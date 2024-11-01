edición general
Jordi Sevilla anuncia que prepara un manifiesto para una alternativa en el PSOE al "cesarismo" de Pedro Sánchez

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado en una entrevista con Europa Press que en enero presentará un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva 'podemita' que en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Pedro Sánchez.

#4 Nasser
Llamarle Podemita a Pedro Sánchez es más tonto que llamarle demócrata a Abascal.
8 K 96
tul #12 tul
#4 este solo sabe robar y mentir, no le pidas mas
0 K 12
#13 unocualquierax *
#1 #4
Después de ser ministro, cogió la puerta giratoria de las eléctricas, como suelen hacer los ex ministros del PsoE. Y ahora que está jubilado, intenta que el partido gire más a la derecha, como el Page.
Dice cosas absurdas : que quiere que el partido gire hacia la socialdemocracia "porque Sánchez se ha vuelto podemita". ¡ Pero si Podemos no pasa de socialdemócrata y el PsoE, como siempre, no pasa de ser derecha moderada !.
Dice también que Sánchez ha beneficiado sobre todo ¡ a los más ricos !. ¿ Pero no dice que es podemita ?, en qué quedamos ?
Y que él pretende acabar con la pobreza infantil. Vale, tío.
Esto me pasa por leerme el artículo entero.
En fin, Sevilla, VATPC.
15 K 142
#16 Tensk
#13 ¿Me explicas lo de Page, por favor? Porque no sé mucho al respecto pero, hasta donde he sabido, no giró a ningún lado, se mantuvo en sus mismas ideas. Es Sánchez el que ha ido moviendo las líneas a donde le ha convenido para mantenerse en Moncloa un ratito más.
1 K 23
#18 burgerconqueso
#13 eres masoca eh? xD xD
0 K 7
#21 unocualquierax
#18
Lo he leído entero, sí ; debe de ser eso.:-)
2 K 28
#24 burgerconqueso
#21 tiene usted mi admiración, yo no pude acabarlo
0 K 7
este_no_es_eltraba #22 este_no_es_eltraba
#13 lo cierto es que a los únicos que les va bien el gobierno de sanchez, es a los empresarios. solo van bien los números macro, en el resto estamos en la mierda.
0 K 8
#26 unocualquierax *
#22
Lo cierto es que peor nos iría a la mayoría si vuelve el pp, y peor aún si es con vox.
Pero sí, hace un tiempo salió que algunas entidades de empresarios prefieren antes al PsoE que al pp, y no me extraña, como tú dices, los números macro van mejor que con el pp.
2 K 30
este_no_es_eltraba #29 este_no_es_eltraba
#26 bueno, ya vivimos muchos años con el pp, y pasaba exactamente lo mismo que ahora.

el pp y el psoe, en lo fundamental, son prácticamente iguales.
0 K 8
zogo #1 zogo
Si el futuro del PSOE es virar más a la derecha, estamos bien **didos
9 K 84
#5 Mesopotámico
#1 El futuro del psoe es la pasta, igual que el presente o el pasado, es una empresa para ganar pasta.
3 K 23
tul #10 tul
#1 fíjate en los laboristas de starmer, ahí es hacia donde se dirige el PSOE a toda velocidad
2 K 31
este_no_es_eltraba #20 este_no_es_eltraba
#1 son derecha y siempre lo han sido.

la socialdemocracia es el ala moderada del fascismo.
0 K 8
Waves #7 Waves
Lo único bueno que tiene el PSOE hoy en día es la parte de podemita que haya podido adquirir de Unidas Podemos. La parte que le acerca al partido podrido es la que hay que liquidar.
7 K 77
fofito #19 fofito
Manda cojones que uno de los máximos representantes de la puertas giratorias se permita hablar de "alternativas".
4 K 57
#11 omega7767
a Sanchez no lo saca del PSOE ni Desokupa. Es demasiado guapo y popular
1 K 24
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Hasta ahora Pedro Sánchez no era una ensalada Cesar.
1 K 23
Tontolculo #9 Tontolculo
Lo mejor de este tipo de manifiestos y declaraciones de ex-socialistas huidos a eléctricas es que quizás ayuden a espolear a la izquierda de verdad
1 K 22
#6 z1018
Otro del "aparato" del partido que no acepta lo que dicen las bases porque las bases "no saben votar".
2 K 21
jonolulu #23 jonolulu
Jordi Sevilla? El consultor de PwC?
1 K 20
powernergia #17 powernergia
Otro Page.
1 K 18
#25 pirat
#17 page es peor, no ha "trabajado" nunca y va dando lecciones a los demás...
1 K 20
#2 poxemita
Ya han empezado las voces críticas en público. Hoy he visto a Cándido Méndez y seguramente haya más no paniaguados que empiecen a alzar la voz.
0 K 12
wata #15 wata
#2 Cándido Méndez no hizo campaña por el PP?
1 K 21
Sawyer76 #8 Sawyer76 *
El circo de siempre. Ahora unos cuantos harán el papel de ofendidos y críticos con Sánchez, después de haber estado callados y chupando del bote mientras la cosa funcionaba. Pondrán a otros y otra vez la rueda a girar, con sus trepas, sus mentiras y sus corruptelas.
Mientras sigamos en esta partitocracia y sus grandes medios apesebrados haciéndoles el juego, nada va a cambiar; en todo caso a peor.
0 K 10
#27 pirat *
Que mal envejecen muchos, abuelos cebolleta incapaces de aceptar que su momento pasó.
Si hay algo evidente es que intentar hacerlo bien sin arruinar la economía no tiene rédito electoral. Los anteriores gobiernos y ayuntamientos "del cambio" consiguieron reducir deuda manteniendo servicios y el electorado se lo agradece cambiando a los que saben que después de robar van a dejar la deuda desbocada empeorando y desmantelando servicios públicos necesarios, todo por anticatalanismo...…   » ver todo el comentario
0 K 8
#28 luckyy *
Otro hdp que ha callado frente a otros cesarismos, esos, sí, como felipe
González. Y sorprende que Pedro, el presidente que más tiene que pactar dentro y fuera del PSOE, sea el ejemplo de cesarismo.
0 K 8
#14 Tecar
Es que lo de la derecha rancia del PP no está bien vista, aparte de que está ya toda ocupada y el de VOX como que tampoco.
Es el facherío del PSOE de toda la vida.
Nada nuevo bajo el sol.
0 K 7

