Israel pidió a Qatar que aumentara los fondos transferidos a Hamás en Gaza un mes antes del 7 de octubre. (EN)

Aproximadamente un mes antes de que Hamás lanzara su ataque del 7 de octubre, Israel solicitó a Qatar que aumentara la cantidad de fondos que transfiere a Hamás en Gaza, tras las amenazas del grupo de una escalada violenta, según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth la madrugada del viernes. La solicitud, presentada en septiembre, fue transmitida al enviado de Qatar a Gaza, Mohammed al-Emadi, en nombre del gobierno por el exjefe del Distrito Sur del servicio de seguridad Shin Bet, el Coordinador de Actividades Gubernamentales de Israel e
| etiquetas: haaretz , israel , genocidio
Un exasesor cercano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que inmediatamente después del ataque de Hamás en octubre de 2023, que desencadenó la guerra de dos años de Israel en Gaza, el líder israelí le dio instrucciones de averiguar cómo podría el primer ministro evadir la responsabilidad por la brecha de seguridad.
www.meneame.net/story/exasesor-dice-netanyahu-encargo-plan-eludir-resp
que quieres investigar? han forzado la situacion para "ser los buenos" y han manipulado la informacion disponible llegando a matar a los periodistas que les molestaban, envolviendose en la bandera e insultando al resto. quieres una investigacion que les haga reconocer lo que han hecho? para que? tiene pussypass con el apoyo yanki.
+
doctrina Hannibal