La izquierda pierde el control del debate sobre la vivienda tras un sorpaso histórico de la derecha

La izquierda ha perdido el control del debate sobre la vivienda. Un año y medio después de que el Gobierno aprobara la ley que consagra la intervención pública en el mercado, la derecha ha impuesto en la conversación pública sus tesis sobre la defensa de la propiedad privada o el rechazo a la ocupación. Las iniciativas de Podemos, que capitalizaron el debate durante años, prácticamente han desaparecido. Es la primera vez que el bloque conservador arrebata al progresista la hegemonía sobre este tema.