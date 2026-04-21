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Japón cambia las normas: penas de prisión por publicar spoilers de películas y series de televisión en Internet

Japón cambia las normas: penas de prisión por publicar spoilers de películas y series de televisión en Internet

Un juzgado ha sentenciado a un hombre a un año y medio de cárcel después de publicar un artículo detallado sobre la última película de Godzilla.....La fiscalía alegó que, leyendo estas descripciones tan exactas, un potencial cliente podría no sentir más la necesidad de ver esa película o ese capítulo, y por lo tanto, supondría una venta perdida para los propietarios de los derechos.

| etiquetas: japón , spoiler , cárcel
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17 comentarios
10 3 1 K 131 actualidad
Comentarios destacados:    
Rembrandt #13 Rembrandt
Yo os doy otro spoiler...... el español es un panfleto y el titular es clicbait.

La pena de prisión es por poner una peli de forma exacta, con todos los diálogos y violar los derechos de autor con ánimo de lucro. Al poner en su web este tema y poner publicidad para ganar dinero con ello. Ganába unos 300.000 al año con esto.

Yo no puedo pillar Avatar y publicar un libro llamado Avatar con todos los dialogos de la peli .... y ganar dinero con ello. Pues esto, lo mismo.

Así que no, no es por hacer spoilers.
4 K 57
#1 fremen11 *
Entonces la publicidad qué es???
2 K 31
#5 harverto
Aquí en España algún programa acababa en la trena...
1 K 26
Sacronte #8 Sacronte
Los que anuncian el que gana pasapalabra una semana antes guillotinados entonces xD
1 K 21
#12 alhambre
La propiedad sobre "cachos" de información audiovisual y el monopolio sobre su distribución ya estaba en niveles absurdos. Esto es una vuelta de tuerca que no me esperaba.

Burradas similares serían prohibiciones sobre:
a) Silvar canciones con copyright.
b) Conversar sobre el partido de LaLiga (r) que viste ayer con alguien que no estuviese autorizado a verlo.
c) Prestarle un libro a un amigo.

El aviso de Stallman sobre esto último no era exagerado (www.gnu.org/philosophy/right-to-read.es.html). Sociópatas concentran el capital, acaparan poder y lo ejercen en su beneficio.

Capitalismo es barbarie.
1 K 19
#2 Poll
Chanquete muere
1 K 17
devilinside #3 devilinside
#2 Noooooooo
1 K 18
#11 slimedition
#2 ¡¡A la hoguera!!
1 K 17
ombresaco #14 ombresaco
#2 mientras no me destripen si el barco de "Titanic" se hunde, por mi todo bien
1 K 26
Meneanauta #16 Meneanauta
#2 Esto sí que fue un spoiler mayúsculo  media
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Caresth #4 Caresth
Pena de cárcel también para los críticos. Si la reseña es negativa, ya no me apetece ver la - a priori interesantísima - Godzilla XXIII
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ombresaco #15 ombresaco
#4 eso ya se hace indirectamente. Si haces una mala critica, no te vuelvo a invitar a pases de prensa, ni te mando una copia de mi próxima película para que hagas una critica
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Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues *
Espero que esto genere un merecido efecto Streisand, y le den mucho por culo a los propietarios de los derechos.
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MellamoMulo #6 MellamoMulo
Y sobre los pixelados en papayas y demás frutas exóticas?
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Ashlie #17 Ashlie
El incelismo nerd aplaude esta noticia con las orejas. Tenemos la generación de adultos más intolerante a la frustración de la historia y harían la ola ante tamaña majadería.
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
ojala se aplique aqui y empuren a la multitud de influencers wannabe
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#7 Tiranoc
¿Y por lanzarle un Kamehameha al presidente de la república francesa?
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menéame