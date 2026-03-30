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Israel aprueba la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista
El Parlamento israelí ha aprobado este lunes la ley con 62 votos a favor y 48 en contra y obliga a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania.
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:
israel
,
pena de muerte
,
horca
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#4
Verdaderofalso
No son los colonos que matan Cisjordanos asesinos?
4
K
57
#12
WcPC
#4
No, hombre, esos solo matan "no judíos", esto es para quien mate judíos y no sea un judío él.
1
K
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#6
trasparente
Es que ahorcándolos los órganos se estropean menos que tiroteándolos o reventándolos con bombas.
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#2
CrudaVerdad
Razón real: ahorrar munición y poder vender boletas para ver el espectáculo a la ciudadanía israelí.
2
K
30
#5
powernergia
Es el mismo camino en el que llevan 30 años: Machacar a los palestinos negando toda negociación y usando solo violencia.
1
K
24
#1
Thornton
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/parlamento-israeli-debate-pena-muerte-pal
0
K
19
#10
NPCMeneaMePersigue
*
El problema de Israel lo arreglamos quejándonos del tiempo y haciendo todo lo posible por evitar la especulación, que si cogeis un puto libro de historia veréis que decían que han hecho toda la historia.
Israel bombardea, manda millones de refugiados, la gente vota a la derecha que tiene comprada antiinmigracion, que le da dinero y financia su guerra epstein.
Incluso mataron 192 personas con Al-Qaeda el 11M para que fueramos a sus guerras.
Y por eso el salario real 30 años congelados,…
» ver todo el comentario
0
K
19
#3
malditopendejo
Usarán gruas como sus rivales?
4
K
12
#14
ur_quan_master
A ver si hay suerte y juzgan al Netanyahu y su horda de terroristas pronto.
0
K
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#8
XtrMnIO
Entonces todos los colonos israelíes a la horca, no?
0
K
12
#11
poxemita
#8
no, los colonos no son terroristas para su sistema judicial.
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K
10
#9
cutty
Lo veo y subo a crucifixión para los colonos asesinos.
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K
10
#7
Apotropeo
¿ No los crucifican ?.
Están perdiendo las buenas costumbres .
0
K
9
#13
anv
¿Por horca? ¿La biblia no dice lapidación?
0
K
7
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14
comentarios)
menéame
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Israel bombardea, manda millones de refugiados, la gente vota a la derecha que tiene comprada antiinmigracion, que le da dinero y financia su guerra epstein.
Incluso mataron 192 personas con Al-Qaeda el 11M para que fueramos a sus guerras.
Y por eso el salario real 30 años congelados,… » ver todo el comentario
Están perdiendo las buenas costumbres .