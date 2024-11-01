edición general
Javier Ruiz desmonta en directo el bulo de 'ABC' sobre 'Mañaneros': "Esta es la documentación oficial"

“Este es el bulo del día”, así ha comenzado Ruiz mientras mostraban en pantalla una captura de la pieza del ABC y narraba el titular: “TVE presenta como médico a una cocinera para criticar a Juanma Moreno”. Así es como el presentador ha sacado un documento que acreditaba que María del Mar en efecto es trabajadora del hospital Virgen del Rocío y no una ‘pinche de cocina’ como la han representado. “Esta es la documentación oficial de su plaza, es responsable de admisiones en traumatología del hospital Virgen del Rocío”

Supercinexin #2 Supercinexin
En Mañaneros desmontan bulos todos los días. El otro día, Javier partiéndose el ojete en directo con el testimonio de nosequién en los juicios de Ábalos creo que eran, una fulana que decía que los PSOEros acusados llevaban "bolsas de basura llenas de billetes", con la cantidad de "noventa mil euros".

Coge el notas y dice: "y aquí, que somos muy de números, hemos impreso unos cuantos billetes de cien euros, hasta sumar noventa mil, para ver qué forma tendrían... y aquí…   » ver todo el comentario
cocolisto #4 cocolisto
#2 Fue bestial.La fulana diciendo que llevó 90.000 euros en billetes de 100 en bolsas de basura.Ruiz hizo una demostración de lo que ocupa esa cantidad en billete de 100.Caben en un bolsillo.Menudos pringados los que se creen la basura de ABC y las telefachas.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 No ha desmontado ningún bulo, ella no es médico ni enfermera como la presentó con la bata blanca.

Era la cocinera del hospital que después consiguió un puesto como auxiliar administrativo y no es jefa de nada, lleva 5 años como sindicalista liberada de UGT, no ejerce como auxiliar administrativo ni tiene acceso a los expedientes.

Lo dijo ella esta mañana ya sin la bata blanca de sanitarios.
Delay #1 Delay
El bulo ha salido por aquí, con @platypu ofendido porque lo votaban bulo :roll:
www.meneame.net/story/programa-javier-ruiz-1-cuela-cocinera-delegada-s
#3 endy *
El mismo que afirmó que un posible apagón era un bulo de la ultraderecha y luego pasó lo que pasó.
Credibilidad a tope
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Ella misma diciendo que no es sanitaria sino una simple auxiliar administrativa que lleva años de liberada sindical y sin la bata blanca de sanitarios como la pusieron en la primera intervención
x.com/AgainUly/status/1986856793482375414?t=8_tu_GysjTMB2-LBk54ZpQ&

No es sanitaria como quiso colarlo
