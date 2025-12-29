La jueza de la dana pide a Feijóo sus mensajes con Mazón y le permite declarar por videoconferencia

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accede a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos y le exige también los mensajes que inercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre.
El de Feijóo es posible que muestre que Mazón sabía la que se liaba, que iba a mentir sobre qué ayuda recibida, sobre dónde estuvo hasta las 8 pm y que Feijóo sabía esto cuando al día siguiente salió en la TV pidiendo responsabilidades a gobierno central.
¿Todo correcto?
subnormalgente les vote...
A la Policia Nacional mejor ... grupo al que tocaba el caso FG y Hurtado maniobró para saltarlo
Espero que a Feijoo no se le ocurra adulterar la conversación ... sihqce y luego sale por otro lado puede acabar en el banquillo como acusado.
Yo de el no me arriesgaría con el entorno de Ayuso buscando como matarlao políticamente.
Berlanguiano y cierto.