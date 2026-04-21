Japón cambia las normas: penas de prisión por publicar spoilers de películas y series de televisión en Internet

Un juzgado ha sentenciado a un hombre a un año y medio de cárcel después de publicar un artículo detallado sobre la última película de Godzilla.....La fiscalía alegó que, leyendo estas descripciones tan exactas, un potencial cliente podría no sentir más la necesidad de ver esa película o ese capítulo, y por lo tanto, supondría una venta perdida para los propietarios de los derechos.
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La pena de prisión es por poner una peli de forma exacta, con todos los diálogos y violar los derechos de autor con ánimo de lucro. Al poner en su web este tema y poner publicidad para ganar dinero con ello. Ganába unos 300.000 al año con esto.
Yo no puedo pillar Avatar y publicar un libro llamado Avatar con todos los dialogos de la peli .... y ganar dinero con ello. Pues esto, lo mismo.
Así que no, no es por hacer spoilers.
Burradas similares serían prohibiciones sobre:
a) Silvar canciones con copyright.
b) Conversar sobre el partido de LaLiga (r) que viste ayer con alguien que no estuviese autorizado a verlo.
c) Prestarle un libro a un amigo.
El aviso de Stallman sobre esto último no era exagerado (www.gnu.org/philosophy/right-to-read.es.html). Sociópatas concentran el capital, acaparan poder y lo ejercen en su beneficio.
Capitalismo es barbarie.