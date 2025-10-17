Un jefe de obra pierde su Rolex de 16.000 euros en el hormigón y exige una indemnización: “Es culpa tuya y de la máquina”

Una obra siempre conlleva riesgos o situaciones imprevistas, y en mayor medida cuando se trabaja con materiales sensibles o con materiales y vehículos pesados. Por ello, siempre hay que aplicar unas ciertas medidas de prevención para evitar posibles accidentes, y esto fue lo que no hizo un trabajador en Italia. Un jefe de obra que realizaba controles e inspecciones en una construcción en Parma, donde trabajaba su empresa, perdió su Rolex de 16.000 euros en el hormigón, y a continuación reclamó una indemnización. Los sucesos se remontan a mayo
Esta "noticia" hiede a invent que lo flipas...
Si no mal recuerdo aquí hemos tenido albañiles con Porsche Cayenne. Si aquí en las obras hay chanchullos varios, no me quiero imaginar en Italia que es donde los inventaron.
De hecho, yo he conocido a un jefe de obra con un Rolex (era un tío mío, para más señas aunque luego las cosas le vinieron mal dadas)
Que de gracias, podía haberse matado o acabado en silla de ruedas.
Comenzó entonces una larga búsqueda del reloj, incluso dentro del hormigón, pero, como temía el director de obra, el preciado reloj no fue encontrado, ya que se había caído en el hormigón de fraguado rápido"
Alta probabilidad de que alguien, buscando el reloj se lo guardó.
Esto ya no es que sea estúpido pagar dieciséis mil euros por una máquina cuando hay