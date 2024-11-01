Jared Kushner en Tel Aviv: "En vez de replicar la barbarie del enemigo, ustedes eligieron ser excepcionales... no podría estar más orgulloso de ser amigo de Israel" [ENG]  

Jared Kushner en Tel Aviv: "En vez de replicar la barbarie del enemigo, ustedes eligieron ser excepcionales, eligieron defender los valores que defienden, y no podría estar más orgulloso de ser amigo de Israel."
| etiquetas: jared kushner , tel aviv , amigo , israel , genocidio
¿Pero cómo es posible gentuza así después de los crímenes execrables contra cientos de miles de niños?
No se nos va olvidar a muchos mientras vivamos, así nos maten, HdlgP.
No importan los cientos de millones de dólares para ese blanqueo.
Vamos, todo lo que lleva a decir que los israelies actuaron de manera excepcional. Ojala todos los países fuesen como ellos, tendríamos menos bombas y más brigadas de jardinería.