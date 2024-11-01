La jueza conservadora Amy Coney Barrett admite que el Tribunal Supremo «carece del poder» para impedir que Trump les desafíe [Ing]

La jueza del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett reconoció que el tribunal carece de poder para hacer cumplir sus sentencias si el presidente decide ignorarlas. «El tribunal carece del poder del dinero», afirmó. «Carecemos del poder de la espada». Barrett, de 53 años, fue nombrada miembro del tribunal por Donald Trump en 2020 para sustituir a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Durante una entrevista para un podcast del New York Times, declaró al presentador Ross Douthat que el tribunal no podía obligar al presidente a acatar sus sentencias.