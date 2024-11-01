edición general
Jared Kushner en Tel Aviv: "En vez de replicar la barbarie del enemigo, ustedes eligieron ser excepcionales... no podría estar más orgulloso de ser amigo de Israel" [ENG]  

Jared Kushner en Tel Aviv: "En vez de replicar la barbarie del enemigo, ustedes eligieron ser excepcionales, eligieron defender los valores que defienden, y no podría estar más orgulloso de ser amigo de Israel."

#2 Suleiman
Se nota que lo adoctrinaron bien de pequeño.
Spirito #1 Spirito *
Yo me lo guiso en plan genocida e hijo de la gran puta y yo me lo como y me doy palmaditas.

¿Pero cómo es posible gentuza así después de los crímenes execrables contra cientos de miles de niños?

No se nos va olvidar a muchos mientras vivamos, así nos maten, HdlgP.
#3 soberao
#1 Está el estado genocida de Israel y luego el sionismo internacional, que aunque muchos no lo sepan, son los que piensan que lo que ha pasado en Palestina está bien. Para esta gente la caída del guindo va a ser de las que hacen historia.
Spirito #6 Spirito
#3 No vamos a olvidar decenas de miles de niños masacrados, ni los que aún están muriendo de hambruna y enfermedades causado directamente por EEUU e Israel.

No importan los cientos de millones de dólares para ese blanqueo.
manbobi #4 manbobi
Lo de Gaza aparentemente han parado, pero siguen con sus colonias ilegales y la limpieza étnica en Cisjordania
Priorat #7 Priorat *
Hombre... por supuesto. Todo el mundo sabe que Israel ha tratado y sigue tratando a los palestinos con una exquisitez excepcional. Y mira que se podría haber torcido la cosa, pero era ver como por error en la busqueda de los secuestrados pisaban un parterre de un parque en Gaza y enseguida Israel mandaba una brigada para que los niños palestinos al salir de clase pudiesen jugar sin problema en el parque.

Vamos, todo lo que lleva a decir que los israelies actuaron de manera excepcional. Ojala todos los países fuesen como ellos, tendríamos menos bombas y más brigadas de jardinería.
XtrMnIO #9 XtrMnIO *
Quién es este tarado psicópata?
#5 R2dC
Este es el marido de la Ivanka. Lo que no sé es como se dice, yerno de trump o cornudo por trump.
#8 solojavi
Que barbaridades suelta alegremente, no creo que tarden mucho los gobernantes teutones en usar la frasecita como ejemplo de lo bien que lo hace su estado geNoZIda favorito >:-(
