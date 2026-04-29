Juan cortó los brazos con "la radial" a los dos africanos que mató en Librilla por timar 200.000 euros a su sobrino

A sus 71 años, Juan no soltó ni una lágrima cuando confesó que "usó la radial" para descuartizar los cuerpos sin vida de Jean y Siaka. Así lo indican fuentes que conocen la reconstrucción desarrollada en una de las naves de Porkytrans: "Juan explicó que los cadáveres no cogían por el agujero del foso del aceite que había en el taller y les cortó los brazos con una radial".
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Cortó los brazos con "la radial" a los cadáveres de los dos africanos.
Pero claro, presentarlo asi en el título no trae tantos clicks.
Sensacionalista
Que puesto como está parece que le timaron en un negocio legal
Pues yo lo he entendido bien. No dice que los matase al cortarles los brazos, dice "que mató" en pasado.
Si con 71 años hace esto....
"Los empresarios habían citado a los africanos porque no funcionaba el producto químico para convertir el papel en billetes"
Que en pleno siglo XXI haya gente que siga pensando que la magia existe y hay un producto milagroso que convierte papeles vulgares en papel moneda perfectamente impreso no dice mucho sobre su nivel cultural. Dos imbéciles sin escrúpulos ni cerebro.
Las condiciones físicas de los mayores hacen que eviten meterse en problemas, especialmente con gente más joven. Salvo que tengan mucha pasta o mucho poder o ambas.
Lo salvaje es el asesinato. Esto es una mera anécdota.
es.wikipedia.org/wiki/Timo_de_la_estampita
Tocomocho - Tengo un billete premiado pero me tengo que ir de viaje, te lo vendo por la mitad de precio. Qué dice la lógica: que un billete premiado es dinero, se puede cobrar en cualquier sitio a donde vayas incluso en el extranjero. Apesta.
Estampita - Un tonto te enseña un supuesto fajo de billetes y dice que se ha encontrado estas estampitas y te las vende por un precio irrisorio. Qué dice la lógica: si el "tonto" te pide dinero a cambio es que… » ver todo el comentario