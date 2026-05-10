Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a Clavijo: "Es impresionante el nivel de exposición de la ignorancia sin ningún tipo de reparo"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido este domingo al presidente canario, Fernando Clavijo, después de que a última hora del sábado tratara de desautorizar el fondeo del MV Hondius, con más de 150 personas a bordo, y afectado por el brote de hantavirus.
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Pero vivimos en la sociedad donde la opinion de Einstein y de la esteban se colocan en el mismo nivel cuando se habla de la teoria de la relatividad
Antes había un tonto por pueblo, pero con internet ahora esos tontos esta unidos y los parásitos han sabido sacarles rentabilidad.