Javier Ruiz desmonta en directo el bulo de 'ABC' sobre 'Mañaneros': "Esta es la documentación oficial"  

“Este es el bulo del día”, así ha comenzado Ruiz mientras mostraban en pantalla una captura de la pieza del ABC y narraba el titular: “TVE presenta como médico a una cocinera para criticar a Juanma Moreno”. Así es como el presentador ha sacado un documento que acreditaba que María del Mar en efecto es trabajadora del hospital Virgen del Rocío y no una ‘pinche de cocina’ como la han representado. “Esta es la documentación oficial de su plaza, es responsable de admisiones en traumatología del hospital Virgen del Rocío”