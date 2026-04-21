Japón cambia las normas: penas de prisión por publicar spoilers de películas y series de televisión en Internet

Un juzgado ha sentenciado a un hombre a un año y medio de cárcel después de publicar un artículo detallado sobre la última película de Godzilla.....La fiscalía alegó que, leyendo estas descripciones tan exactas, un potencial cliente podría no sentir más la necesidad de ver esa película o ese capítulo, y por lo tanto, supondría una venta perdida para los propietarios de los derechos.