Israel se suma a EEUU y "corta todo contacto" con varias agencias de la ONU y organizaciones internacionales

El Gobierno de Israel ha anunciado este martes que ha decidido "cortar inmediatamente todo contacto" con varias agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, después de que la semana pasada la Administración de Donald Trump tomara una medida similar, alegando que dichas entidades actúan contra los intereses del país norteamericano. Saar ha indicado que las entidades de la ONU afectadas son la oficina para los niños en los conflictos armados, ONU Mujeres, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),...

antesdarle #2 antesdarle
Es momento de cortar cualquier tipo de relación con EEUU, Israel va en el pack
6
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Pienso que vamos tarde, que es algo que tuvimos que hacer hace mucho, pero más vale tarde que nunca.
2
Kantinero #14 Kantinero
#2 No es momento, ya vamos tarde desde hace unos meses
0
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Próximo país: Argentina
4
ur_quan_master #1 ur_quan_master
El cuarto Reich
5
starwars_attacks #7 starwars_attacks
#1 por eso me estoy repasando bien la historia del nazismo.La gente aún no se cree que todos los líderes eran creyentes de las doctrinas de la thule. Se creen que era un movimiento político y no religioso. El mismo Hitler negó, mientras sus hechos lo desmentían.
0
powernergia #11 powernergia
A ver si se van también de las ligas europeas.
1
#8 gadish
perfecto. Que se vayan Arabia saudita y cuatro más, y la ONU será por fin una organización de países decente.

EEUU e Israel, los mayores genocidas de occidente, se largan. Saquemos el champán.
1
#9 Nahid
Era una pantomima
0
#5 soberao
O se hace lo que ellos dicen o se llevan la pelota y se acaba el partido. Así son, ellos ponen las reglas. Que cierren al salir.
0
fofito #10 fofito
El Eje
0
XtrMnIO #16 XtrMnIO
Igual va siendo hora de sanciones a EEUU y la colonia israelí.
0
EvilPreacher #12 EvilPreacher
También algunos países salieron de la Sociedad de Naciones antes de no sé qué guerra.
0
#13 luckyy *
Vamos a ver, que Israel se ha pasado a la ONU por el forro desde hace setenta años, con sionistas y sin sionistas!!! No nos vamos a escandalizar ahora!!!


Lo que si hay que hacer es cambiar de lugar la sede, que da vergüenza que continúe en EEUU
0
#15 mariopg
la derechita cobarde española los ama
0
#4 malarte *
Sin ONU (1945), sin Declaración universal de los Derechos Humanos (1948) retrocedemos 100 años de un plumazo y volvemos, de facto, a la ley de la selva, aún más…
0

