Italia plantea reintroducir un servicio militar voluntario ante la amenaza rusa
Llevarán una ley al parlamento para implantar una mili opcional para 10.000 jóvenes similar a la que han anunciado recientemente en Alemania y Francia.
actualidad
actualidad
#2
Lyovin81
¿La amenaza rusa? ¿Rusia va a invadir Italia? ¿Nos hemos vuelto subormales?
Es una pregunta retórica. Si, tanto mamarle la polla la basura norteamericana nos ha dejado secuelas.
11
K
135
#9
Narmer
#2
He pensado lo mismo. Coge cualquier mapamundi y mira el tamaño de Rusia. Luego pregúntale a ChatGPT por sus recursos naturales. ¿Para qué narices se va a meter Rusia a invadir Europa cuando lo único que le podemos aportar son quebraderos de cabeza.
Otra cosa diferente es que nos ataque si nosotros atacamos primero; pero dudo que a Rusia le interese lo más mínimo la expansión territorial por Europa. Y lo de Ucrania, según he podido entender, es más una cuestión de orgullo patrio, ya que ellos sienten que Ucrania es parte del corazón de Rusia. Que no digo que eso justifique el ataque ruso, pero que dudo que Rusia continúe expandiéndose por Europa tras terminar con Ucrania. El beneficio no compensa el coste.
3
K
34
#15
Lyovin81
#9
Lo que me da miedo es que EEUU puede fabricar cualquier motivo.
Pueden forzar a Rusia a atacar primero, ya lo han hecho en Ucrania, sabían de sobra lo que iba a pasar si daban pasos para expandir la OTAN hacia el este y lo hicieron. Son expertos en crear crisis pre-belicas, hacer que cualquier esquema internacional salte por los aires y luego pescar en río revuelto. Es lo que hacen siempre y hasta que no se maten en una guerra civil o se ahostie su asquerosa economía, no van a parar de hacerlo.
1
K
22
#18
angelitoMagno
#9
Históricamente Rusia siempre ha intentado controlar los territorios vecinos por el oeste, para crear una zona de contención que les protegiera de posibles ataques por partes de países europeos, como Francia o Alemania.
Aunque hoy la geopolítica funciona de forma muy distinta a como funcionaba en siglos pasados, este pensamiento sigue ahí.
No se trata de recursos. No solo, al menos. Se trata de tener el control sobre sus vecinos, para no estar en desventaja con las potencias europeas.
1
K
20
#23
Dene
#9
es que Rusia realmente es lo que llegó a expandirse la rus de Kiev... mas bienes al reves
0
K
12
#14
Dragstat
#2
no le cortes el rollo a las élites hombre, muchos ya se tragaron trolas tipo: "Pablo Iglesias nos va a quitar las casas a todos" o "si se sube el SMI la economía va a colapsar" o "como te vayas a comprar el pan sin una alarma de Securitas instalada se te van a meter okupas en casa". No se por qué esta no iba a funcionar.
1
K
31
#16
Lyovin81
#14
A mi Pablo Iglesias me convirtió en grillo.
0
K
7
#27
SeñorPresunciones
#2
Nos hemos vuelto subnormales. Otra explicación no hay.
0
K
12
#4
gorgos
Rusia es y será siempre una amenaza
4
K
48
#5
Alcalino
#4
¿eso dependerá de quien gobierne en Rusia, no?
Ahora mismo, por las circunstancias de quien gobierna en EEUU, es mas amenaza para Europa que cualquier otro país del mundo. Fundamentalmente porque EEUU quiere que su deuda la paguemos los europeos, como sea,
de una forma o de otra
.
1
K
20
#6
moratos
#4
Si, ya no sé cuántas veces nos ha invadido. Más o menos las mismas veces que a Italia y Francia.
*Edito para recordar que fue España la última en enviar tropas a Rusia, la División Azul luchando al lado de los nazis
2
K
33
#11
DayOfTheTentacle
#4
para eso está James Bond...
1
K
18
#12
powernergia
#4
"Alemania es y será siempre una amenaza"
Ah no¡, que eso no es de aquí.
2
K
29
#13
Asimismov
#4
eso será quien se quiera sentir amenazado.
Italia debe construir una buena armada porque Rusia no van a cruzar los Alpes con elefantes.
1
K
27
#17
Ferroviman
#4
estas confundiendo Rusia con Alemania....
1
K
24
#24
NATOstrófico
#4
y tú eres y serás siempre un
memo
0
K
10
#25
Atusateelpelo
#4
La mas reciente amenaza de invadir tierra europea...
...fue la de Trump de invadir Groenlandia hace menos de un año.
0
K
16
#20
Hoypuedeserungrandia
Yo realmente amenaza de Rusia no lo veo ,pero lo que si me parece mas plausible es la amenaza del trastornado de Zanahorio , cualquier día se levanta inspirado y prepara una zapa tiesta en la que nos veremos todos implicados como buenos súbditos que somos de EEUU y su OTAN de los cojones.
1
K
18
#1
Atusateelpelo
Francia e Italia preparando carne de cañon para ponerla al servicio de los intereses de EEUU como buenos nobles al servicio del Rey/Emperador.
Y detras iran el resto de condados/esbirros.
0
K
16
#3
satchafunkilus
#1
Es un servicio militar opcional. Si 10000 subnormales quieren apuntarse, pues estupendo
1
K
20
#7
Atusateelpelo
#3
Ese es el 1º paso antes de que sea servicio militar obligatorio.
3
K
41
#8
satchafunkilus
#7
pues ellos sabrán a quién votan
0
K
7
#10
lordban
#1
¿Intereses de EEUU? Si los America First están siendo purgados de los partidos, funcionariado y medios. Dirás al servicio de Israel y su conglomerado neoliberal.
2
K
29
#21
Battlestar
#1
Yo creo que es más bien para crear un clima de incertidumbre que los distraiga de los problemas "de verdad", si están preocupados de que igual tienen que ir a la guerra, no estarán preocupados por la vivienda, las pensiones, y demás
1
K
21
#26
elTieso
OJO lo quieren sin pagar. En la noticia lo dice, Italia solo pagará si no reúne a suficientes descerebrados queriendo perder tiempo de su vida haciendo un servicio militar (lo dice a uno que le tocó la mili, se hizo objetor de conciencia para no hacerla, y luego insumiso a la objeción para no hacerla tampoco). Hasta la guerra es un trabajo, y el trabajo hay que pagarlo.
0
K
11
#19
aupaatu
La democracia cristiana Europea junto con los neoliberales y neonazis proponiendo un plan de guerra para Europa .
A ver cómo se lo explican a sus supuestos votantes ,indecisos y jóvenes
0
K
9
#22
MisturaFina
Y dale con "la amenaza rusa".
Manipulación mediática a tope!
La amenza es la OTAN.
Y somos socios del enemigo.
Y tenemos una presidenta europea que es una traidora!
0
K
8
