Josep Borrell: “si Europa no se integra más, no va a ser capaz de resistir en este mundo”

Borrell advirtió que Europa ha vivido cómodamente como un “protectorado militar americano”, describiendo a los europeos como “vasallos felices” que pagan a otro por su protección. El problema es que el protector puede decidir marcharse. “Si se fueran, Europa se quedaría indefensa”. “La civilización europea no va a subsistir si los europeos no se integran más”. Los europeos solo suponen el 5% de la población mundial y sufre problemas de natalidad, por lo que “dentro de poco” será “una fracción mínima de la humanidad”.

Y eso es malo para el resto del mundo por?
Necesitamos la protección de los EEUU para que nos defienda de los conflictos generados por los EEUU.
Para tener alguna posibilidad de hacer eso debería expulsar a un par de miembros como poco.
#5 O sea no fue suficiente la perfida albion? xD
Siempre podéis volver a hacer 2 Europas.
#3 Mejor que vuelvan a sus tradiciones BARBARAS, de guerras de religion, por alsacia y lorena y demas.
Integrarse que significa para Borrell???, hacer lo que diga EEUU?
Igual podríamos ampliar la integración europea con acciones diplomáticas hacia el este
Después de afectadas de integración la cosa no ha ido bien, necesitamos más integración.

Lo que necesitamos es competencia entre regiones y entre estados. No integrarnos, homogeneizarnos y regular más y más y más.

La historia se repite, perderemos el tren d e la IA como el de internet, dentro de 10 años , cuando esta burbuja inicial haya quedado atrás como quedó la de las .com, las compañía top estarán fuera de la UE, en China o en USA, pero no aqui
#6 Viendo algunas noticias, parece que la inversion mas rentable en europa sera en el "comercio" de amapola y similares :troll:
«Los europeos solo suponen el 5% de la población mundial y sufre problemas de natalidad, por lo que “dentro de poco” será “una fracción mínima de la humanidad”».

Solo le ha faltado decir: "si la cúpula capitalista va a explotar y a hacer ganadería con la especie humana, mejor que lo haga con nuestros hijos que con los hijos de los inmigrantes".

Por cierto, ¿es un cargo político incompetente si declara públicamente que depende de la defensa de un territorio extranjero?

En fin, no sé, estoy intentando hablar racionalmente en un mundo de putas alimañas reproductoras defensoras del derecho de hacer nacer a sus proles en la pobreza, en la precariedad y en la explotación fraudulenta.
