La izquierda pierde el control del debate sobre la vivienda tras un sorpaso histórico de la derecha

La izquierda ha perdido el control del debate sobre la vivienda. Un año y medio después de que el Gobierno aprobara la ley que consagra la intervención pública en el mercado, la derecha ha impuesto en la conversación pública sus tesis sobre la defensa de la propiedad privada o el rechazo a la ocupación. Las iniciativas de Podemos, que capitalizaron el debate durante años, prácticamente han desaparecido. Es la primera vez que el bloque conservador arrebata al progresista la hegemonía sobre este tema.

Chinchorro
Gente que no va a poder comprarse una vivienda en su vida defendiendo su derecho a no poder comprarse una vivienda en su vida.
Poco nos pasa.
lonnegan
La campaña permanente de las empresas de alarmas y aseguradoras metiendo miedo a las ocupaciones tiene algo que ver
Katos
#1 Familias nuevas cada año en España 300000.

Vivienda construida cada años desde hace 15

No se cual podrá ser el problema.... Securitas direct
lonnegan
#10 Fuente: mis coj..
Katos
#16 tienes razón me he equivocado el INE no son 300000 son muchas más según el INe

Crecimiento poblacional

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE):

A 1 de enero de 2025, la población residente en España se estimó en 49.077.984 habitantes, con un aumento anual estimado de 458.289 personas respecto al año anterior.

A 1 de abril de 2025, estimación de aumento anual de ≈ 429.977 personas.

A 1 de abril de 2024, estimación de aumento anual de ≈ 459.615 personas.


Así que, en resumen: el país crece a razón de alrededor de +400.000 a +500.000 personas al año en los últimos años.
lonnegan
#25 El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que hay más de 3,8 millones de viviendas vacías en España, según datos del Censo de 2021. Esta cifra representa aproximadamente el 14,4% del parque total de viviendas del país. Las viviendas se consideran vacías si no tienen un contrato de suministro eléctrico o si su consumo es inferior al mínimo de uso habitual en el municipio. Concentración: Las viviendas vacías se encuentran tanto en grandes ciudades como en municipios pequeños. Por ejemplo, Madrid y Barcelona juntas suman más de 400.000
Katos
#16 y ahora construcción de vivienda

En 2024 se iniciaron aproximadamente 136.187 viviendas de obra nueva.

En ese mismo año, se terminaron aproximadamente 100.980 viviendas.

En 2023, las viviendas visadas de nueva planta fueron unas 98.447 unidades.
IngridPared
#26 Parece que confundes familia con persona. 300.000 personas no equivalen a 300.000 familias ni necesitan 300.000 viviendas.
Antipalancas21
#10 que no culple y ademas clavan, propaganda llena de bulos y mentiras como el panfleto el inmundo.
powernergia
#4 Si, por lo visto al resto de paises también los gobiernan desde Moncloa.

"La brecha entre la renta disponible y el precio de las casas para comprar y alquilar es mayor en Portugal que en España,"

www.idealista.pt/es/news/casas-en-venta-en-portugal/2023/07/17/5571-el

#7 #5 #10
vGeeSiz
#31 no pero lo llevaba gobernando la izquierda hace años, hasta que ha entrado el nuevo gobierno
powernergia
#35 Claro, ese ha sido el problema, ahora estos seguro que lo arreglan.

xD

Como en UK, EEUU, Irlanda, Francia, Alemania... La izquierda.

es.euronews.com/2023/05/01/por-que-los-jovenes-de-irlanda-e-italia-no-
oricha_1
#1 Ahora la culpa de la crisis de la vivienda es de las empresas de alarmas y el supuesto falso mito de las ocupaciones ????

Por la enagenacion que tienen algunos es perfectamente correcto la mierda de vida que tienen.
tronchastiles
#32 Lo que está claro es que cada uno vive su propia realidad sin preocuparse por conocer cual es la realidad real y claro, con falsos culpables, soluciones erradas.

Lo que si que es cierto, y cualquiera que conozca a gente que tiene pisos en alquiler, es que la ocupación es un problema, ya no por la cantidad, las cifras en principio no son alarmantes, pero como te toque un moroso estás en la ruina, y nadie que pone su piso en alquiler quiere correr ese riesgo, de ahí que no conozca a nadie…   » ver todo el comentario
vGeeSiz
la inseguridad jurídica de este gobierno sumado a la inacción durante 7 largos años con el tema, han provocado esto. No maten al mensajero, que los culpables están en la moncloa
j-light
#4 Que no, que es mejor pensar que el culpable es quien no tiene el poder para legislar.

De todas formas, ninguna de las facciones va a solucionar nada.
vGeeSiz
#7 en eso estamos de acuerdo, pero aquí hay cierta gente que cree que tras 7 años en el poder, los mismos, van a hacer algo con el tema xD
Variable
Periodismo sería que explicaran cómo la derecha ha impuesto sus tésis: a base de regar con dinero público y privado sus medios de intoxicación, como el Mundo, sin ir más lejos
Somozano
#3 Claro, porque los jóvenes que se informan en múltiples medios son un rebaño tonto
No como el típico jubilado que lleva 50 años leyendo El País y escuchando la SER además de votar al PSOE pase lo que pase porque él siempre ha sido socialista y ya su padre en la guerra...
sliana
#9 que si quiere bolsa, señora
oricha_1
#3 leyendo tu comentario pense que ibas a decir : a base de regar con dinero público y privado con ayudas a compra y alquiler que mantuvieran los precios altos
fremen11
#3 Según el Inmundo la izquierda ha perdido el debate, cuando??? Cuando Ana María Botella mujer de Aznar y Alcaldesa no electa de Madrid vendió las viviendas de protección oficial a un fondo buitre???? Pero es que nos hemos vuelto gilipollas????
valandildeandunie
#17 Querida cuenta creada por Hernández desde donde estés hace pocos días y que va a durar otros tantos pocos días.

La realidad es que ninguna encuesta que ponga los microdatos a disposición publica da una mayoría rozando el 50% a la derecha.

De ahí que una vez tras otra lleguen elecciones y sigáis mamando rabo de Pedro Sánchez.
Y, obviamente, en 2027 la historia no va a ser distinta. Es más, si vamos a las encuestas serias, vamos a ver como mamáis aún más rabo de Sánchez gracias a las circunscripciones electorales xD xD
Somozano
lo mejor para eso es unirse a la izquierda. Esa que ve una grúa y empieza a hiperventilar
Meter medio millón de extranjeros al año en España, dar la nacionalidad a otro millón y medio en apenas 2 años

www.telecinco.es/noticias/sociedad/20251020/avalancha-peticiones-archi

Y no construir una puta mierda en un país además rozando los cien millones de turistas. Dos por habitantes

Y encima en un país mal…   » ver todo el comentario
Bapho
#5 Claro, el problema es que viene gente a trabajar de paises pobres, no que haya gente con mas de 5 o 10 viviendas especulando.
oricha_1
#13 el problema es que viene gente a trabajar de paises pobres, Y QUE NO HAY VIVIENDA PARA TODAS ESAS NUEVAS PERSONAS

como os gusta escurrir el bulto y mirar para otro lado
Bapho
#34 porque mientes?
Te parece normal mentir para ganar una discusión?
Hay casas de sobra para todo el mundo si se cuentan los pisos turísticos que deben desaparecer en su mayoría y se elimina la especulación que te he comentado (y que tu has ignorado...hablado de escurrir el bulto). También con las cosas vacías que te recuerdo hace menos de 4 años eran el gran problema del sector.
valandildeandunie
#5 Algún día habrá que darle una vuelta al impulso que da Hernández a cuentas de reciente creación.
valandildeandunie
La realidad es que las grandes manifestaciones y lo que se habla a pie de calle es prácticamente el discurso de la izquierda.

Pero los de El Mundo saben que sus lectores son subnormales y se van a creer cualquier gilipollez que les suelten sobre algo realizado en Instagram xD
Somozano
#12 Las grandes manifestaciones de que? Las mismas donde van las 160 plataformas de izquierdas llenas de charos funcionarias y sindicalistas.
Será por eso que en las encuestas que no son el CIS la derecha roza el 50% de los votos (Aznar en el 2000 sacó el 44%)
Y eso contando con los jubilados a full PSOE
Si votarán solo los menores de 60 años la derecha al 60%
Leon_Bocanegra
#17 se me está cayendo un poco el pelo. A cuanto dices que llevas el litro de ese crecepelo mágico que vendes?
surco
Lo que me acojona es que alguien hable del control del debate.
Que queremos, arreglar el problema o conseguir votos?
Porque para arreglar el problema tenemos que poner en marcha medidas intervencionistas ( vivienda pública en alquiler, prohibición de viviendas turísticas, gravar pisos vacíos.. ) y otras de mercado ( segregación de pisos grandes, dejar de repercutir la vulnerabilidad del inquilino en el casero, aumentar la seguridad jurídica, apertura de mano para usar locales como viviendas, etc...
En definitiva, mejorar tu problema de oferta.
Pero no. Es mejor que todos queramos " Controlar el debate". A que si?
doppel
La izquierda perdió el contacto con la realidad
ElBeaver
Ningún político defenderá perder ingresos para el estado, vivienda social cuesta mucho dinero que está para putas y coca
Malinke
Pues si gana el debate la derecha cuando sus propuestas van en contra de los intentos de que la vivienda sea más barata y asequible para la mayoría de la gente, creo que en el fondo lo han perdido.
have_a_nice_day
El tema de fondo es que el PSOE vive tan bien con el problema enquistado como la derecha y su discurso sería el mismo si no se le presionase desde su izquierda. Por eso saben que estamos atascados y que, por mucho que se diga, no se va hacer nada.
Otra cosa es que no aparece por ningún lado la metodología del estudio y dudo mucho de algo que haya sacado Llorente y Cuenca que es no es una empresa de demoscopia si no de lobby
Chinchorro
#18 "El tema de fondo es que el PSOE vive tan bien con el problema enquistado como la derecha"

Pero a ti quien te ha dicho que el psoe es de izquierdas, alma mía :troll:
tk7000
El psoe es a la izquierda como El Mundo al periodismo objetivo y verídico.
omega7767
los lideres de la izquierda de Podemos y Sumar no se han evaporado como dice el artículo. La gente les ha dejado de votar y ahora se vota a PPSOEVOX
miq
Yo creo que es más que la izquierda lo ha perdido contra la realidad
pirat
Démosle las gracias a les pijipis medrileñes que ahora se las quieren dar de extreme guay después de haber desperdiciado su oportunidad con toda la ilusión y apoyo que tantos pardillos habíamos depositado en elles.
Trabajo, digno
Vivienda, asequible
Igualdad, de oportunidades
Somozano
Es que la presión turística, los millonarios latinos, las grandes tenedoras internacionales
Si, por eso en Benavente los precios también están por las nubes
Por la cantidad de millonarios venezolanos comprando pisos alli y los cruceros llenos de turistas navegando por el Esla
Leon_Bocanegra
#20 no hombre, en Benavente los precios están por las nubes por culpa de la PSOE, el Perro Sánchez y las charos menopáusicas esas que tanto miedo te dan.
