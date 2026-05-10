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Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a Clavijo: "Es impresionante el nivel de exposición de la ignorancia sin ningún tipo de reparo"

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a Clavijo: "Es impresionante el nivel de exposición de la ignorancia sin ningún tipo de reparo"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido este domingo al presidente canario, Fernando Clavijo, después de que a última hora del sábado tratara de desautorizar el fondeo del MV Hondius, con más de 150 personas a bordo, y afectado por el brote de hantavirus.

| etiquetas: secretario , estado , sanidad , ignorancia , calviño
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6 comentarios
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Veelicus #1 Veelicus
Clavijo se ha comportado como un ignorante de maximo nivel, en una sociedad adulta e informada mañana tendria que dimitir y de no hacerlo en las proximas elecciones no tendria que sacar ningun voto.
Pero vivimos en la sociedad donde la opinion de Einstein y de la esteban se colocan en el mismo nivel cuando se habla de la teoria de la relatividad
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#2 Sacapuntas *
#1 No están al mismo nivel sus opiniones, sino sus votos. El problema viene de la alienación a la que nos someten los medios. El antídoto es la cultura y el sentido crítico.
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manzitor #5 manzitor
#2 La derecha, y CC es de esa órbita, maneja bien el miedo. No en España, en todo el mundo. Y el miedo no es racional.
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josde #4 josde
Se ha comportado como lo que es una rata.
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camvalf #3 camvalf
EL pollo solo hace un papel para sus electores y la panda de ignorantes que tienen dudas de a quien votar.
Antes había un tonto por pueblo, pero con internet ahora esos tontos esta unidos y los parásitos han sabido sacarles rentabilidad.
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#6 marcotolo
clavijo aka "El Ratas" xD xD
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menéame