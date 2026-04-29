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Juan cortó los brazos con "la radial" a los dos africanos que mató en Librilla por timar 200.000 euros a su sobrino

A sus 71 años, Juan no soltó ni una lágrima cuando confesó que "usó la radial" para descuartizar los cuerpos sin vida de Jean y Siaka. Así lo indican fuentes que conocen la reconstrucción desarrollada en una de las naves de Porkytrans: "Juan explicó que los cadáveres no cogían por el agujero del foso del aceite que había en el taller y les cortó los brazos con una radial".

| etiquetas: librilla , timo , 200000 , radial
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Juan cortó los brazos con "la radial" a los dos africanos que mató "
Cortó los brazos con "la radial" a los cadáveres de los dos africanos.
Pero claro, presentarlo asi en el título no trae tantos clicks.

Sensacionalista
9 K 124
afrofrog #6 afrofrog *
#2 y añadir también que los 200.000 euros eran el pago por los químicos para parte de la fabricación de dinero falso/negro.
Que puesto como está parece que le timaron en un negocio legal
6 K 106
Aokromes #9 Aokromes
#2 ahora me entero que se puede ser cadaver sin haberles matado que pone en el titulo.
2 K 27
afrofrog #13 afrofrog *
#9 el titular deja a la interpretación, intencionadamente o por ineptitud, si les mató cortándoles los brazos con una radial
0 K 13
#10 torrrquemada *
#2 Por un momento pensé que este tipo podría haber sido un excelente capataz para trabajar en el Congo Belga :-/ :-/
2 K 27
ochoceros #15 ochoceros
#2 "Juan cortó los brazos con "la radial" a los dos africanos que mató".

Pues yo lo he entendido bien. No dice que los matase al cortarles los brazos, dice "que mató" en pasado.
1 K 18
#12 HangTheRich
Lo cierto es que la radial no es muy efectiva. Vas a hacer un desastre y el tema huesos se puede poner complicado. Para cortar articulaciones lo mas efectivo es una sierra de arco manual con sierras para metal. Es mas esfuerzo pero tienes mas control de salpicaduras e historias
6 K 65
Supercinexin #16 Supercinexin
#12 Me gusta Menéame por lo que se aprende en los comentarios.
6 K 79
#18 Cazatrolls
#12 Eso se lo ha dicho un amigo, ¿no?.
0 K 10
#20 HangTheRich
#18 si ves las herramientas que usan en mataderos, veras una espada electrica que basicamente es una hoja de sierra de arco automatica. Como cualquier hijo de vecino no tiene acceso a herramientas de matadero (que ademas cantaria mucho) lo siguiente mas parecido es una sierra de arco manual. Ademas, ha habido varios asesinos descuartizadores que en entrevistas han dicho que es lo mas efectivo.
1 K 20
#24 Cazatrolls
#20 Buena explicación. :-)
0 K 10
#21 meneandotela
#12 cojones, un cuchillo afilado y listo, si lo que quieres es quitarle los brazos.
0 K 7
#25 HangTheRich
#21 las articulaciones estan muy duras, el cuchillo cortara las primeras capas pero cuando llegues a ligamentos y tendones tienes que serrar.
0 K 10
#5 solomonovolumen
Por ese dinero en mi caso lo hubiera hecho con ellos vivos ...
2 K 40
#3 CuiProdestHocBellum
Menudo malnacido. Esa sangre fria, esa capacidad de cometer actos tan salvajes, no ha aparecido en su vejez... Habría que investigar si es la primera vez que hace estas cosas.
Si con 71 años hace esto....
2 K 30
woody_alien #7 woody_alien
#3 La respuesta la tienes en:

"Los empresarios habían citado a los africanos porque no funcionaba el producto químico para convertir el papel en billetes"

Que en pleno siglo XXI haya gente que siga pensando que la magia existe y hay un producto milagroso que convierte papeles vulgares en papel moneda perfectamente impreso no dice mucho sobre su nivel cultural. Dos imbéciles sin escrúpulos ni cerebro.
6 K 79
Mikhail #19 Mikhail
#3 Jamás he entendido por qué se piensa que la vejez te hace mejor persona. Los hijosdeputa también cumplen años. ?(
1 K 16
Nylo #26 Nylo *
#19 por lo mismo que se piensa que el sexo femenino es menos violento que el masculino. Lo es, sí, es menos violento. Pero por incapacidad, no por bondad. De ahí que en maltrato infantil andemos a la par.

Las condiciones físicas de los mayores hacen que eviten meterse en problemas, especialmente con gente más joven. Salvo que tengan mucha pasta o mucho poder o ambas.
0 K 10
Mikhail #27 Mikhail
#26 Creo que en tu ejemplo tiene mucho que ver la sociedad y la testosterona. Por influencia y genética, no por incapacidad.
0 K 7
Nylo #22 Nylo *
#3 ¿cómo cortarías tú los brazos de unos cadáveres que necesitaras trocear para que el método no te pareciese salvaje? ¿Cuchillo y tenedor?

Lo salvaje es el asesinato. Esto es una mera anécdota.
0 K 10
#14 Kuruñes3.0
Es lo que tiene joder a un mafioso. Te puede trocear con una radial.
1 K 27
pitercio #4 pitercio
A esa edad, ya poco propósito de enmienda, la prisión ya no debe der reparadora sino castigo implacable.
1 K 25
Mesopotámico #1 Mesopotámico
SE LEE EN MODO LECTURA
0 K 10
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
Que dos inmigrantes emprendedores hemos perdido.
0 K 8
Aokromes #11 Aokromes
#8 encima estaban bien integrados, habian aprendido el patrio timo de la estampita.
es.wikipedia.org/wiki/Timo_de_la_estampita
2 K 25
woody_alien #17 woody_alien *
#11 Nopes, son los tres clásicos:

Tocomocho - Tengo un billete premiado pero me tengo que ir de viaje, te lo vendo por la mitad de precio. Qué dice la lógica: que un billete premiado es dinero, se puede cobrar en cualquier sitio a donde vayas incluso en el extranjero. Apesta.

Estampita - Un tonto te enseña un supuesto fajo de billetes y dice que se ha encontrado estas estampitas y te las vende por un precio irrisorio. Qué dice la lógica: si el "tonto" te pide dinero a cambio es que…   » ver todo el comentario
1 K 19
#23 Tecar
Una radial da mucho juego, no hay como tener herramienta cuando se necesita.
:troll:
0 K 7

menéame