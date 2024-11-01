edición general
Un juez del Supremo que condenó al fiscal general codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso

El magistrado Antonio del Moral, uno de los cinco jueces del Tribunal Supremo que firmó la condena al ex fiscal general del Estado, codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día en el que la Sala de lo Penal acordó abrir una causa contra el fiscal general por revelación de secretos.

antonio del moral , tribunal supremo , contaminación judicial
Desideratum #2 Desideratum
Pero no, no hay endogamia. Todo esta bacanal de relaciones jurista-judiciales es una jodida casualidad.
Sandilo #3 Sandilo
El primo del juez que juzgó al fiscal general era amigo del novio de la veterinaria donde lleva a su perrete el vecino del hermano de Ayuso.
Veelicus #8 Veelicus
#3 no no, lo pone claro, un juez del Supremo que condenó al fiscal general codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso.
Este juez podria haberse retirado del proceso, pero por lo que sea, decidio seguir, y condenar.
Andreham #4 Andreham
¿Es el mismo de las otras noticias u otro?

No sé, es rizar el rizo muy fuerte.

A ver si ahora un abogado no va a poder hacer tesis doctorales porque su rector sea juez.
#5 guillersk
#4 lloros
Desideratum #7 Desideratum
#5 Desde luego. Tenemos una Judicatura que es para echarse a llorar. Si eres un demócrata, claro. En el caso de un fachitieso es para descorchar botellas de champán y tirar cohetes.
Veelicus #9 Veelicus
#4 claro que puede, pero cuando puede haber intereses expureos lo que hace la gente honesta es apartarse y que juzgue alguien sin ningun tipo de relacion
Veelicus #1 Veelicus
casualidad, sigan sigan.
#6 jaramero
Cuantas conexiones y casualidades en el caso del frutón verbenero
pitercio #11 pitercio *
Son del frente fascista internacional, aunque no hablan idiomas; también mal el propio.
#10 ddomingo *
El tío de la madre del primo de mi cuñado fue al colegio con Ayuso y un día se cruzó con el sobrino del FGE.
