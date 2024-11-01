edición general
IU ve un cambio de ánimo en la izquierda y urge a avanzar en un frente amplio: "No hay tiempo que perder"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, detecta un cambio de estado de ánimo en el electorado progresista de cara al próximo ciclo electoral y, por ello, llama al resto de fuerzas de la izquierda alternativa a acelerar el proceso de creación de una candidatura unitaria para las elecciones generales: "No hay tiempo que perder".

andando #2 andando
Toca ya llamarlo Frente Popular
8 K 108
Pacman #12 Pacman
#2 de judea?
1 K 21
#3 guillersk
Lo llamaremos pueblo del frente
2 K 40
jdmf #9 jdmf
... y para festejarlo van a crear un nuevo partido, el Frente Amplio Popular, para distinguirse del Amplio Frente Popular
1 K 30
alcama #7 alcama
cambio de animo -------> estan hasta la polla de vosotros
2 K 28
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame
Cuando promuevan una ley de expropiación de inmuebles a fondos de inversión y renacionalización de energéticas y telecomunicaciones podrán volverse a llamar izquierda
1 K 26
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Tienes razón, pero mientras sirva para mantener fuera de las instituciones a la piara PePero-voxeneta, sirve. Yo votaré izquierda las siguientes elecciones, desde luego.
0 K 16
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 ¿Renacionalización de telecomunicaciones y vuelta al monopolio para tener el servicio telefónico más caro de Europa como era antes?
No, gracias.

Si quieren volver a comprar la que fue publica, que lo hagan, sólo representaba el 18% del sector y se hizo grande cuando fue privada.
A ver cómo le va siendo publica y con competencia con el resto.
0 K 19
Torrezzno #5 Torrezzno *
¿En que beneficia esa unión? ¿En sacar mas votos para acabar siendo la meretriz del PSOE? Podemos al menos fue algo incómodo - al menos de cara a la galería - pero siempre acabaron plegándose, Sumar es un apéndice mas del PSOE.

Visto lo visto lo mejor es que un partido de izquierdas como Bildu ocupase el lugar de Junts. O una oposición de izquierdas responsable. Otra legislatura dependiente de los señoritos catalanes se torna dramática
0 K 20
Waves #13 Waves
Pues habrá que ponerse de acuerdo. Yo vería muy bien una vuelta de Unidas Podemos, con Sumar incluida, para intentar pelearle algo al PSOE de lo que nunca hará si no se le fuerza.
0 K 7
desastrecolosal #16 desastrecolosal
"Minimiza el "enésimo desmarque" de Junts con su "aparente ruptura" y defiende la continuidad del Gobierno aunque tumben los PGE"

Qué maravilla de IU les ha quedado.

Poltronas, es lo único que quieren, poltronas para estos fósiles.
0 K 7
#4 xavigo
(Otra) Escisión en la izquierda en 5, 4, 3, 2, 1…
0 K 7
obmultimedia #15 obmultimedia
#4 lo llamaran Multiplicar. :troll:
0 K 11
#11 mariopg
Podemos ya lo logró, habría que analizar quién lo destruyó
0 K 5
#1 monarquico
Más vale que hagan un cambio de vestuario y ducharse de vez en cuando.
12 K -54
ochoceros #10 ochoceros
#1 Si tuviesen el presupuesto de dinero público de la reina Leticia para comprar ropa nueva todos los días, seguro que no decías eso.
2 K 34
TodasHieren... #17 TodasHieren...
#1 comentario chusma que atufa bastante
2 K 39

menéame