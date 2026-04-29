Juan cortó los brazos con "la radial" a los dos africanos que mató en Librilla por timar 200.000 euros a su sobrino

A sus 71 años, Juan no soltó ni una lágrima cuando confesó que "usó la radial" para descuartizar los cuerpos sin vida de Jean y Siaka. Así lo indican fuentes que conocen la reconstrucción desarrollada en una de las naves de Porkytrans: "Juan explicó que los cadáveres no cogían por el agujero del foso del aceite que había en el taller y les cortó los brazos con una radial".