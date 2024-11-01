Jordi Sevilla anuncia que prepara un manifiesto para una alternativa en el PSOE al "cesarismo" de Pedro Sánchez

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado en una entrevista con Europa Press que en enero presentará un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva 'podemita' que en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Pedro Sánchez.
Después de ser ministro, cogió la puerta giratoria de las eléctricas, como suelen hacer los ex ministros del PsoE. Y ahora que está jubilado, intenta que el partido gire más a la derecha, como el Page.
Dice cosas absurdas : que quiere que el partido gire hacia la socialdemocracia "porque Sánchez se ha vuelto podemita". ¡ Pero si Podemos no pasa de socialdemócrata y el PsoE, como siempre, no pasa de ser derecha moderada !.
Dice también que Sánchez ha beneficiado sobre todo ¡ a los más ricos !. ¿ Pero no dice que es podemita ?, en qué quedamos ?
Y que él pretende acabar con la pobreza infantil. Vale, tío.
Esto me pasa por leerme el artículo entero.
En fin, Sevilla, VATPC.
Lo he leído entero, sí ; debe de ser eso.
Lo cierto es que peor nos iría a la mayoría si vuelve el pp, y peor aún si es con vox.
Pero sí, hace un tiempo salió que algunas entidades de empresarios prefieren antes al PsoE que al pp, y no me extraña, como tú dices, los números macro van mejor que con el pp.
el pp y el psoe, en lo fundamental, son prácticamente iguales.
la socialdemocracia es el ala moderada del fascismo.
Mientras sigamos en esta partitocracia y sus grandes medios apesebrados haciéndoles el juego, nada va a cambiar; en todo caso a peor.
Si hay algo evidente es que intentar hacerlo bien sin arruinar la economía no tiene rédito electoral. Los anteriores gobiernos y ayuntamientos "del cambio" consiguieron reducir deuda manteniendo servicios y el electorado se lo agradece cambiando a los que saben que después de robar van a dejar la deuda desbocada empeorando y desmantelando servicios públicos necesarios, todo por anticatalanismo...… » ver todo el comentario
González. Y sorprende que Pedro, el presidente que más tiene que pactar dentro y fuera del PSOE, sea el ejemplo de cesarismo.
Es el facherío del PSOE de toda la vida.
Nada nuevo bajo el sol.