La jueza conservadora Amy Coney Barrett admite que el Tribunal Supremo «carece del poder» para impedir que Trump les desafíe [Ing]

La jueza del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett reconoció que el tribunal carece de poder para hacer cumplir sus sentencias si el presidente decide ignorarlas. «El tribunal carece del poder del dinero», afirmó. «Carecemos del poder de la espada». Barrett, de 53 años, fue nombrada miembro del tribunal por Donald Trump en 2020 para sustituir a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Durante una entrevista para un podcast del New York Times, declaró al presentador Ross Douthat que el tribunal no podía obligar al presidente a acatar sus sentencias.
| etiquetas: trump , leyes , justicia , cumplimiento , sentencias
La Constitución ha asignado la censura en exclusiva al Parlamento (y las últimas resoluciones del TS han inmunizado al presidente y limitado los poderes de los jueces inferiores). Si los representantes elegidos por los ciudadanos no ven ninguna queja en sus actos, ¿cuál es el problema con el reyezuelo?
Espero que en los pelotones tras la Civil War estos indignos estén el la primera fila.
La Corte Suprema de EE.UU. concede a Trump inmunidad parcial por sus actos en una polémica decisión que
… » ver todo el comentario
Parece que eso de la democracia es sobre el papel y que a la hora de la verdad no hay democracia en ningún lado, porque incluso los jueces no pueden tocar a según que personas, si estas están en lo maś alto del país.