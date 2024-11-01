edición general
Javier Gallego: "Venezuela es solo el principio"

Javier Gallego: "Venezuela es solo el principio"

Editorial de Javier Gallego en Carne Cruda sobre la situación de Venezuela y su contexto

El análisis sobre María Corona Machado y su papelón debería hacer reflexionar a todas las derechas de otras naciones.

Gran jugada la de la Nobel proponiendo a Trump un golpe de estado. Primero la saca del país y luego la ignora. Tomen nota
