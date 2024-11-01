edición general
Juan del Val, tras el caso Julio Iglesias: "Separo al artista de su personalidad, no tiene por qué ser ejemplar en nada"

El colaborador de 'La Roca' hace alusión a Picasso: 'Al parecer, no era demasiado ejemplar, pero yo no puedo obviar su importancia en el arte'.

MPPC
Que sea ejemplar o no, me da igual. Me conformo con que cumpla la ley.
YSiguesLeyendo
"No estoy en absoluto de acuerdo con que el artista tenga que ser ejemplar en nada, salvo en el arte que desarrolla"
JuanCarVen
Cela era un grandísimo escritor, pero con un temperamento terrible.
Cuchifrito
Hay dos cosas diferentes, puedes apreciar la obra aunque desprecies al autor, claro. Pero cuando aun vive es totalmente legítimo y razonable no querer apoyar al autor rechazando su obra.
Ya cuando se muera no veo razón para hacerlo.
HangTheRich
el artista no es nadie sin su contexto historico, geografico y personal. La vida y la obra son indivisibles puesto que la obra es la expresion de su vida.
Enero2025
El Che era un sanguinario asesino homófobo, un artista de los que gustan hoy en día.
Andreham
#4 Exacto, hay que saber diferenciar entre las ideas que se proponen (en este caso arte) y la persona en sí.

A menos que se haga culto a la persona, claro, pero dudo que nadie se haga gayolas pensando en la barba del Ché aunque alguno sí lo hará pensando en los valores que defendía.

Es gracioso porque los fascistas sólo tenéis un ejemplo y lo agotáis hasta la extenuidad, pero luego se os recuerda a cualquiera de las tres docenas de infraseres que comparten vuestras ideologías (y que abogaban por, curiosamente, lo que afeáis a otros) y os ponéis a cuatro uñas.
