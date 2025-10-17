edición general
Un jefe de obra pierde su Rolex de 16.000 euros en el hormigón y exige una indemnización: “Es culpa tuya y de la máquina”

Una obra siempre conlleva riesgos o situaciones imprevistas, y en mayor medida cuando se trabaja con materiales sensibles o con materiales y vehículos pesados. Por ello, siempre hay que aplicar unas ciertas medidas de prevención para evitar posibles accidentes, y esto fue lo que no hizo un trabajador en Italia. Un jefe de obra que realizaba controles e inspecciones en una construcción en Parma, donde trabajaba su empresa, perdió su Rolex de 16.000 euros en el hormigón, y a continuación reclamó una indemnización. Los sucesos se remontan a mayo

Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
Que hubiera llevado un Casio F-91W xD
Torrezzno #7 Torrezzno
Un jefe de obra no llega a 50k. ¿Como se puede permitir un rolex?
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#7 En efecto. Un jefe de obra no es más que un mando intermedio de lo más chusquero, Ni que fuera Florentino...

Esta "noticia" hiede a invent que lo flipas...
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#7 #8

Si no mal recuerdo aquí hemos tenido albañiles con Porsche Cayenne. Si aquí en las obras hay chanchullos varios, no me quiero imaginar en Italia que es donde los inventaron.

De hecho, yo he conocido a un jefe de obra con un Rolex (era un tío mío, para más señas aunque luego las cosas le vinieron mal dadas)
#18 Raúl63
#7 Mi tío era solo encargado de obra.Se hizo un chalet con 8 habitaciones y 4 cuartos de baño.En hormigón, azulejos, sanitarios y demás materiales no se gastó ni un duro, sólo la mano de obra,que además fue barata porque la pusimos la familia.
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
Menudo cretino...
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Un payaso prepopente que va de listo al que el karma le pone en su sitio xD
#12 fingulod
No sé por qué, es leer esa noticia y acordarme del libro "Wilt"
pedrobotero #15 pedrobotero
Vaya reloj de pared va a tener algún vecino!
#6 Tiranoc
Hay que darle tiempo al tiempo.
reithor #21 reithor
#19 no hace falta irse tan lejos, en el valle de cuelgamuros hay muchos cadáveres. Pero poco Rolex, me temo.
Arzak_ #13 Arzak_
¡Porca Miseria!
bronco1890 #11 bronco1890
la tubería se movió con una sacudida repentina y violenta, con tanta fuerza que lo levantó del suelo y lo arrojó a varios metros de distancia
Que de gracias, podía haberse matado o acabado en silla de ruedas.
#10 esbrutafio
"una sacudida repentina y violenta, con tanta fuerza que lo levantó del suelo y lo arrojó a varios metros de distancia
Comenzó entonces una larga búsqueda del reloj, incluso dentro del hormigón, pero, como temía el director de obra, el preciado reloj no fue encontrado, ya que se había caído en el hormigón de fraguado rápido"

Alta probabilidad de que alguien, buscando el reloj se lo guardó.

Esto ya no es que sea estúpido pagar dieciséis mil euros por una máquina cuando hay…   » ver todo el comentario
#14 covacho
#10 esa historia, o bien llevaba un reloj cualquiera y ahora dice que era un Rolex.
#17 rafeame
#10 y más tonto para pedir la indemnización
reithor #5 reithor
Ahora entiendo por qué suben tanto de precio las viviendas, tienen unos cimientos que... ni que fueran un Rolex.
Ashark #19 Ashark
#5 Según leyendas, hay algo más que relojes dentro de la presa Hoover. Oficialmente, los cadáveres fueron recuperados para evitar huecos.
incontinentiasuma #4 incontinentiasuma
A mí se me cayeron el viernes 10 millones de euros en otra obra cuyas medidas de seguridad eran deficientes. Les he dicho que con que me den un millón de euros, me vale.
#20 Tronchador.
La cultura de los relojes es de una subnormalidad supina.
Mltfrtk #16 Mltfrtk
He perdido mi colección de diamantes en la misma obra, exijo una satisfacción :foreveralone:
