Israel se suma a EEUU y "corta todo contacto" con varias agencias de la ONU y organizaciones internacionales

El Gobierno de Israel ha anunciado este martes que ha decidido "cortar inmediatamente todo contacto" con varias agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, después de que la semana pasada la Administración de Donald Trump tomara una medida similar, alegando que dichas entidades actúan contra los intereses del país norteamericano. Saar ha indicado que las entidades de la ONU afectadas son la oficina para los niños en los conflictos armados, ONU Mujeres, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),...