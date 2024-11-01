Javier Ruiz desmonta en directo el bulo de 'ABC' sobre 'Mañaneros': "Esta es la documentación oficial"  

“Este es el bulo del día”, así ha comenzado Ruiz mientras mostraban en pantalla una captura de la pieza del ABC y narraba el titular: “TVE presenta como médico a una cocinera para criticar a Juanma Moreno”. Así es como el presentador ha sacado un documento que acreditaba que María del Mar en efecto es trabajadora del hospital Virgen del Rocío y no una ‘pinche de cocina’ como la han representado. “Esta es la documentación oficial de su plaza, es responsable de admisiones en traumatología del hospital Virgen del Rocío”
| etiquetas: javier ruiz , bulo , abc , cocinera
Coge el notas y dice: "y aquí, que somos muy de números, hemos impreso unos cuantos billetes de cien euros, hasta sumar noventa mil, para ver qué forma tendrían... y aquí… » ver todo el comentario
Era la cocinera del hospital que después consiguió un puesto como auxiliar administrativo y no es jefa de nada, lleva 5 años como sindicalista liberada de UGT, no ejerce como auxiliar administrativo ni tiene acceso a los expedientes.
Lo dijo ella esta mañana ya sin la bata blanca de sanitarios.
www.meneame.net/story/programa-javier-ruiz-1-cuela-cocinera-delegada-s
Credibilidad a tope
x.com/AgainUly/status/1986856793482375414?t=8_tu_GysjTMB2-LBk54ZpQ&
No es sanitaria como quiso colarlo