La izquierda pierde el control del debate sobre la vivienda tras un sorpaso histórico de la derecha

La izquierda ha perdido el control del debate sobre la vivienda. Un año y medio después de que el Gobierno aprobara la ley que consagra la intervención pública en el mercado, la derecha ha impuesto en la conversación pública sus tesis sobre la defensa de la propiedad privada o el rechazo a la ocupación. Las iniciativas de Podemos, que capitalizaron el debate durante años, prácticamente han desaparecido. Es la primera vez que el bloque conservador arrebata al progresista la hegemonía sobre este tema.
Poco nos pasa.
Vivienda construida cada años desde hace 15
No se cual podrá ser el problema.... Securitas direct
Crecimiento poblacional
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE):
A 1 de enero de 2025, la población residente en España se estimó en 49.077.984 habitantes, con un aumento anual estimado de 458.289 personas respecto al año anterior.
A 1 de abril de 2025, estimación de aumento anual de ≈ 429.977 personas.
A 1 de abril de 2024, estimación de aumento anual de ≈ 459.615 personas.
Así que, en resumen: el país crece a razón de alrededor de +400.000 a +500.000 personas al año en los últimos años.
En 2024 se iniciaron aproximadamente 136.187 viviendas de obra nueva.
En ese mismo año, se terminaron aproximadamente 100.980 viviendas.
En 2023, las viviendas visadas de nueva planta fueron unas 98.447 unidades.
"La brecha entre la renta disponible y el precio de las casas para comprar y alquilar es mayor en Portugal que en España,"
Como en UK, EEUU, Irlanda, Francia, Alemania... La izquierda.
Por la enagenacion que tienen algunos es perfectamente correcto la mierda de vida que tienen.
Lo que si que es cierto, y cualquiera que conozca a gente que tiene pisos en alquiler, es que la ocupación es un problema, ya no por la cantidad, las cifras en principio no son alarmantes, pero como te toque un moroso estás en la ruina, y nadie que pone su piso en alquiler quiere correr ese riesgo, de ahí que no conozca a nadie… » ver todo el comentario
De todas formas, ninguna de las facciones va a solucionar nada.
No como el típico jubilado que lleva 50 años leyendo El País y escuchando la SER además de votar al PSOE pase lo que pase porque él siempre ha sido socialista y ya su padre en la guerra...
La realidad es que ninguna encuesta que ponga los microdatos a disposición publica da una mayoría rozando el 50% a la derecha.
De ahí que una vez tras otra lleguen elecciones y sigáis mamando rabo de Pedro Sánchez.
Y, obviamente, en 2027 la historia no va a ser distinta. Es más, si vamos a las encuestas serias, vamos a ver como mamáis aún más rabo de Sánchez gracias a las circunscripciones electorales
Meter medio millón de extranjeros al año en España, dar la nacionalidad a otro millón y medio en apenas 2 años
Y no construir una puta mierda en un país además rozando los cien millones de turistas. Dos por habitantes
Y encima en un país mal… » ver todo el comentario
como os gusta escurrir el bulto y mirar para otro lado
Te parece normal mentir para ganar una discusión?
Hay casas de sobra para todo el mundo si se cuentan los pisos turísticos que deben desaparecer en su mayoría y se elimina la especulación que te he comentado (y que tu has ignorado...hablado de escurrir el bulto). También con las cosas vacías que te recuerdo hace menos de 4 años eran el gran problema del sector.
Pero los de El Mundo saben que sus lectores son subnormales y se van a creer cualquier gilipollez que les suelten sobre algo realizado en Instagram
Será por eso que en las encuestas que no son el CIS la derecha roza el 50% de los votos (Aznar en el 2000 sacó el 44%)
Y eso contando con los jubilados a full PSOE
Si votarán solo los menores de 60 años la derecha al 60%
Que queremos, arreglar el problema o conseguir votos?
Porque para arreglar el problema tenemos que poner en marcha medidas intervencionistas ( vivienda pública en alquiler, prohibición de viviendas turísticas, gravar pisos vacíos.. ) y otras de mercado ( segregación de pisos grandes, dejar de repercutir la vulnerabilidad del inquilino en el casero, aumentar la seguridad jurídica, apertura de mano para usar locales como viviendas, etc...
En definitiva, mejorar tu problema de oferta.
Pero no. Es mejor que todos queramos " Controlar el debate". A que si?
Otra cosa es que no aparece por ningún lado la metodología del estudio y dudo mucho de algo que haya sacado Llorente y Cuenca que es no es una empresa de demoscopia si no de lobby
Pero a ti quien te ha dicho que el psoe es de izquierdas, alma mía
Trabajo, digno
Vivienda, asequible
Igualdad, de oportunidades
Si, por eso en Benavente los precios también están por las nubes
Por la cantidad de millonarios venezolanos comprando pisos alli y los cruceros llenos de turistas navegando por el Esla