Josep Borrell: “si Europa no se integra más, no va a ser capaz de resistir en este mundo”

Borrell advirtió que Europa ha vivido cómodamente como un “protectorado militar americano”, describiendo a los europeos como “vasallos felices” que pagan a otro por su protección. El problema es que el protector puede decidir marcharse. “Si se fueran, Europa se quedaría indefensa”. “La civilización europea no va a subsistir si los europeos no se integran más”. Los europeos solo suponen el 5% de la población mundial y sufre problemas de natalidad, por lo que “dentro de poco” será “una fracción mínima de la humanidad”.