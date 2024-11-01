edición general
Jaime de los Santos dice que votó a Aznar en 1996 porque prometió "quitar la mili"... pero ni tenía los 18 cumplidos ni estaba en el programa del PP

El diputado conservador cumplió la mayoría de edad cinco meses después de aquellos comicios y la eliminación del reclutamiento obligatorio se fraguó posteriormente. En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que están llamadas a las urnas cualquier persona que tenga cumplidos los 18 años el día de la votación y, además, esté inscrita en el censo electoral. Es decir, que en las elecciones de 1996, De los Santos no podría haber votado porque aún le faltaban cinco meses y tres días para alcanzar la mayoría de edad

#1 Marisadoro
Jaime de los Santos : diputado del PP
conocido también por ser el asistente de Elvira Fernández (pareja del expresidente Mariano Rajoy).
8 K 112
#5 Zamarro
#1 M.Rajoy, ese hombre que malversó dinero publico para tener asistencia medica pagada por todos, para mantener a su padre en la moncloa?
0 K 7
camvalf #6 camvalf
#1 ese es el que llevabas las bolsas cuando lo Sra. de Mariano iba de compra, ¿verdad?
0 K 11
Dramaba #2 Dramaba
Los mejores y más preparados de cada casa... xD

Es que ya ni mentir, collons!!
2 K 45
wildseven23 #3 wildseven23
¿Pero no tienen a nadie medianamente capaz en el PP?
2 K 45
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Podría ser efecto Mandela pero en esa época no se había inventado el efecto Mandela...
0 K 11

