se lo lleven P'alante, si los borró, al igual que al fiscal Feneral, no?
1 K 14
Veelicus #18 Veelicus
Feijoo ya ha dicho que va a colaborar con la justicia, pero hoy no.... mañaaaaaana (poner voz de jose mota)
0 K 11
Galero #13 Galero
Se masca la tragedia :popcorn:
0 K 9
#7 DonaldBlake
¡Mira qué bien! Uno que se ahorra el paseíto de la vergüenza.
0 K 8
oceanon3d #9 oceanon3d *
#7 Está juez es muy profesional ... no como Peinado con sus tarimas y negando al presidente de España su derecho a declarar por videoconferencia para decir solo que se acogía a su dérecho a no declarar contra su esposa.

Espero que a Feijoo no se le ocurra adulterar la conversación ... sihqce y luego sale por otro lado puede acabar en el banquillo como acusado.

Yo de el no me arriesgaría con el entorno de Ayuso buscando como matarlao políticamente.
6 K 53
karaskos #11 karaskos *
#9 Lo peor para él sería eso que comentas de Ayuso y el Pp madrileño en su conjunto, porque políticamente en Valencia ganarán igualmente, aunque dijera en un mensaje que ojalá se ahoguen los valencianos.

Berlanguiano y cierto.
0 K 7
#21 lalolalo
Lo que mando Feijoo es una vergüenza, una tomadura de pelo, un insulto a la inteligencia . Es tomar por tontos desde la jueza hasta el último de los afectados. Sí, que deje su movil y que revisen los backups, incluso de whatsapp...a ver si con suerte este hombre no sabe que se hacen backups y tenga uno sin machacar de algo de tiempo atrás.
0 K 6

menéame